„UND AUS. Wie leben wir mit dem Tod“

„Früher war der Umgang mit Tod und Trauer ein ganz natürlicher“ diese und ähnliche solcher Allerheiligendiagnosen, wie ich sie nenne, zieren besonders in diesen Tagen unsere Medien. „Der Tod ist ja ein Tabu“, „die Gesellschaft verdränge den Tod“ und vieles mehr ist da zu lesen und zu hören. Fast immer kann man bei genauerem Hinsehen aber feststellen, dass solche Diagnosen nicht stimmen und wir uns beim Nachsprechen dieser Behauptungen, meist einer gewissen Ungenauigkeit schuldig machen. Was bleibt übrig von der Allerheiligendiagnose, wonach früher im Umgang mit dem Tod alles so natürlich war, wenn wir genauer hinsehen?

In manchen Regionen war es damals Brauch, dass, wenn der Verstorbene, wie früher oft üblich, nach einigen Tagen des zuhause aufgebahrt Seins aus dem Trauerhaus zur Beerdigung gebracht wurde, dann wurde Lattenrost, Matratze also die gesamte Bettstatt, worauf der Tote lag, verbrannt. Sie finden besonders im ländlichen Raum heute noch viele ältere Menschen, die Ihnen bestätigen werden: „Eine schwangere Frau sollte einen Toten am besten gar nicht ansehen, geschweige denn berühren, denn dies könnte unheilvolle Auswirkungen für sie und das Ungeborenen haben“, so die dringende Empfehlung früher.

Also was sollen wir nun halten von der Auskunft „Früher war alles so natürlich?“ In allen Kulturen und zu jeder Epoche findet man tief im Menschen immer schon die Vorstellung, dass von Verstorbenen für Lebende vielleicht doch auch irgendwie Gefahr ausgehen könnte. Die Vorstellung, dass besonders in der Zeit vom Eintritt des Todes bis zu Bestattung, der sogenannten „Schleusenzeit“, Tote den Lebenden gefährlich werden könnten, hatte im Volksglauben Hochkonjunktur.

Wenn der Totenvogel schreit, stirbt jemand!

Deshalb war wohl der Alltag im Volksglauben voll von Abwehr- und Schutzritualen dem Tod gegenüber, auch wenn es gerade keinen Verstorbenen zu betrauern gab. Viele von kennen noch „Schutzrituale“ und praktizieren sie vielleicht selbst auch. Etwa: In den Raunächten darf keine Wäsche hängen, sonst stirbt jemand; wenn der Totenvogel schreit, stirbt jemand; wenn die Christnachtkerze erlischt, stirbt jemand und vieles mehr ist dazu zu finden.

Natürlich ist für uns die Gefahr am größten, wenn der Tod sichtbar unter uns einbricht, wir einen Verstorbenen aus unserer Mitte zu betrauern haben. Wie sich diese Gefahr in unserer Vorstellung ausdrückt, kennen die meisten. Man findet so gut wie keine Landgemeinde, man findet so gut wie kein Altenheim wo nicht folgendes wie ein Naturgesetz zu gelten scheint: „Wenn einer stirbt, zwei nach, es sterben immer drei!“

„Es sterben immer drei!“

Mein Forscherdrang hat mich bereits dazu geführt dieser angeblichen „3er Regel“ auf den Grund zu gehen. Ergebnis: Es verteilen sich die Todesfälle recht gut über die Jahre, also von einer magischen Dreiheit ist nichts zu finden. Aber woher solche Vorstellungen und unser Bedürfnis nach Schutzritualen?

Vermutlich handelt es sich um das urmenschliche Bedürfnis, in die Unverfügbarkeit des Todes eine Verfügbarkeit, und in das Chaos der Natur eine Ordnung zu bringen. Wir können ja aufpassen, dass in den Raunächten keine Wäsche hängt und wir können den Totenvogel verjagen. Und wenn gerade drei gestorben sind, hat der Tod wieder Pause, und ich bin mit dem Leben davongekommen.

Dem Tod ein Schnippchen schlagen

Sich gegen die Natur und gegen den Tod zu stemmen, ist eines der Bedürfnisse jeder menschlichen Kultur. War es vor 15.000 Jahren bei einem Volk von Jägern und Sammlern ein schamanistisches Ritual, haben wir heute ein Röntgenbild und einen Laborbefund. Im Kern jedoch dreht es sich immer um dasselbe Bedürfnis: dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und ihn sich vom Leib zu halten.

Aber wollen wir noch einmal genauer auf die Vorstellung blicken, wonach uns die Toten gefährlich werden könnten. Was wir dem Leichnam gegenüber beobachten können, ist eine tief in uns sitzende Ambivalenz, also sich widersprechende Empfindungen. Diese reichen von Ruhe, Stille, Friede, Trauer und Schmerz, bis zu unrein gefährlich. Diese Ambivalenz ist das Besondere, die sich in uns in der konkreten Begegnung mit dem Körper gewordenen Tod auftun kann.

Meine Oma war eine Ambivalenz in Person den Tod betreffend. Einerseits konnte sie nicht genug betonen, dass wir jungen heute keinen Umgang mit dem Tod hätten, da früher alles so natürlich war. Andererseits war sie äußerst darauf bedacht, als mein Opa, der zu Hause starb, und von den Bestattern abgeholt wurde, dass dieser ja mit den Füßen zuerst aus dem Trauerhaus hinausgetragen wird. Denn, so die weitverbreitete Vorstellung im Volksglauben: Wenn man den Toten mit dem Kopf zuerst aus dem Haus trägt, dann bleibt etwas von ihm im Haus zurück, dann kann er „nicht ganz“ weggehen. Also einerseits Trauer und Schmerz bei meiner Oma, aber Opa musste unbedingt mit den Füßen voraus hinausgetragen werden.

Die Toten scheinen in uns tiefste (Todes)Ängste, aber auch Sehnsüchte und Wünsche betreffend einem Leben nach dem Tod erwachen zu lassen und all dies kann sich in diesen sich widersprechenden Gefühlen ausdrücken: Angst, unrein, gefährlich bis Ruhe, Friede, transzendente Gefühle.

Ein genaues Hinschauen kann uns sehr viel über unsere eigenen tief verborgenen Ängste und Sehnsüchte verraten. Wäre es lohnend sich auf die Spur danach zu machen? Oder wollen wir besser nicht so genau hinsehen und dabeibleiben: „Früher war der Umgang mit Tod und Trauer ein ganz natürlicher.“

Ich lade Sie herzlich ein in unserem Podcast „UND AUS. Wie leben wir mit dem Tod“ weiter mit mir in das Thema einzutauchen und mit zu diskutieren.