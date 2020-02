Inmitten des Bahnhofsgeländes in Amstetten befindet sich die Remise. Wo im Zuge der industriellen Revolution Anfang des 19. Jahrhunderts der Bahnknotenpunkt errichtet wurde und die Dampfmaschine die neueste Erfindung war, „soll in Zukunft ein Innovationscampus entstehen“, erörtert der Unterstützer des zukünftigen Hotspots Michael Altrichter, denn „aus heutiger Sicht ist die einzige Konstante die Veränderung. Im Vergleich zur Geschichte hat sich die Geschwindigkeit jedoch vervielfacht.“

Im 18. Jahrhundert veränderte die Entwicklung der Dampfmaschine die westliche Gesellschaft grundlegend. Muskelkraft wurde durch die Maschine ersetzt. „Heute sind wir so weit, dass das logische Denken und die manuelle Arbeit von Maschinen abgenommen werden“, resümiert Altrichter die derzeitige Entwicklung. Das Vergleichen von Röntgenbildern kann eine Maschine heutzutage besser als das menschliche Auge. In der Pflege kann der Pflegeroboter manuelle Tätigkeiten übernehmen. Der Transport wird durch autonomes Fahren ersetzt, autonome Flugtaxis kommen zum Einsatz. Auch im ‚Waren über einen Scanner ziehen‘ ist die Maschine schneller als der Mensch.

Brauchen wir also bald keine Kassiererin mehr?

Altrichter ist davon überzeugt, dass wir Menschen in erster Linie soziale Wesen sind und unsere Stärken im Miteinander und im Netzwerken liegen: „Man freut sich, im Kaufhaus persönlich empfangen zu werden. In der Pflege wird es unersetzbar sein, sich persönlich um den Patienten zu kümmern.“

Ist die Digitalisierung ein Jobkiller?

„Klar ist, dass sich 100 Prozent der Arbeitsplätze ändern und einige Prozent verschwinden werden, aber jede Technologie hat stets mehr Jobs hervorgebracht als vernichtet oder verschoben wurden.“ Für den Start-Up-Investor werden sich Arbeitszeit und Arbeitsort in Zukunft komplett auflösen: „E-Mails versenden vom Pool – ist das ein Arbeitsplatz? Das erfordert eine neue Defnition von ‚Home-Office‘.“

Flexible Lösungen gefragt

Auf die individuellen Wünsche der Mitarbeiter einzugehen, wird immer wichtiger, glaubt der Investor: „Wenn jemand gerne nachts arbeitet, soll er dies tun können. Auch jemand, der sich in jungen Jahren ein Zeitwertkonto erarbeiten möchte, um später weniger zu arbeiten, sollte die Planung so umsetzen können.“ Intrapreneurship – also von Unternehmergeist geprägtes Handeln in der Mitarbeiterschaft – sei das neue Zauberwort: „Der Entrepreneur (Unternehmer) soll einfach mehr mit seinen Arbeitnehmern zusammenwachsen.“

Fortschritt in immer rasanterem Tempo

Die Geschwindigkeit der Entwicklung einer Technologie wird daran gemessen, wie lange es braucht, 50 Millionen Menschen zu erreichen. Das Telefon brauchte dafür 75 Jahre Zeit, das Fernsehen 13 Jahre, das Internet 4 Jahre und eine heutige App ein paar Tage, um sich durchzusetzen. „Wir müssen uns also anders aufstellen, um zu sehen, wo wir in dieser sich rasch ändernden Welt Platz finden“, weiß Altrichter.

Wie sieht das der NÖAAB?

Wolfgang Sobotka, Landesobmann des NÖAAB und Organisator einer Pressekonferenz zum Thema spricht sich in diesem Zusammenhang für ein Zeitwertkonto und die Aufwertung freier Dienstnehmer aus. „Arbeitszeit und Freizeit werden verschwimmen.“ Auf Kollektivvertragsebene schlägt Sobotka einen Projektlohn vor als „eine ganz andere Denkweise nicht nur des Stunden-erbringens sondern auch der Arbeitsleistung. Und ohne lebenslanges Lernen wird es nicht gehen“, weiß der Landesobmann und setzt zusätzlich auf Kreativität, Veränderungsbereitschaft, Vernetzungsfähigkeit, das Recht auf Bildungszeit und Arbeitszeitflexibilisierung.

Wie soll es mit der Remise weitergehen?

Altrichter schwebt dort ein neuartiges Arbeiten und Wohnen vor. Start-Ups sollten sich mit Investoren und bestehenden Unternehmen treffen, um so Zugang zu Talenten zu bekommen und bestehende Strukturen zu nutzen. Durch gekonntes Netzwerken profitieren alle Player von den unterschiedlichen Welten. So wie Linz mit der Tabakfabrik soll auch Amstetten eine ‚Denkfabrik‘ bekommen. Vorteilhaft ist die Lage direkt neben dem Bahnhof und die Anbindung Linz – Wien. „Für die Region wäre das eine riesige Bereicherung – und dass in Amstetten Bedarf und Interesse da sind, bin ich überzeugt“, meint Altrichter.

Durch die Remise (Quartier A) und den Beta-Campus in Waidhofen findet digitale Innovation nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen statt. „In enger Partnerschaft mit dem Land Niederösterreich und den Umlandgemeinden wird mit diesen Projekten ein wichtiger Beitrag geleistet. Es muss gelingen, Ängste aufgrund der Digitalisierung zu nehmen. Neben der notwendigen digitalen Infrastruktur (Glasfaser, 5G) braucht es daher eine intensive Aus- und Weiterbildung in allen Altersgruppen“, betont Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger.

Eines ist aber auch klar: Wir entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Mit sozialer Kompetenz, Kreativität und der Fähigkeit zum Netzwerken können wir guten Mutes in die Zukunft blicken und in der Veränderung Chancen sehen.