Er ist geradezu der Inbegriff des Wohlfühlens: der Kachelofen, auch Speicher- oder Grundofen genannt.

Am 18. Oktober hat ganz Österreich die Chance, sich diesen Wohlfühlspender – der zudem wertvolle Heizkosten spart – einmal näher anzusehen.

Am „Tag des Kachelofens“ laden überall im Land weit über hundert Hafner zum kostenlosen Knister-Schnuppern ein. Sozusagen bei Ihnen um die Ecke gibt es bestimmt auch einen Betrieb, der seine Türen geöffnet hat und zum Besuch einlädt.

Für acht von zehn Österreichern ist der Kachelofen das beliebteste Heizgerät. Dass seine neueste Generation wegen der hohen Nachhaltigkeit und der optimierten Luftqualität nun auch mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde, hat die Nachfrage noch weiter erhöht.

Er begeistert aber nicht nur jene, die ihn wegen seiner Optik und der angenehmen Strahlungswärme schätzen.

Auch für kühle Rechner, denen die unendliche Verfügbarkeit des Brennstoffes Holz und die damit verbundenen niedrigen Heizkosten wichtig sind, ist der Kachelofen die ideale Heizung.

Die Optimale Heizquelle

Was macht den Kachelofen nun zur ewig interessanten und zeitlos wertvollen Heizung? In einem Speicherofen wird die Energie des Feuers in der keramischen Masse gespeichert und allmählich über die Ofenoberfläche abgegeben.

Alle festen Gegenstände im Raum erwärmen sich und speichern die Wärme bzw. geben diese wieder in Form von Strahlung an die Umgebung ab. Die Luftumwälzung im Raum wird so auf ein Minimum beschränkt, und es wird kein Staub aufgewirbelt.

Die Wärmestrahlung eines ORTNER Speicherofens fördert das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele. Und das löst wiederum Glücksgefühle aus. Ein Baum speichert von Anbeginn seiner Lebenszeit CO2 aus der Luft.

Bei einer optimalen Verbrennung von Holz kommt es beim Einheizen mit einem Speicherofen zu keinen zusätzlichen Emissionen, stattdessen wird ausschließlich das zuvor aufgenommene CO2 wieder abgegeben. Mit einem Speicherofen heizen Sie also CO2-neutral und umweltbewusst.

Alles in allem steht ein Kachelofen für: Qualität, Sicherheit, Reinheit, Gesundheitsbewusstsein, Schönheit, Geborgenheit und Garantie. Und was diese Begriffe nun genau mit einem Kachelofen zu tun haben, lässt man sich am besten vom Hafner selbst erklären.