Wie ist die Idee entstanden, einen regionalen Fernsehsender zu gründen?

Max Wirth: Ich habe schon in Zeiten meiner Jugend sehr gerne gefilmt, vor allem Hochzeits- und Reisefilme. Im Jahr 2000 entstand die Möglichkeit, im Kabelnetz Amstetten eine Wochensendung auszustrahlen. So entstand „Mostviertel-Kanal“, für den ich mit einigen Mitstreitern die Beiträge aus dem Mostviertel produziert habe. Am Anfang waren klarerweise weder Bekanntheit, noch Vertrauen vorhanden. Erst nach ein paar Jahren konnte sich der Sender als wichtiges Medium in der Region etablieren.

Der „Mostviertel-Kanal“ ist Fernsehgeschichte. Die Gegenwart heißt M4TV. Was kann der Sender?

Wirth: M4TV heute hat eine technische Reichweite von einer Million Zuseherinnen und Zusehern, empfangbar über regionale Kabelnetze im Mostviertel wie Landsteiner in Amstetten und Gamsjäger in Ybbs an der Donau, KabelPLUS, A1-TV und LIWEST. Gleichzeitig wird das gesamte Programm via Live-stream auf unserer Homepage www.m4tv.at gezeigt. Hier sowie auf unserem YouTube-Kanal sind die einzelnen Beiträge chronologisch und dauerhaft einsehbar. M4TV heute bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Berichten aus der Region sowie unterschiedlichen Magazinen – Jugendmagazin „echtSPRUCHREIF“, Wirtschaftsmagazin – „economio“, Sportrealityformat – „Finishlineteam“, Gesundheits- und Fitnessmagazin „Ab ins Leben“ und „Motormagazin“. Neben dem TV-Betrieb produzieren wir Videocontent für hausinterne Zwecke oder Social Media. Wir sind seit jeher auch Ausbildungsbetrieb. Aktuell dürfen wir uns über zwei talentierte Lehrlinge freuen. Zahlreiche ehemalige Mitarbeiter sind zudem als selbstständige Filmemacher, Moderatoren oder als Kameraleute der Branche treu geblieben.

Was sind die Visionen für die nächsten Jahre?

Wirth: Ich wünsche mir, dass wir weiterhin interessantes und qualitativ hochwertiges Wochenprogramm unseren ZuseherInnen anbieten, dass wir flexibel und innovativ bleiben und uns den Veränderungen im Fernsehverhalten sowie in der Technologie anpassen können. Und dass der Sender weiterhin erfolgreich und unabhängig bleiben kann.

Nicht zuletzt ein kleiner Ausblick: Wie wird die 1000. Sendung gefeiert?

Wirth: Für die 1000. Sendung bereiten wird eine Spezialausgabe mit Rückblicken und Highlights aus den letzten 20 Jahren, die unser Team aus unseren großen Archivkisten ausgegraben hat. Diese Sendung wird ab 12. Dezember ausgestrahlt. Unsere Zuseher dürfen in jedem Fall gespannt sein!