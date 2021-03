Bekanntlich werden Tiere als die besten Freunde des Menschen bezeichnet. Bello, Maunzi & Co bereichern daher auch hierzulande den Alltag vieler Zeitgenossen. Laut Erhebung der Statistik Austria von 2014/15 leben in immerhin 1.405.000 österreichischen Haushalten Haustiere. In 45 Prozent davon Katzen, in 18 Prozent Hunde sowie in 11 Prozent etwa Kleintiere, Vögel, Fische oder Reptilien. In neun Prozent der Haushalte gibt es Katzen und andere Haustiere, in acht Prozent Hunde und Katzen. Was Niederösterreich betrifft, so haben von 100 Haushalten 46 ein oder mehrere Haustiere. In 31 Haushalten leben Samtpfoten, in 19 Hunde und in 12 andere Haustiere. Auch im Bezirk Amstetten scheinen Wuff und Mieze die beliebtesten Weggefährten zu sein. Hallo! Mostviertel hörte sich um und sprach mit bekannten Mostviertlerinnen und Mostviertlern über ihre tierischen Freunde.

LUKAS FIRMBERGER

Für Bezirksjägermeister-Stellvertreter Lukas Firmberger ist seine Labrador-Hündin Dessa nicht mehr wegzudenken. Anna Firmberger

Bezirksjägermeister-Stellvertreter Amstetten

Meine jagdlich geführte, eineinhalb-jährige Labradorhündin Dessa kam mit zwölf Wochen auf unseren Hof. Sie profitiert bei uns von viel Freiraum und vor allem verschiedenen Bezugspersonen. Denn speziell Jagdhundrassen brauchen genug Auslauf und viel Zeit für Ausbildung, da sie ständig gefordert werden wollen. Dessa ist für mich nicht mehr wegzudenken. Es ist bereichernd mit ihr in der Jagd zusammenzuarbeiten. Grundsätzlich sind Hunde in einem Jagdgebiet gesetzlich Pflicht, deshalb war es für mich ein großer Anreiz, mir einen Hund zu nehmen.

Durch Corona ist es uns leider nicht möglich, Hundekurse oder Prüfungen zu absolvieren. Umso wichtiger ist es, selbst das Training weiterzuführen. Als Jäger kenne ich die Vorschriften und kann Dessa auch abseits des Weges Übungen durchführen lassen, das trifft nicht auf alle Hundebesitzer zu. In Pandemie-Zeiten mussten wir zum Leidwesen der Wildtiere feststellen, dass sich viele Naturnutzer mit ihren Vierbeinern nicht auf den öffentlichen Wegen aufhalten und es deshalb vermehrt zu Wildunfällen kommt.

HERBERT HASELSTEINER

Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes Amstetten

Unser Kater Jack ist acht Monate alt und momentan voller Frühlingsgefühle! Wir haben ihn im August des Vorjahres vom Bauernhof unserer Freunde geholt und er war ein Geschenk an unseren Sohn Raphael, der sich schon lange ein Haustier gewünscht hat. Eigentlich waren wir zunächst dagegen. Meine Frau und ich sind berufstätig und hatten die Befürchtung, dass wir ein Haustier nicht so betreuen können, wie es sich das verdient hätte. Raphael war aber sehr hartnäckig. So trafen wir die Vereinbarung, wenn er in den Sommerferien vier Wochen kein Handy benutzt, dann könnten wir nochmals über ein Haustier reden. Gesagt, getan: Raphael legte das Handy nur Seite und nun haben wir einen Kater! Mittlerweile wäre ein Leben ohne Jack undenkbar. Egal wer nachhause kommt, die erste Frage lautet: Wo ist Jack? Und dann geht’s schon los mit dem Kuscheln und Streicheln. Das tut nicht nur unserem Kater gut, sondern auch uns. Ich stelle immer wieder fest, dass ich da ruhiger und zufriedener werden und gut abschalten kann. Zudem sind Tiere eine gute Schule für Kinder. Denn sie sind Lebewesen, die versorgt und betreut sowie mit Respekt behandelt werden müssen. Dies ist ein Lernprozess, der für die Entwicklung von Kindern sehr wichtig ist.

FRIEDRICH HEIGL

Friedrich Heigl mit Katze Mimi. Regina Heigl

Amstettner Umweltpionier

Zu unserer Familie gehören die beiden Katzen Mimi und Schnurli sowie vier Hühner. Mimi, mit der ich auf dem Foto zu sehen bin, ist vier Jahre alt, Kater Schnurli zwölf. Die Gogis sind seit zwei Jahren bei uns. Seit meiner Kindheit, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, habe ich Tiere um mich. Es ist so schön, wenn wir heimkommen und die Katzen laufen uns schon entgegen und begrüßen uns. Wir wundern uns oft, wo sie so plötzlich herkommen. Sie genießen es auch, bei den Kindern im Bett oder auf der Couch beim Fernsehen zu liegen. Unser Hühnerquartett ist auch sehr zutraulich. Wenn sie mich im Garten sehen, laufen sie sofort zu mir her. Außerdem sind sie unsere Eierlieferantinnen und fressen fast alles, was in der Küche anfällt. Gerade jetzt während der Pandemie sind unsere Tiere noch wichtiger für uns geworden als vorher. Da wir mehr zuhause sind, hat sich die Beziehung zu ihnen verstärkt. Ich habe zum Glück meine Familie und eine Großfamilie im Hintergrund, die Rückhalt gibt. Ich kann mir aber gut vorstellen, wie wichtig Haustiere für alleinstehende einsame Menschen sein können. Ein Leben ohne Haustiere? Nein! Sie gehören einfach schon dazu und würden mir sicher sehr fehlen.

