Mein Arbeitsplatz

Diese eher nüchterne Darstellung veranlasste Hallo! Mostviertel dazu, Persönlichkeiten des Bezirks zu befragen, was sie etwa beim Arbeiten inspiriert und wie viel Zeit sie an ihrem Arbeitsplatz verbringen. Von Doris Schleifer-Höderl

Andreas Ennser, Geschäftsführer Obstbauverband

Andreas Ennser in seiner "geordneten Unordnung" Foto: Ennser

Ihre erste Aktion am Morgen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz kommen?

Andreas Ennser: Mein Arbeitstag beginnt jeden Tag um 7 Uhr. Der Computer wird hochgefahren und es werden die Mails gecheckt bzw. der Junk-Mailordner ausgemistet. Einfache, weniger umfangreiche Mails beantworte ich sofort. Meist hol´ ich mir danach einen Kaffee. Ein Schluck davon und der angenehme Kaffeegeruch lassen mich dann gut gelaunt in den neuen Arbeitstag eintauchen.

Foto: Aiginger

Welcher Gegenstand an Ihrem Arbeitsplatz beschreibt Sie am besten?

Ennser: Ich würde sagen mein „kleines Chaos“ — so sehen es zumindest meine Kolleginnen und Kollegen! Für mich ist meine „geordnete Unordnung“ aber notwendig. Ich bin ein Typ Mensch, der seine täglichen Aufgaben gerne vor sich sieht und in einer gewissen Reihenfolge vor sich liegen haben muss. Ich arbeite auch nicht mit einem Computer- oder Handy-Kalendersystem, sondern mit einem Kalenderbuch — gute alte Schule, wenn man so will!

Wie viel Zeit verbringen Sie hier?

Ennser: Wenn keine Außendienste, Seminare und sonstiges anstehen, verbringe ich meinen Arbeitstag von 7 bis 16 Uhr im Büro. Hier kommt es aber natürlich immer wieder zu Beratungsgesprächen mit Landwirten.

Was inspiriert Sie beim Arbeiten?

Ennser: Mit Obst-Verarbeitern zusammen zu arbeiten, die tolle individuelle, regionale Produkte herstellen, die gerne von Frau und Herrn Österreicher gekauft und genossen werden. Wenn diese Produkte auch noch eine Prämierung erhalten, dann freut das die Bauern und selbstverständlich auch mich. Ich werde daher oft nicht nur als Berater gesehen, sondern als Freund. Die gegenseitige Wertschätzung macht es eben aus.

Was tun Sie, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen?

Ennser: Zumeist sind alle Mail-Anfragen, die im Laufe des Tages reingekommen sind, fertig beantwortet — außer es handelt sich um längere Projekte. Danach bereite ich meine „geordnete Unordnung“ für den nächsten Tag vor, um am Morgen wieder mit frischem Elan in den Tag zu starten!

Doris Herz, riz-up-Zentrumsleiterin Amstetten

Doris Herz verbringt viel Zeit in ihrem Büro und wird in ihrer Arbeit durch die Kontakte mit Kundinnen und Kunden sowei mit den rund 30 Mietern im riz up Haus inspiriert. Foto: riz up

Ihre erste Aktion am Morgen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz kommen?

Doris Herz: Der Weg zu meinem Büro im ersten Stock führt am Empfang vorbei, wo meine Kollegin Sandra schon ab 7:30 Uhr unseren Mietern und Seminaristen zur Verfügung steht. Als erste Aktion begrüße ich Sandra mit einem freundlichen Lächeln. Ebenso Mieter bzw. Seminaristen und Gäste des Hauses, wenn sie sich in unserem riz up Foyer auf den Loungemöbeln bei Kaffee und Snacks zum Start in den Tag treffen. Oft folgt noch ein kurzer Austausch zu den aktuellen Tagesthemen, bevor ich ins Büro komme und dort meinen PC starte.

Foto: ePlan

Welcher Gegenstand an Ihrem Arbeitsplatz beschreibt Sie am besten?

Herz: Wenn Sie mich so fragen, dann tatsächlich mein Smartphone: Allzeit bereit für Kommunikation, Informationsaustausch und natürlich auch Spaß. Bei geringem ‚Akkustand‘ reicht ein kurzes Energieauftanken in der Natur beim Sport, bei Familie und Freunden oder beim Garteln und schon geht’s wieder mit vollem Elan weiter. Und mit jedem Jahr Erfahrungsgewinn, gibt es eine upgegradete Version von mir.

Wie viel Zeit verbringen Sie hier?

