Top-Arbeitgeber in der Region

ENGEL mit Werken in St. Valentin, Schwertberg und Dietach bei Steyr ist führend in der Herstellung von Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung und der dazugehörigen Automatisierung. Auf den Anlagen, die die Produktionswerke verlassen, stellen die Kunden von ENGEL die verschiedensten Kunststoffteile her. Viele davon begegnen uns im täglichen Leben: von der klassischen Zahnbürste über hochkomplexe Medizinprodukte bis hin zu innovativen Bauteilen für die Elektromobilität.

Digitale Lösungen

Ergänzend zum klassischen Maschinenbau zeichnet sich ENGEL durch mechatronisches Know-how und eine hohe Affinität zu digitalen Lösungen aus. Die Digitalisierung leistet einen wichtigen Beitrag, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und den nachhaltigen Umgang mit Kunststoff voranzutreiben. Dafür setzt ENGEL auf gut ausgebildete Expert/-innen in Softwareentwicklung, Informatik und IT. Die Bandbreite ist groß, vom Data Engineer bis zum Front End Developer ist alles dabei.

Große Bandbreite

Rund um den Globus beschäftigt ENGEL rund 7.000 Mitarbeiter/-innen, zwei Drittel davon in Österreich. Die Einstiegsmöglichkeiten sind sowohl für Berufsanfänger als auch -erfahrene vielfältig. Neben Software- und IT-Engineers sucht ENGEL aktuell vor allem engagierte Elektrotechniker/-innen. Die Elektrotechnik spielt eine große Rolle für den ökologischen Fußabdruck der Spritzgießmaschinen.

ENGEL bietet ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm und öffnet seinen Mitarbeiter/-innen mit Standorten in über 85 Ländern das Tor zur Welt.

Interessiert an einer Karriere bei ENGEL? Dann werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte! Mehr Informationen und offene Stellen unter engelglobal.com/karriere