Die vier Hühner von Friedrich Heigl. Friedrich Heigl

PETRA KUSTRIN

Petra Kustrin auf ihrem Pferd Wiebren, er ist ein 22-jähriger Friese. Höller

Trauerbegleiterin und Trauerrednerin

Als aktives Mitglied des Tierschutzvereins Ybbstal sind Tiere für mich viel mehr als Lebensbegleiter, nämlich Familienmitglieder. Das war bereits vor Corona so und wird auch nach der Pandemie so sein. Man könnte sagen, wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft in guten wie in schlechten Zeiten. `Wir´ das sind mein Pferd Wiebren, ein 22-jähriger Friese und meine fünf Katzen Lucy (18), Sophie (10), Luna (10), Rebecca (8) und Sissi (3). Sophie, Rebecca, Luna und Sissi stammen aus schlechter Tierhaltung und ich habe sie vom Tierschutzverein übernommen. Durch ihre ehemaligen Misshandlungen haben die Katzendamen in Folge immer noch Behinderungen. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen so etwas fertigbringen. Tiere sind Lebewesen, geben so viel Liebe und wir haben kein Recht dazu sie schlecht zu behandeln. Es wird niemand dazu gezwungen sich ein Haustier zu nehmen. Sollte man aber in Erwägung ziehen, eines bei sich aufzunehmen, dann muss man wissen, dass es sich um fühlende Wesen handelt, die ein artgerechtes Leben verdient haben.

ANNA ROSENBERGER

Anna Rosenberger mit Kater Schnüffel. Katharina Pfligl

Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung NÖ und Vizepräsidentin der Katholischen Aktion

Ohne unseren Kater Schnüffel und unserer Hündin Mira würde bei uns im Haus etwas fehlen! Schnüffel ist seit vier Jahren Familienmitglied unseres Mehrgenerationenhauses und unsere Mira, eine Mischlingshündin – ihre Mutter war eine kleine Münsterländerin –, seit dreizehn Jahren. Mit Tieren im Haus tut sich immer etwas und das ist gut so. Sie bereichern das Leben unserer Großfamilie ungemein. Leider war ein Foto mit beiden Tieren nicht möglich. Mira ist total eifersüchtig, wenn ich Schnüffel halte. Wir haben es zwar versucht, aber keine Chance. Aber so ist das eben – Tiere haben auch so ihre Eigenarten, genauso wie wir Menschen.

ROBERT SCHUSTER

Robert Schuster mit Oscar und Freddie. Schuster

Bezirksstellenleiter Amstetten AK Niederösterreich

Ein Leben ohne Tiere will ich mir gar nicht vorstellen! Meine Frau und die Tochter haben je ein Islandpferd und ich bin im Tierpark Haag Pate eines Hausesels. Darüber hinaus bin ich `Personal´ von zwei Katern, nämlich von Oscar (10) und Freddie (11) – benannt nach dem Schriftsteller Oscar Wilde und Queen-Frontmann Freddie Mercury, die ich sehr schätze. Kater Freddie haben wir aus vom Tierschutzverein Region Amstetten. Er war noch sehr klein und wurde ausgesetzt. Oscar haben wir als keinen Kater von einem Bauernhof abgeholt. Aber die Charaktere der beiden könnten nicht verschiedener sein. Freddie ist ein ruhiger, gelassener und bestimmender Typ, Oscar unruhig, verschreckt und eher ängstlich. Es ist jedes Mal wunderbar, wenn man nach Hause kommt und sie warten schon auf Leckerli und Streicheleinheiten – natürlich nur, wenn sie es wollen! Witzig ist auch, da wir während der Pandemie viel mehr daheim sind, entdeckten die beide, dass es super ist, wenn wir ihnen die Türe gut zwanzigmal am Tag auf und zu machen!

ESTER STEININGER

Ester Steininger mit ihrer Katze Ida. Steininger

Allgemeinmedizinerin und Obfrau des Hospizfördervereins Amstetten

Unsere Katze heißt Ida, ist ein halbes Jahr alt und erst seit August bei uns. Vorher hatten wir einen Kater, aber der ist vor einem Jahr im Alter von 15 Jahren verstorben. Er war ein richtiges Familie-Tier, ist mit unseren Kindern aufgewachsen, hat mit Ihnen im Garten gespielt, ist mit ihnen von der Rutsche gerutscht und hat in allen Lebenssituationen Trost und Freude gespendet. Als er starb, konnten wir uns erst gar nicht vorstellen, eine andere Katze zu nehmen, aber die Mäuse im Garten nahmen überhand, die Katzen-Sehnsucht wuchs und Ida hat dann sofort unser Herz erobert. Es ist einfach schön mit einer Katze im Haus zu leben, mit ihr zu spielen, zu kuscheln. Als Schulärztin sehe ich außerdem auch wie unglaublich wichtig Haustiere für Kinder und Jugendlichen sind. Tiere mögen einem genauso wie man ist und freuen sich einfach, dich zu sehen. Das tut gut. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo Körper-Kontakt nur eingeschränkt möglich ist, ist das Kuscheln mit einem Tier noch viel wichtiger.