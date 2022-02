Teamwork bringt uns weiter

Ursprünglich hat Franz Landstetter den Beruf des Molkereifacharbeiters (Lehrzeit 3 Jahre) gelernt. Als die Molkerei kurze Zeit später geschlossen wurde, war es Zeit, sich beruflich neu zu orientieren.

„Deshalb landete ich in Amstetten bei der Firma Ötscher Berufskleidung, wo ich als Lagermitarbeiter begonnen habe. Weil die Firmengebäude durch die Bundesstraße getrennt sind, war eine Voraussetzung für den Job der Lkw-Führerschein, den ich schon vorweisen konnte“, blickt der Ybbser zurück.

In Folge wurde er aber auch als Kraftfahrer und als Ansprechpartner für den Zoll für die Firma eingesetzt. „Ich musste mich damals bei Auslandslieferungen mit den Zollvorschriften beschäftigen, was ich sehr spannend fand. Auch heute als Leiter des Lagers kümmere ich mich um den Zoll, weil mich das Thema immer noch interessiert und ich mich gerne am Laufenden halte“, erzählt Landstetter, der in seiner Jugend als Leiter von Landjugend und Volkstanzgruppe das Organisieren und Planen gelernt hat und dies als gute Schule für das Berufsleben sieht.

Die immer neuen Herausforderungen im Betrieb seien wichtig für die Entwicklung der Mitarbeiter. Ehrgeiz und Teamwork bringen alle weiter und man wird durch gute Aufstiegschancen in diversen Berufen belohnt. Bei Ötscher herrscht ein gutes Betriebsklima, viele Mitarbeiter von Landstetter arbeiten schon über 15 Jahre im Lager.

„In unseren beheizten, sauberen Lagerhallen lässt es sich super arbeiten, außerdem sind die Arbeitszeiten von Montag bis Freitag sehr angenehm“, nennt der Lagerleiter Gründe dafür. Außerdem steht der Traditionsbetrieb Ötscher Berufskleidung seit 75 Jahren für Qualität und hochwertige Kleidung.

„Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen, bei uns kann jede Firma individuelle, maßgefertigte Berufskleidung nach ihren eigenen Wünschen bestellen. Auf Basis von Grundmustern kann Farbe, Material und mehr variiert werden“, so Franz Landstetter stolz.

Seine Freizeit verbringt er gerne daheim und findet bei Arbeiten im Garten den Ausgleich zum Berufsalltag.