Herz: Ich gehe einer Vollzeittätigkeit nach und bin von Montag bis Freitag für Beratungen, Seminare und Mieter-Anliegen im Zentrum verfügbar. Corona hat uns gezeigt wie flexibel wir unser Angebot für Unternehmerinnen und Unternehmer gestalten können. So fanden in Lockdown-Zeiten alle riz up Beratungen und Seminare online statt. Es spricht für die ausgeprägte Digitalkompetenz der Amstettner Unternehmer, dass dieser Service so wohlwollend angenommen wurde. Und das riz up bleibt flexibel. Mittlerweile arbeite ich teilweise im Home Office, bin aber – ausgenommen von strengeren Home Office Regelungen — an mindestens drei bis vier Tagen pro Woche im riz up Büro in Amstetten anzutreffen. Unser riz up Zentrum wird durchgehend betreut und ist täglich besetzt.

Was inspiriert Sie beim Arbeiten?

Herz: Mich inspirieren täglich unsere Kundinnen und Kunden mit ihren Geschäftsideen, ihren Visionen und Vorhaben. Aber auch unsere rund 30 Mieterinnen und Mieter im Haus, die immer wieder innovative Antworten auf die Herausforderungen der aktuellen Entwicklungen finden und mutig in die Zukunft blicken. Sie dabei ein Stück weit im Rahmen unseres umfangreichen riz up Angebotes, von der Standortsuche über Fragen zu Businessplan, Planrechnung, Förderungen, Marketing und Digitalisierung, begleiten zu dürfen, macht mir große Freude.

Was tun Sie, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen?

Herz: Meistens gehe ich noch die To Dos für den nächsten Tag durch, bevor ich nochmal meine Nase aus dem Büro strecke, um zu schauen, ob vielleicht noch Mieter zum Plaudern im Haus unterwegs sind. Denn wie heißt es so schön: Durch‘ s Reden kommen d‘ Leut z’samm. Nur so entstehen neue Ideen und Innovationen, die helfen uns weiter zu entwickeln und unsere Zukunft zu gestalten.

Thomas Landsteiner, Geschäftsführer Landsteiner-Gruppe

Für Thomas Landsteiner ist es kein Drama, wenn es mal länger dauert im Büro, solange etwas gutes dabei rauskommt. An seinem Schreibtisch benützt er gerne den Sitzball, aber noch lieber ist ihm sein Stehtisch. Foto: Landsteiner

Ihre erste Aktion am Morgen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz kommen?

Thomas Landsteiner: Schon der Empfang und der Gang durch unseren Betrieb zu meinem Arbeitsplatz hebt meine Stimmung, da ein freundlicher Umgang miteinander bei uns im Haus gelebt wird. Wenn ich mein Büro betrete, öffne ich das Fenster und lüfte. Durch einen Blick in meinen Kalender und den E-Mailverkehr verschaffe ich mir einen Überblick über meinen Tag, um mal anzukommen. „Spontan-Überfälle“ am Morgen, mit dann meistens nicht so wichtigen Dingen, versuche ich zu vermeiden. Das respektieren auch meine Kolleginnen und Kollegen.

Foto: Gamsjäger

Welcher Gegenstand an Ihrem Arbeitsplatz beschreibt Sie am besten?

Landsteiner: Wenn ich so nachdenke, ist es mein großer Rosenquarz am Schreibtisch. Ihm wird eine Ausgleichsfunktion für Strahlung nachgesagt. Mir persönlich ist Harmonie in allen Lebensbereichen sehr wichtig. Vielleicht bin ich selbst daher auch so etwas wie ein Ausgleichsmensch. Bei so vielen Interessen in unserer Unternehmensgruppe muss man immer ein Augenmaß dafür haben, dass nichts eskaliert und die Richtung stimmt, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Wie viel Zeit verbringen Sie hier?

Landsteiner: Grundsätzlich hat sich durch Corona meine Reisetätigkeit stark reduziert. Durch Home-Office hat sich mein Arbeitsplatz auch teilweise nach Hause verlegt. Im Büro verbringe ich einen großen Teil meiner Arbeitszeit sitzend am Schreibtisch — wahlweise am Bürosessel oder Sitzball. Viel lieber ist mir aber mein Stehtisch mit eventueller Sitzunterstützung. Über Zeit im Zusammenhang mit meiner Arbeit denke ich nie nach. Wichtig ist vielmehr immer, dass was Gutes dabei rauskommt und das braucht halt seine Zeit. Da kann es schon mal länger dauern. Gott sei Dank hat meine Familie Verständnis dafür.

Was inspiriert Sie beim Arbeiten?

Landsteiner: Mein persönlicher Fotokalender! Da sind meine Lieben und die Highlights des Vorjahres drauf. Das inspiriert und motiviert mich.

Was tun Sie, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen?

