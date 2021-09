Am Anfang waren ein heidnischer Opferstein und eine dürre Eiche, auf die, mit Beginn der Christianisierung, eine Tafel und ein hölzernes Kreuz genagelt wurde. Die Wurzeln für die Bedeutung von Maria Taferl als Wallfahrtsort liegen der Legende nach im 17. Jahrhundert und basieren auf wundersamen Begebenheiten bei der Eiche. Ein schwer verletzter Viehhirte wurde sofort geheilt, ein ortsansässiger Richter von seinen Depressionen befreit. Bewohner der Umgebung berichten in den folgenden Jahren von Engelserscheinungen.

Maria Taferl, der bedeutendste Wallfahrtsort Niederösterreichs und zweitgrößte Österreichs, liegt hoch über dem Donautal auf 443 Metern Seehöhe und bietet einen einzigartigen Panorama-Blick über die gesamte Alpenkette (300 km).

Der Verbindung von gesunder sportlicher Aktivität und dem einmaligen Erlebnis einer faszinierenden Naturkulisse begegnen Sie hier in Maria Taferl auf Schritt und Tritt. Per Pedes bietet sich der Ort und seine Umgebung ideal zum Erkunden an. Wanderungen durch die Steinbachklamm oder auf herrlichen Wald- und Wiesenwegen mit einem grandiosen Blick hinunter ins Donautal sind einzigartig. Bodenständige ehrliche Gastlichkeit, regionale Besonderheiten aus Küche und Keller und die enge Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft zeichnen die Betriebe in Maria Taferl aus.

Maria Taferl, gerne als Tor zur Wachau bezeichnet, thront über dem Nibelungengau. Die Donau darunter knüpft wie ein glitzerndes Band einen Ort an den anderen. Jedes Fleckchen hier birgt eine Vielzahl an Sagen und Legenden, historischer Stätten und Kulturdenkmälern.

Ich würde mich als Bürgermeister sehr freuen, Sie in unserem Maria Taferl begrüßen zu können.

Heinrich Strondl