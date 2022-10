„Mehr Effizienz und Entwicklungspotenzial“

Herr Teufl, Sie haben Ultimate Europe vor knapp 20 Jahren gegründet. Was waren Ihre Beweggründe?

Manfred Teufl: Ich wollte damals den Schritt in Richtung Selbstständigkeit wagen und habe in unserer Sparte enormes Entwicklungspotenzial gesehen. Mir war es wichtig, die Marktsituation qualitativ und betreffend der Liefertermin-Treue zu verbessern. Mein Ziel war es, eine Firma zu gründen, die mehrere Produkte in verschiedenen Bereichen – wie zum Beispiel Schienen, Bus, Schiff, etc. – anbieten kann.

Geschäftsführer Ing. Manfred Teufl gründete vor 20 Jahren Ultimate Europe. Foto: Ultimate Europe

Das neue Headquarter für Ultimate Europe vereint drei Standorte unter einem Dach. Welche Verbesserungen hat das für Ihre Mitarbeiter bzw. für die betrieblichen Arbeitsabläufe gebracht?

Teufl: Durch die Zusammenlegung erwarten wir uns eine Effizienzsteigerung und zusätzliches Entwicklungspotenzial, damit wir unseren Expansionskurs wie geplant fortsetzen können. In den kommenden Jahren wollen wir unseren Jahresumsatz weiter steigern und auch neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Der Standort in St. Georgen am Ybbsfelde bietet dafür die idealsten Voraussetzungen.

Worauf sind Sie beim Bau besonders stolz?

Teufl: Da fallen mir viele Highlights ein, zu erwähnen ist zum Beispiel unsere tolle IT-Infrastruktur. Und natürlich auch das Gebäude an sich, das wirklich modern und ansprechend geworden ist. Hierzu zählen auch das Fitnessstudio, die Bar, verschiedene Besprechungszimmer und Denkerecken und auch Freibereiche, all das soll unseren Mitarbeitern den Arbeitstag angenehmer gestalten.

Stolz bin ich auch auf den umweltfreundlichen Aspekt, der bei der Umsetzung des Neubaus einen hohen Stellenwert hatte. Wir haben E- Tankstellen, heizen mittels Wärmepumpe und erzeugen Strom mit einer Photovoltaikanlage. Hier wäre sogar die Aufstockung um weitere 300 kW möglich, ohne dass Zusatzfläche verbaut werden muss.

Nicht zuletzt ist es eine große Freude für mich, unsere vormals drei Standorte in Amstetten an einem Ort vereint zu sehen und nun Produktion, Validierungs- und Testzentrum sowie Schallmessraum zentral beisammen zu haben.

Beim Rundgang durch das Gebäude fällt der großzügige Mitarbeiterbereich im Obergeschoss auf. Was erhoffen Sie sich von dieser Investition?

Teufl: Wir erhoffen uns durch unseren After-Work-Bereich eine Effizienzsteigerung. In dem Bereich können sich die Mitarbeiter austauschen und abteilungsübergreifend zusammenkommen. Herzstück ist eine Bar, welche von unseren Mitarbeitern für ein After-Work-Getränk genutzt werden kann.

Ebenso haben wir ein Fitnessstudio, welches mit den modernsten Geräten ausgestattet ist und in der Früh, zu Mittag und am Abend genutzt werden kann.

Für Mitarbeiter-Interessenten, die mit Ihnen in eine erfolgreiche Zukunft gehen wollen: Was braucht es zum guten Ultimate-Mitarbeiter?

Teufl: Bewerber sollten auf jeden Fall Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Reisebereitschaft mitbringen.

Sehr wichtig ist in unserem Unternehmen auch das Beherrschen der Sprache Englisch, da wir unsere Standorte in Polen, Rumänien und der Türkei mitbetreuen und eventuell in der Zukunft noch weitere internationale Standorte dazukommen werden.