Technikprofi werden bei ENGEL

Auf ENGEL Spritzgießmaschinen wird Kunststoff zu Produkten verarbeitet, die du aus dem Alltag kennst. Von Zahnbürsten über Inlineskates bis hin zu Autoscheinwerfern, Lebensmittelverpackungen und Transportboxen ist alles dabei. Das Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region.

Praxisorientierte Ausbildung

Schaltschränke verkabeln, Metall bearbeiten, Funktionen programmieren – kaum eine Ausbildung ist so abwechslungsreich wie die Mechatronik. Das ermöglicht später Spezialisierungen in alle Richtungen. Auch Metalltechnik, Kunststofftechnik und Konstruktion sind wichtige Disziplinen, um Spritzgießmaschinen zu produzieren, betreiben und warten. Insgesamt neun technische Lehrberufe bietet ENGEL in den Werken Schwertberg, St. Valentin und Dietach an. Bereits im ersten Ausbildungsjahr fertigst du Werkstücke für die laufende Produktion. Seit diesem Jahr werden auch kaufmännische Lehrlinge ausgebildet.

Aus deiner Region in die ganze Welt

Mit Standorten in 85 Ländern sind die Entwicklungschancen besonders gut und schon während der Lehrzeit spielt Internationalität eine Rolle. Die besten Lehrlinge jedes Jahrgangs haben die Chance, wertvolle Auslandserfahrung in einem der globalen Produktionswerke, zum Beispiel in China, zu sammeln. Weitere Benefits sind Lehre mit Matura und Prämien für ausgezeichnete Leistungen. In der hauseigenen Kantine bekommst du täglich ein vergünstigtes Mittagessen und mit dem Lehrlingstreuepass zusätzlich jedes sechste Essen kostenlos.