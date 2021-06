Von 6. bis 22. August wird das Schloss Wolfpassing zur Bühne für das Stück „Das Konzert“ von Hermann Bahr. Christina Meister-Sedlinger, mit welchen Gefühlen blicken Sie als Intendantin der Premiere entgegen?

Christina Meister-Sedlinger: Ich bin sehr froh, dass mein Mann, Martin Sedlinger, der ja Produktionsleiter ist, der Ruhige und Besonnene ist, der auch mich mit am Boden hält. Es ist eine Mischung aus großer Vorfreude und riesiger Aufregung.

Wie viele Personen sind an der Produktion beteiligt?

Christina Meister-Sedlinger: Das Ensemble besteht aus elf Schauspielern, davon nur drei Herren. Die müssen sich da behaupten. Im Hintergrund arbeiten so viele Freiwillige mit. Wir kommen da auf sicher 30, 40 Leute, die uns hier ganz großartig unterstützen, dazu zählt auch die Gemeinde, die als Veranstalter auftritt.

Was dürfen die Besucher vom Stück erwarten?

Christina Meister-Sedlinger: Es erwartet sie ein Abend, der ein bisschen wie ein Sommerabend im Urlaub sein soll. Weg vom Alltag, ein hochkarätiges Theatervergnügen mit motiviertem Ensemble und jungen Schauspielern. Es ist ein Stück, das einem die Seele erwärmt. Einfach Entspannung mit Kultur.

Warum fiel die Wahl auf das Stück „Das Konzert“ von Hermann Bahr?

Christina Meister-Sedlinger: Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich nach dem brachialen, derben Stück „Weibsteufel“ von 2019 sowieso ein leichteres, für die Seele angenehmeres Stück. Zweitens bin ich in das Schloss Wolfpassing reingekommen, und da war reine Emotion. Ich hab mir gedacht, das ist genau das richtige Ambiente für dieses Stück. Genau für dieses Schloss, für diesen Arkadenhof hat Bahr dieses Stück geschrieben. Ich liebe an diesem Stück, dass es keine Boulevardkomödie ist, ich mag gerne heitere Stücke, die einen tieferen Sinn haben. Und Hermann Bahr hat da so ein zeitgemäßes Lustspiel geschrieben. Alles in allem liegt es am Publikum selbst, darin einen tieferen Sinn zu sehen, oder ob es einfach einen heiteren Theatersommerabend genießen möchte.

Was zeichnet das Ambiente des Schlosses Wolfpassing aus?

Christina Meister-Sedlinger: Es ist einfach ein wunderschön saniertes Barockschloss. Der glasüberdachte Arkadenhof macht das Ganze auch wetterunabhängig. Der Park ist traumhaft romantisch angelegt, außerdem ist es verkehrstechnisch leicht zu erreichen. Das ist natürlich ein ganz großer Pluspunkt.

Wie hat die zeitliche Unterbrechung durch Corona den Probenablauf beeinflusst?

Christina Meister-Sedlinger: Beeinflusst in dem Sinne, dass wir ein ganzes Jahr nicht spielen konnten. Das Casting hat ja bereits im Jänner 2020 stattgefunden und dann war halt lange Sendepause. Den Probenablauf hat das aber nicht wirklich beeinflusst, denn diese beginnen erst am 22. Juni, finden dann aber täglich statt. Es sind eher die Vorbereitungen, die uns jetzt Stress verursachen.

Was stellte sich bislang als größte Herausforderung heraus?

Christina Meister-Sedlinger: Es ist ein Neustart. Die größte Herausforderung ist wirklich, diesen hochkarätigen Theatersommer von der Kulinarik bis zur Betreuung der Gäste, mit Kartenverkauf, Werbung und allem was dazugehört zu schaffen. Und natürlich, dass die Leute auf uns aufmerksam werden und wir für sie spielen dürfen.

Stichwort Sicherheitskonzept. Wie sieht das konkret aus?

Christina Meister-Sedlinger: Das Sicherheitskonzept müssen wir ständig adaptieren. Wie es schlussendlich ausschaut, kann ich erst ein, zwei Wochen vor der Premiere sagen. Was bleiben wird, ist bestimmt die 3-G-Regel.