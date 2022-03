Übergabe besiegelt

Vor dem Wechsel in den Ruhestand übergab Peter Kletecka (rechts) seine gleichnamige Badsanierungsfirma an Karl-Heinz Kaltenbach. Der langjährige Subunternehmer-Partner bringt das Installationsgewerbe in die Firma ein und will damit - neben dem bewährten Dienstleistungsangebot - die Kompetenz als Sanierer im Haus- und Wohnungsbereich ausbauen.

Foto: privat