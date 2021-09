FRIEDRICH KRIENER,

Pfarrkirchenrat und Pfarrgemeinderat der Kulturkirche St. Marien, Amstetten-Allersdorf

KRIENER

Wann hat es bei Ihnen „Klick“ gemacht für eine bewusstere Lebensform?

Friedrich Kriener: In jungen Jahren bei der täglichen Fahrt mit dem Zug nach Linz in die Schule. Linz war fast immer in einer grauen Dunstwolke. Da war ich immer froh wieder aus der Stadt zu kommen. Heute ist Linz, dies muss ich erwähnen, eine sehr lebenswerte Stadt ohne Dunstwolke. Ende der 80er Jahre lebten wir in Tirol, Natur pur soweit man schaute. Nach der Arbeit im See schwimmen mit offenem Mund, denn der hatte Trinkwasserqualität und wandern in den Bergen. Wesentlich waren natürlich die Geburten unserer Söhne. Das hat mir bewusst ge-macht, dass wir die Entwicklung der Buben in gesunder Umgebung, im Einklang mit Naturbewusstsein, umsetzen wollen.

Was läuft auf unserem Planeten schief?

KRIENER



Kriener: Verdammt viel, weil die Kleinheit unseres blauen Planeten im Universum nicht wahrgenommen wird. Wir sind so klein und beuten die Kleinheit unserer Lebensgrundlage brutal aus. Wo ist auf unserer Erde wirklich noch Unberührtheit, wo ist Natur pur noch vorhanden? Ich darf nur ein paar Gedanken hier anführen: Warum muss eine Fußball EM in 11 Ländern stattfinden? Warum wird alles quer über den Kontinent transportiert? Man hat es gesehen bei der Blockade im Suezkanal. Ein paar Tage steht alles still und alles läuft aus dem Ruder. Regionalität zählt nicht, warum muss es immer alles im Supermarkt geben? Wenn man sich vorstellt, dass in Wien täglich so viel Brot und Gebäck entsorgt wird, wie die Stadt Graz benötigt - einfach unfassbar. Warum fliegt man günstiger nach England, als man mit dem Zug von Salzburg nach Wien fährt? Man braucht außerdem nur im Internet schauen, wie viele Flieger weltweit gerade jetzt, wenn Sie dies lesen, in der Luft sind. Unfassbar. Und wenn man sich anschaut wie viel Satelliten und Weltraumschrott über unseren Köpfen kreisen, schlimm. Warum lässt man zudem in Naturschutzgebieten bauen, warum betoniert man die Alpentäler zu? Und schauen Sie einfach auf Google Maps, wo überall ein Swimmingpool im Garten ist.

Wie leben Sie Nachhaltigkeit?

Kriener: Ich konzentriere mich bewusst auf regionale Produkte und in unserer Familie wird noch selbst gekocht. Wir kompostieren Biomüll und Besorgungen werden fast nur mit dem Rad oder zu Fuß erledigt. Und wir erholen und entspannen uns in Österreich, wir leben in einem so tollen Teil unserer Erde.

Was sollte wirklich jeder tun?

Kriener: Sich mal Zeit nehmen, in eine Blumenwiese legen, zur Ruhe kommen, riechen, hören und eins mit der Natur werden. Momente zulassen, die einem den Wert des Lebens bewusst machen. Nur zur Erinnerung: Für sein Auto nimmt man das beste Öl, den besten Benzin, und was wirft sich jeder aus dem Supermarkt hinein?

Wobei sind Sie noch etwas nachlässig?

Kriener: Klar geht nicht immer alles mit Rad oder zu Fuß, auch bei Mineralwasser wird nicht immer die Glasflasche genommen. Auch wenn man Sport- oder Wanderkleidung kauft, wird einem bewusst, dass diese auf der anderen Seite von Europa produziert wird und dann eine Weltreise zu uns macht.

Ihre ideale Zukunftsvision?