Landsteiner: Ich räume meinen Arbeitsbereich frei, mache mir einen Überblick über den nächsten Tag, strecke mich mal richtig durch, lüfte noch und schaffe somit alle Voraussetzungen für einen guten, unbeschwerten Start in den neuen Tag. Da ich seit zirka zwei Jahren möglichst alle meine Wege mit dem Fahrrad erledige, suche ich mir bei schlechtem Wetter ein Schönwetterfenster, um trocken nach Hause zu kommen und freue mich schon auf einen entspannten Abend.

Rosemarie Pichler, Managing Director net for future GmbH

Rosemarie Pichler hat immer einen Notizblock griffbereit. Foto: netforfuture GmbH

Ihre erste Aktion am Morgen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz kommen?

Rosemarie Pichler: Mein Arbeitstag beginnt in der Regel um 7:30 Uhr mit einem Überblick über die Termine und geplanten Tätigkeiten für den Tag. Erst danach öffne ich meinen Laptop und starte mit der Beantwortung wichtiger E-Mails und den ersten Aufgaben. Ein großes Glas Wasser oder eine Tasse Tee – egal ob im Homeoffice oder im Büro – sind fixe Begleiter am Schreibtisch.

Welcher Gegenstand an Ihrem Arbeitsplatz beschreibt Sie am besten?

Pichler: Der Laptop – er ist mein wichtigstes Arbeitsgerät in einem digitalen Umfeld. Ein stets griffbereiter Notizblock ist für mich ebenso wichtig als Verbindung zur analogen Welt. Er dient zum Festhalten von spontanen Gedanken und Ideen und bietet ausreichend Raum für Randnotizen.

Wie viel Zeit verbringen Sie hier?

Pichler: Ich verbringe einen sehr großen Teil meiner Arbeitszeit am Schreibtisch und vor dem Computer oder am Telefon. Ausnahmen bilden interne und externe Termine, Besprechungen im Team oder die Teilnahme an Veranstaltungen. Ein heller, geräumiger Arbeitsplatz ist für mich daher ein wesentlicher Wohlfühlfaktor.

Was inspiriert Sie beim Arbeiten?

Pichler: Inspiration liefert einerseits die Konzentration auf ein Thema, andererseits sind es aber meist Impulse aus Gesprächen mit anderen Menschen, die neue Blickwinkel eröffnen – innerhalb und außerhalb des Teams. Darüber hinaus sind es aber auch gezielte Recherchen im Internet oder das Lesen und Blättern in Fachzeitschriften.

Was tun Sie, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen?

Pichler: Gewissermaßen „aufräumen“. Meist reflektiere ich den Arbeitstag mit einem kurzen Rückblick auf das Geschaffte und Erledigte. Offen gebliebene oder neue Themen werden noch in die Planung der nächsten Tage integriert. Mit dem Herunterfahren des Laptops und dem Absperren des Büros beginnt dann meine abendliche Freizeit.

Ute Pölzgutter, Leiterin der Schuldnerberatung NÖ Regionalstelle Amstetten

Mit Pflanzen und Blumen umgibt sich Ute Pölzgrutter im Büro. Foto: Schuldnerberatung NÖ

Ihre erste Aktion am Morgen, wenn Sie an Ihren Arbeitsplatz kommen?

Ute Pölzgutter: Zunächst fahre ich den Computer hoch, um das Programm zu starten und meine Mails durchzuschauen. Dann checke ich meine Termine, überprüfe meine Akten fürs Gericht und bereite mich auf meine Gespräche vor.

Welcher Gegenstand an Ihrem Arbeitsplatz beschreibt Sie am besten?

Pölzgutter: Am besten beschreiben mich sicher meine vielen Blumen und Pflanzen im Büro. Mein Zimmer wird von meinen Kolleginnen liebevoll als Dschungel bezeichnet. Ich bin nämlich von einigen Orchideen, einer Montsera sowie einem meterlangen Efeu umgeben.

Wie viel Zeit verbringen Sie hier?

Pölzgutter: Wenn ich nicht Termine bei Gericht wahrzunehmen habe, bin ich an drei Tagen im Büro und verbringe zirka acht Stunden an meinem Arbeitsplatz inklusive Mittagspause, Kaffeetrinken und eventueller Teambesprechungen mit den Kolleginnen.

Was inspiriert Sie beim Arbeiten?

Pölzgutter: Ich fühle mich sehr wohl an meinem Arbeitsplatz, da ich diesen mit einigen persönlichen Fotos von meiner Familie und Gegenständen wie Glücksbringern gestaltet habe. Für mich ist es nämlich wichtig, dass ein moderner Arbeitsplatz auch Platz für persönliche Elemente bietet. In angenehmer Umgebung arbeiten zu können ist essenziell.