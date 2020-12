Ist der Theatersommer Schloss Wolfpassing die konsequente Fortführung des Theatersommers Schloss Neubruck?

Christina Meister-Sedlinger: Ja, denn obwohl der Standortwechsel ungeplant kam – die Verwaltung im Schloss Neubruck entzog uns trotz enormen Erfolgs die Location – wollen wir den erfolgreich begonnen Weg fortsetzen. Die Grundidee dabei bleibt gleich: Ich möchte meine Leidenschaft für die Kultur und meine berufliche Erfahrung als Schauspielerin und Regisseurin in meiner Heimat – der wunderschönen Ötscherregion – einbringen und ganz viele Menschen von meiner Begeisterung vor, auf und hinter der Bühne anstecken. Theater auf hohem Niveau mit überwiegend professionellen Akteuren in einer Region zu etablieren, wo es dies bis dato in der Form so nicht gab, ist mein Ansporn und meine Motivation.

Was macht den Reiz dieser außergewöhnlichen Location aus?

Meister-Sedlinger: Das Schloss mit seinem überdachten und somit wetterfesten Arkadenhof ist gerade zu perfekt für mehr. Für mehr Kunst und Kultur, für mehr Geselligkeit, für mehr Kulinarik, einfach für mehr. Hochkarätiges Theater erleben, garniert mit einem märchenhaften Park, zauberhaftem Schlossambiente und regionalen Köstlichkeiten. Was wir erreichen wollen, ist ein Rundumwohlgefühl und, dass die Leute gerne wieder kommen.

Warum spielt ihr gerade das Lustspiel „Das Konzert“ von Hermann Bahr?

Meister-Sedlinger: Ich bin in das Schloss reingegangen und habe einfach das Ambiente auf mich wirken lassen und habe die Stimmung inhaliert. Und weil nicht nur ich, sondern bestimmt auch unser Publikum Abwechslung liebt, ist mir dieses Stück eingefallen. Das Künstlermilieu hat mich angesprochen und das eher selten gespielte Stück passt wunderbar zu diesem Flair.

Wie habt ihr das Ensemble ausgewählt und wer wird 2021 mit dabei sein?

Meister-Sedlinger: Zum einen ist es uns wichtig mit deutschsprachigen Profis und etablierten Schauspielkollegen zusammenzuarbeiten, zum anderen wollen wir auch Schauspieltalente aus der Region fördern. Deshalb haben wir zwei Castings abgehalten, eines eben mit Profis und eines mit Amateuren, wobei wir uns dabei einen spannenden Austausch und ein gegenseitiges Befruchten erwarten. So werden Petra Pöchhacker aus Gaming, Sonja Gerersdorfer aus Wieselburg und Joschi Auer aus St. Florian bei Linz gemeinsam mit Berufsschauspielern aus ganz Österreich auf der Bühne stehen: Johannes Schmid, Hanna Gruber, Lisa Schmid, die Südtirolerin Lisa-Marie Bachlechner, Sandra Hartlauer, die gebürtige Spanierin Isabelle Ramon und meine Wenigkeit. Es freut uns ganz besonders, dass wir als Regisseur und Hauptdarsteller den auf nahezu allen deutschsprachigen Bühnen heimischen und unglaublich erfahrenen Daniel Pascal gewinnen konnten.

Neben großartigen Schauspielern braucht ihr bestimmt auch viele Wegbegleiter und Unterstützer?

Martin Sedlinger: Ganz genau. Zuallererst sind wir sehr froh darüber, dass eigentlich die ganze Gemeinde hinter diesem Projekt steht, allen voran Bürgermeister Friedrich Salzer, der uns mit seinem Gemeinderatsteam nicht nur herzlich aufgenommen hat, sondern auch tatkräftig unterstützt. Des Weiteren haben wir im Verein Viva La Musica in der Nachbargemeinde Steinakirchen/Forst Mitstreiter gefunden, die ebenso für die Sache brennen, wie wir selbst - allen voran Obmann Heinrich Bayerl. Immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat auch Schlossverwalter Martin Roggenhofer und Elfriede Halbartschlager vom Hofcafé und Hofladen schaut ebenfalls auf uns. Die Vorfreude und Begeisterung bei allen Beteiligten sind riesig, ja es brodelt richtig, sodass man schon von so etwas wie einem Theaterschloss-Spirit sprechen kann.

Zum Stück selbst, worum geht’s?

Meister-Sedlinger: Dieses Lustspiel ist leicht, aber keineswegs seicht. Im Mittelpunkt steht ein Künstlerehepaar, welches allerlei Beziehungsturbulenzen durchlebt. Und weil ja der Hauptdarsteller Pianist und Klavierlehrer ist, wird es auch wieder sehr musikalisch. Das Traumfänger-Duo Christina Gaismeier und Christoph Rabl aus Herzogenburg, das bereits in Neubruck besonders begeistert hat, wird auch diesmal wieder ausschließlich mit eigenen Arrangements instrumental begleiten.

Gibt es schon Karten oder Gutscheine?

Sedlinger: Man kann uns heuer zu Weihnachten schenken! Ab sofort sind Gutscheine online und an den Vorverkaufsstellen im Gemeindeamt und dem Hofladen in Wolfpassing sowie der Trafik Teufel in Steinakirchen/Forst erhältlich. Vorverkaufstickets folgen in Kürze.