Kriener: So wie im ersten Lockdown. Der Himmel war leer, keine Flieger, fast keine Autos unterwegs und man ist regional einkaufen gegangen. Es wurde einem bewusst, wie klein wir wirklich im gesamten Universum sind und wie zerbrechlich klein doch unser blauer Planet ist. Fakt ist, die Natur ist und wird immer stärker sein als wir Menschen und wir können nur mit einer intakten Natur unseren Planeten Erde weiterbewohnen. Und alle glauben, dass alles auf ewig auf unserer Erde zur Verfügung steht. Leider hat die Natur sehr spät eine Lobby bekommen. Ich hoffe sehr auf unsere Jugend, weltweit, dass sie aktiv ist, dass unsere Erde auch weiterhin lebbar bleibt und nicht zugemüllt wird.

RENATE PALMETSHOFER,

Fachvorständin HLW Amstetten

GOTTFRIED SORGNER

Wann hat es bei Ihnen „Klick“ gemacht für eine bewusstere Lebensform?

Renate Palmetshofer: Da ich immer schon „bewusst“ lebe, war ein „Klick-Moment“ für eine bewusstere Lebensform nicht wirklich notwendig!

Was läuft auf unserem Planeten schief?

Palmetshofer: Zum Beispiel der große Energieverbrauch und der damit verbundene Kohlendioxid-Ausstoß. Oder unsere Mobilität, diese ist ein großer Verursacher von Treibhausgasen. Auch das Abholzen der Wälder, es verhindert das Speichern von Kohlendioxid und die Produktion von Sauerstoff.

Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat ebenfalls einen großen Einfluss auf den Klimawandel. Durch den Einsatz von Pestiziden werden Böden und Gewässer vergiftet und die Artenvielfalt geht zurück. Tier- und Pflanzenarten sterben aus, weil in den monotonen Landschaften und sterilen Feldern kaum wilde Tiere und Pflanzen leben können.

GOTTFRIED SORGNER

Wie leben Sie Nachhaltigkeit?

Palmetshofer: Wir alle leben in einem fruchtbaren Land und darum können wir uns glücklich schätzen. Unsere Natur bietet uns eine große Fülle an Ressourcen und es liegt an jedem von uns, respektvoll damit umzugehen und aus der Vielzahl an Möglichkeiten daraus zu schöpfen. Dieser Grundgedanke hat mich veranlasst, dass ich meinen vor 30 Jahren gekauften kleinen Bauernhof wieder selbst bewirtschafte! Begonnen habe ich mit der Gestaltung einer Blumenwiese für Bienen, Schmetterlinge und weitere Insekten. Im Herbst werde ich „Naschsträucher“ und einen Obstgarten anpflanzen. Ich habe eine Vielzahl an Kräutern und Gemüse in meinem Garten. Nach dem Motto „Gelebte Nachhaltigkeit“, möchte ich alle Schätze der Natur verwerten und alle Teile der Pflanzen sinnvoll nutzen, indem ich aus Wurzeln, Blüten, Blättern und Früchten zahlreiche Köstlichkeiten zaubere – wie z.B. Pesto, Chutney, Kräutersalz, Marmelade, Säfte, Sirupe, Salben, Seifen, Tinkturen, Essig, Öl, Tees usw. Weiters besitze ich zwölf glückliche Hühner und einen Hahn, die mir täglich frische Eier schenken. Ich backe wöchentliche mein Brot selbst und ich kaufe die „Bio-Milch“ vom Bauern in der Nähe in der wiederverwendbaren Glasflasche. Fleisch gibt es nur sehr selten und wenn, dann in Bio-Qualität und aus der Region. Beim Einkaufen von Lebensmitteln achte ich auf Regionalität und Saisonalität und – wenn es noch möglich ist – auch auf Bio. Ich versuche, beim Einkauf nicht notwendige Verpackungen zu vermeiden und greife zum eigenen Stoffbeutel oder zum Einkaufskorb. In den Ferien fahre ich auch mit dem Rad einkaufen und lasse das Auto in der Garage.

GOTTFRIED SORGNER

Was sollte wirklich jeder tun?

