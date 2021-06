Mehr als 750 Mitarbeiter, rund 1.000 ausgebildete Lehrlinge, fünf Standorte in Österreich, ein Büro in München. Das Elektrotechnikunternehmen Klenk & Meder ist stolz auf seine ersten 50 Jahre. Derzeit schreibt der St. Pöltner Familienbetrieb mit einem modernen Neubau in Wieselburg das nächste Kapitel seiner Firmengeschichte. Niederlassungsleiter Hermann Bayer im Interview.

Herr Bayer, wie läuft der Neubau in Wieselburg?

Hermann Bayer: Wir sind gut im Plan. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wollen wir Ende des Jahres mit dem Einräumen beginnen.

Wie viele Mitarbeiter werden künftig am neuen Standort ihr berufliches Zuhause haben?

Bayer: Insgesamt werden es etwas mehr als 100 Monteure, Techniker, Lagerarbeiter und Bürokräfte sein. Zusammen mit der Firma Maroscheck – das Haustechnik-Unternehmen übersiedelt nach der Übernahme auch an den neuen Standort – werden es rund 115 Personen sein.

Stand der Neubau schon immer auf dem Plan?

Bayer: Eigentlich nicht. Wir sind seit 2013 in Purgstall und haben in den vergangenen Jahren einige Firmenübernahmen tätigen können; Betriebe, die völlig gesund waren, aber sich mangels an einer Nachfolge zum Verkauf entschlossen hatten. Der zentrale Neubau soll diese Unternehmen und ihre Mitarbeiter nun zusammenführen und die Klenk & Meder-Philosophie im gemeinsamen Miteinander leben lassen.

Was zeichnet Klenk & Meder aus?

Bayer: Wir verbinden die Vorteile eines großen Unternehmens mit den Vorzügen eines Familienbetriebes und garantieren damit sowohl Kompetenz und Leistungsstärke als auch Flexibilität und Zuverlässigkeit. Im Mittelpunkt erfolgreicher Arbeit steht bei Klenk & Meder immer der Mensch. Jeder einzelne Mitarbeiter leistet seinen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg.

Haben Sie, wie der Großteil der Branche, mit einem Fachkräfte- oder Lehrlingsmangel zu kämpfen?

Bayer: Bei den Lehrlingen geht es uns gut. Wir bilden momentan 40 aus, nehmen jedes Jahr ca. sechs auf – zuletzt erfreulicherweise auch Damen. Bislang hat Klenk & Meder über 1.000 jungen Menschen den Einstieg in die Berufswelt ermöglicht. Dafür haben wir bereits vor Jahren als einer der ersten in der Branche eigene Lehrlings-Coaches zum Einsatz gebracht. Schwieriger ist die Situation bei den Fachkräften. Wir suchen dringend Monteure und Techniker für unsere attraktiven Projekte!

Warum soll sich jemand bei Ihnen bewerben?

Bayer: Da gibt es viele gute Gründe. Neben der Jobsicherheit und dem sehr guten Betriebsklima sind es wirklich attraktive Projekte, mit denen wir aufwarten können. Da ist schon auch die Oberliga der Branche vertreten! Interessant ist auch unser Arbeitszeitmodell für die Monteure. Es sieht alle zwei Wochen nur vier Arbeitstage vor. Darüber hinaus verstehen wir es auch zu feiern – sofern uns Corona nicht gerade daran hindert. Beliebt sind unsere Weißwurstpartys, zu denen wir einmal im Jahr Mitarbeiter, deren Familien und Freunde einladen. Ein Highlight ist auch die große Weihnachtsfeier im VAZ St. Pölten – inklusive Bus-Bringservice.

Wie sieht es mit Aufstiegs-Chancen aus?

Bayer: Da stehen jedem unserer Mitarbeiter Tür und Tor offen. Ich selbst bin als einfacher Techniker eingestiegen. Meine erste Baustelle war das Regierungsviertel in St. Pölten. Auch einer unserer Prokuristen hat als Lehrling seine Laufbahn gestartet. Überhaupt bin ich der Meinung, dass die Karten für all jene, die jetzt eine Fachausbildung in Angriff nehmen, sehr gut gemischt sind. Der akute Mangel an ausgebildeten Handwerksberufen wird unsere Berufsgruppe schon bald zu einem kostbaren Gut machen!