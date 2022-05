„Tierischer“ Benefizabend

„Ein Leben ohne Tiere ist ein Irrtum“, meint er, und ebenso liebt er die Theaterbühne, das Fernsehen und die Musik. Die Rede ist von Schauspieler Max Müller, der sympathischen Kultfigur „Michi Mohr“ aus der Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“. In seinem Erfolgs-Programm „Tierisch!“ vereint der ausgebildete Baritonsänger alle seine „Lieben“ auf einen Schlag: Musik, Bühne und Vierbeiner.

Max Müller gastiert am 13. Oktober 2022 im Rahmen der Herbsttage Blindenmarkt in der Ybbsfeldhalle; der Kartenvorverkauf startet am 6. Mai 2022. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Hilde Umdasch-Haus der Malteser Kinderhilfe in Amstetten zugute.

Max Müller und sein Pianist Volker Nemmer kommen mit ihrem Erfolgsprogramm „Tierisch“ im Herbst nach Blindenmarkt. Der musikalische Abend – reicht von Rossini und Mozart bis zu Schlagermusik der 20er und 30er Jahre – unterstützt das Hilde Umdasch-Haus der Malteser Kinderhilfe in Amstetten. Foto: Christian Rieger

Der musikalische Bogen von „Tierisch!“ ist weit gespannt und spiegelt Max Müllers breite künstlerische Vielfalt wider. Das Programm reicht von Rossini und Mozart bis zu Schlagermusik der 20er und 30er Jahre. Den roten Faden bildet die Welt der Tiere, die oft als Spiegel menschlicher Unzulänglichkeiten und Schwächen dient. Ob in den doppelbödigen und schwarzhumorigen Wiener Liedern von Georg Kreisler, in Hans Mosers legendärer „Reblaus“, in Schlagern wie „Wenn ich mit meinem Dackel von Grinzing heimwärts wackel“ oder in Rossinis „Katzenduett“ – es geht um Tierisches in Musik und Poesie, und somit auch immer um zutiefst Menschliches. Max Müller und sein Pianist Volker Nemmer besuchen die Herbsttage bereits zum dritten Mal. Wer den Publikumsliebling exklusiv bei einem Sektempfang nach der Aufführung treffen möchte, bucht am besten ein VIP-Meet & Greet-Ticket.

Alles neu macht der Mai

– Relaunch der Website www.herbsttage.at

Mehr Erlebnis, mehr Poesie, mehr Service, mehr Infotainment verspricht die neu gestaltete Website der Herbsttage Blindenmarkt. Schritt für Schritt wird das neue Layout im Laufe des Mai zu sehen und zu entdecken sein.

„Seien Sie gespannt, welche neue Funktion unser schönes Blatt aus dem Logo der Herbsttage erhalten wird!“, macht Intendant Michael Garschall neugierig. „Nach dem Relaunch der Website werden Sie / die Besucher noch sinnlicher, spielerischer und poetischer in die Welt der Operette und aller anderen Angebote eintauchen können! Selbstverständlich schreiben wir auch den Servicegedanken groß – Informationen wie Kartenverkauf, Besetzung, Archiv u.Ä. werden noch leichter als früher zu finden sein.“