Palmetshofer: Jeder Mensch sollte seine Ess- und Trinkgewohnheiten ändern, um nachhaltiger zu leben!! Weniger mit dem Flugzeug verreisen wäre auch gut. Lieber öfter zuhause bleiben, denn in Österreich, z. B. im Mostviertel, ist es auch wunderschön. Bewusster einkaufen und keine Lebensmittel wegwerfen ist auch machbar. Ebenso Energie sparen und öfter mit dem Rad Einkaufen fahren!

GOTTFRIED SORGNER

Wobei sind Sie noch etwas nachlässig?

Palmetshofer: Noch öfter kurze Strecken mit dem Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen und das Auto stehen lassen.

Ökostrom aus erneuerbaren Energien gewinnen, denn die Förderung von Kohle, Erdgas und Erdöl schadet der Umwelt und gilt als Hauptverursacher des hohen Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes. Aber eine Solaranlage für das warme Wasser im Sommer besitze ich schon ;-).

Ihre ideale Zukunftsversion?

Palmetshofer: Dass mehr Menschen regional und saisonal, im Hofladen ums Eck oder auf dem Bauernmarkt einkaufen gehen. Weniger industrielle Landwirtschaft und weniger Massentierhaltung! Eine verschwendungsfreie Lebensmittelzukunft und im Einklang der Natur zu leben.

IGNAZ RÖSTER,

Leiter Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) Büro Amstetten

Maria Röster

Wann hat es bei Ihnen „Klick“ gemacht für eine bewusstere Lebensform?

Ignaz Röster: Mein Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz hat schon früh begonnen. Als junger Mensch habe ich Sport betrieben, da gehörte eine halbwegs gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensweise mit dazu. Seit der Geburt unserer zwei Töchter ist es meiner Frau und mir ein großes Anliegen, ihnen im partnerschaftlichen Umgang miteinander, aber auch in unserer ökologischen Verantwortung für unsere Welt ein gutes Vorbild zu sein. Sehr prägend war und ist meine berufliche Tätigkeit bei der Umweltberatung und jetzt bei der Energie und Umweltagentur NÖ über mittlerweile mehr als 30 Jahre. Hier bin ich ständig mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz konfrontiert und bekomme immer wieder Wissen und Motivation zum nachhaltigen Handeln. Mit unseren Enkelkindern bekommt das Thema Klimaschutz einen ganz neuen Aspekt: Es geht darum, allen unsere Nachkommen ein gutes Leben zu sichern, unseren Planeten „enkerltauglich“ zu erhalten. Und so ist „nachhaltig leben“ eine echte und lohnende Verpflichtung.

Was läuft auf unserem Planeten schief?

Röster: Aus meiner ganz persönlichen Sicht sind wir in den letzten Jahrzehnten durch den fortschreitenden Wohlstand immer mehr zu Individualisten bzw. Egoisten geworden.

Das mag hart klingen, fühlt sich für mich aber so an. Wenn jeder nur auf den eigenen Vorteil, auf den eigenen Gewinn, auf die eigenen Interessen schaut, dann hat das Gemeinsame, das Verbindende keinen Platz mehr. Dann gehen die tragenden Werte verloren und die Ausbeutung der Menschen und der Natur greift immer mehr Platz. Konzerne leben die Gewinnmaximierung vor und viele machen es nach. Wann begreifen wir, dass wir ständig am Ast sägen, auf dem wir sitzen?

Wie leben Sie Nachhaltigkeit?

Röster: Es ist immer ein Bemühen und es gilt jeden Tag neu! Privat und beruflich versuche ich, nicht nur über den Klimaschutz zu reden, sondern dementsprechend „klimagerecht“ zu handeln: Persönlich haben wir in den 1990er Jahren ein altes Haus saniert, wir beheizen dies mit der Sonne und mit Holz, eine PV-Anlage am Dach erzeugt übers Jahr gerechnet mehr Strom, als wir verbrauchen.

