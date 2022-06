Tag der Pflege – 365 Tage im Jahr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Familien in der mobilen Pflege und Betreuung, täglich, 365 Tage im Jahr. Professionelle Betreuung verlangt qualifiziertes Personal - das Hilfswerk Niederösterreich bietet aktuell mehr als 200 offene Stellen in ganz Niederösterreich – alleine 60 davon im Mostviertel.

Die Pflege und Betreuung steht für die über 2.000 Mitarbeiter/innen des Hilfswerk Niederösterreich und ihre fast 8.500 Kund/innen am täglichen Programm. Unterstützt werden dabei Familien in ganz Niederösterreich in alltäglichen und schwierigen Lebenssituationen.

Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich betont daher einmal mehr: „Es wird eine immerwährende Herausforderung sein, den Bedarf an Pflege und Betreuung, den die Gesellschaft hat, zu decken! Ich gehe daher ganz konform mit dem Plan zur Pflegereform von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Pflegeausbildung muss unbedingt Teil der Pflegereform sein. Außerdem brauchen wir durchlässige und attraktive Wege in die Pflege- und Betreuungsberufe: Die Vernetzung der Pflegeschulen mit dem Regelschulwesen; die Modularisierung der Pflegeberufe, um den Einstieg unkomplizierter zu gestalten; Sozial-Schwerpunkte an ausgewählten Mittelschulen. Alle Energie muss in ausreichende Ausbildungsmöglichkeiten, berufsbegleitende Programme für Wiedereinsteiger/innen bzw. Umsteiger/innen sowie eine positive Berufsperspektive für das Pflegepersonal gesteckt werden! Man muss es jungen Menschen, aber auch Umsteiger/innen, so einfach wie möglich machen, in die Pflege einzusteigen! Dazu gehören auch die Vereinheitlichung des Stipendiensystems und der Abbau von bürokratischen Hürden.“

Spannende Berufsfelder auch für „Spätberufene“: Von der Backstube zur erfolgreichen Karriere in der mobilen Pflege.

Das Hilfswerk Niederösterreich schreibt viele interessante Geschichten – vor allem auch jene von Quereinsteiger/innen. So kam beispielsweise Karin Vogl zum Hilfswerk. Die ehemalige Konditorin mochte ihren Beruf und war gerne in der Backstube, einzig der Kontakt zu Menschen hat ihr gefehlt. Als ihr dann eine Freundin über ihre Arbeit als Heimhelferin erzählte, wagte auch sie einen beruflichen Neustart im Pflegebereich. „Am Anfang der Ausbildung habe ich es mir noch offengelassen, ob mobile oder stationäre Pflege. Nach den 200 Stunden Praktika in beiden Bereichen, ist für mich ganz schnell die Entscheidung FÜR die mobile Pflege und FÜR das Hilfswerk gefallen“, erinnert sie sich zurück.

Ihr Einsatzgebiet beim Hilfswerk Niederösterreich ist nur wenige Kilometer von Karin Vogls Wohnort entfernt. Die Kundinnen und Kunden, die sie betreut, wohnen alle in der Nähe, die meisten kannte sie schon vorher. Dann ging Karin Vogl noch einen Schritt weiter: sie absolvierte berufsbegleitend die Ausbildung zur Pflegeassistentin und verstärkt seitdem in dieser für sie neuen Rolle das Team von Hilfe und Pflege daheim in Herzogenburg. Die gelernte Konditorin hat mit ihrem beruflichen Umstieg wahrlich ihre Berufung gefunden.

