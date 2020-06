Trotz der Coronakrise gelang es Organisator Bernhard Keller wieder, den 11. Sparkassen Mostiman Triathlon zu veranstalten. Am 25. und 26. Juli wird unter besonderen Voraussetzungen um den Sieg geschwommen, geradelt und gelaufen.

Aufgrund der Coronakrise hing lange Zeit das Damoklesschwert über dem Mostiman. Doch nach intensiven zwei Monaten und der Ausarbeitung mit dem Gesundheitsministerium und dem österreichischen Triathlonverband gab es grünes Licht für das Spektakel in Wallsee. „Wir sind froh, dass wir die Veranstaltungen abhalten können. Es wird sensationell“, freut sich Keller. Bereits bei der Generalprobe kamen die neuen Bestimmungen, wie der fehlende Massenstart beim Schwimmen, bereits zum Tragen. Da mussten die Athleten zeitversetzt und einzeln in das kühle Nass. „Jeder Athlet hat noch mehr Verantwortung zu übernehmen, dass wir die Verordnungen auch einhalten“, stellt Keller klar.

Auch das Finishlineteam 0.20 befindet sich auf der Zielgeraden der Vorbereitung. Zwar musste ein Teammitglied bereits abbrechen, das tat aber dem Eifer der restlichen Truppe keinen Abbruch.

Zumindest die Generalprobe in Wallsee absolvierte die Truppe unter der Aufsicht von Trainer Bernhard Keller bereits mit Bravour und kamen über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) allesamt ins Ziel. „Die Vorfreude ist riesengroß. Immerhin sind wir einer der ersten Triathlons in diesem Jahr“, ergänzt Keller.

Detail am Rande: Aufgrund der Tatsache, dass der 11. Sparkassen Mostiman Triathlon einer der ersten großen Bewerbe in Europa sein wird, haben sich einige echte Superstars der Szene angesagt: neben dem österr. Nationalteam stehen bereits einige deutsche Profis auf der Startliste: die Weltcupstarter Simon Henseleit und Jonathan Zipf sowie Frederic Funk werden im schönen Wallsee erwartet!