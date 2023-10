Fachkräfte gesucht!

2003 startete Ultimate Europe in Kooperation mit einem asiatischen Shareholder und mit gerade einmal drei Mitarbeitern. Gemeinsam teilten sie die Vision, die Entwicklung und den Vertrieb automatischer Türsysteme, Übergänge und Interieur für Schienenfahrzeuge im europäischen Markt voranzutreiben.

Heute beschäftigt das Unternehmen über 160 Mitarbeiter/Innen am Standort St. Georgen am Ybbsfelde und betreibt drei Niederlassungen in Polen, Rumänien und in der Türkei, die zusammen mehr als 350 Fachkräfte beschäftigen.

Das Wachstum von Ultimate Europe in den letzten zwei Jahrzehnten war schlichtweg bemerkenswert. Aus einem bescheidenen Start-up ist ein international agierendes Unternehmen geworden, das für seine Innovationen und Qualitätsprodukte bekannt ist. Geschäftsführer Ing. Manfred Teufl:„Unsere Reise war von Entschlossenheit und Engagement geprägt. Wir haben hart gearbeitet, um unsere Produkte ständig zu verbessern und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden!“

Ein Meilenstein war im Jahr 2022 der Einzug in das neue Firmengebäude in St. Georgen/Ybbsfelde. Das innovative Gebäudekonzept spiegelt nicht nur die Unternehmenskultur wider, sondern setzt auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Mitarbeiterwohlbefinden.

Ultimate Europe hat sich nicht nur als Anbieter hochwertiger Produkte etabliert, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber in der Region. Das Unternehmen investiert in die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter/Innen und bietet ein inspirierendes Arbeitsumfeld, das Kreativität und Innovation fördert. Mit dem neuen Standort bietet Ultimate Europe engagierten Menschen die Chance, sich bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der Region einzubringen und die Zukunft und Dynamik eines modernen Unternehmens mitzugestalten.

„Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft haben uns dabei geholfen, unsere Ziele zu erreichen und uns in der Schienenfahrzeugbranche zu etablieren“, betont Hr. Teufl.

www.ultimate-eur.com