Unser biologisch geführter Gemüsegarten macht zwar einige Arbeit, liefert uns speziell aber im Sommer beste und frische Lebensmittel aus dem Garten. Modeströmungen mache ich zumeist nicht mit, meine Kleidung trage ich möglichst lange. Kurze Wege versuche ich zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Für meinen Weg in die Arbeit nutze ich größtenteils die Bahn, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Bei Dienstreisen und seit kurzem auch privat bin ich mit dem E-Auto unterwegs.

Was sollte wirklich jeder tun?

Röster: Ich möchte anderen nicht vorschreiben, was sie tun sollten. Was aber auch klar ist: Wenn keiner etwas tut, ändert sich nichts. Ich meine: Jede und jeder soll tun was er/sie kann – die Politik, die Konzerne, die Gemeinden, die Jungen und Alten, du und ich! Es gibt so viele Möglichkeiten: „Weniger ist mehr“ könnte da so ein Leitsatz sein. Weniger Autofahren und Fliegen, mehr zu Fuß, mit dem Rad oder Öffis, weniger Fleisch und mehr regionale Produkte - vorzugsweise Bio, selber Gärtnern, weniger überflüssige Aktionsartikel kaufen und mehr auf Qualität, Langlebigkeit und Reparierbarkeit achten. Und wichtig: Vor jedem Einkauf überlegen, brauche ich das wirklich?

Wobei sind Sie noch etwas nachlässig?

Röster: Das preiszugeben ist nicht so einfach. Als Mitarbeiter der eNu sollte ich „berufsbedingt“ immer nachhaltig leben, was aber nicht immer ganz gelingt. Oftmals ist eine schlechte Planung verbunden mit Zeitdruck entscheidend, dass ich mit dem Auto fahre anstatt mit dem Rad.

Oftmals „passiert“ mir ein unüberlegter Einkauf, wo ich mich im Nachhinein ärgere. Es kommt auch vor, dass ich über Klimaschutz rede und mir hinterher denke, da ginge persönlich aber noch mehr.

Ihre ideale Zukunftsversion?

Maria Röster



Röster: Wirtschaftliches Wachstum um jeden Preis und in Folge die Klimakrise und damit die Zerstörung der Natur und unserer Lebensgrundlage – wollen wir das? Sind wir mit unserem europäischen Lebensstil nicht schon lange „planetenunverträglich“? Geht es nicht bescheidener? Sollten wir nicht schleunigst umdenken?

„Glückliche Menschen gefährden das Wachstum“ war vor einigen Jahren die Überschrift einer Studie. Geht es nicht darum, das Leben und die Dinge des Lebens gut zu nutzen, lange zu nutzen, gemeinsam zu nutzen und mit wenig(er) glücklich zu sein – in und mit der Natur zu leben und nicht gegen sie? Geht es nicht darum, ein gutes Leben zu führen – und zu schauen, dass ALLE ein gutes Leben haben (nicht nur wir in Österreich und in Europa!) – und eine gute Zukunft ohne Klimawandel-Horror-Folgen?? Diese Vision versuche ich privat und beruflich zu leben. Es lohnt sich!

GÜNTHER STERLIKE,

Geschäftsführer der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH (WRA)

Auftragsfoto.at/Sappert

Wann hat es bei Ihnen „Klick“ gemacht für eine bewusstere Lebensform?

Günther Sterlike: Vermutlich waren es mehrere „Klicks“. Zum einen die Tatsache, mit der mich mein Hausarzt vor mittlerweile rund zehn Jahren konfrontiert hat, wonach ich mich mit meinem seinerzeit an die 100 kg Körpergewicht und dem damit einhergehenden unbewussten, aber jedenfalls ungesunden Lebensstil, wohl zum Lieblingspatienten der Gesundheitsbranche entwickelt hätte. Das war der erste Anlassfall für den Einstieg in ein bewusstes, vor allem aber auch gesundes und nachhaltiges Leben. Zum anderen war es aber durchaus mit der Änderung meines Ernährungs- und Lebensstils auch das veränderte Bewusstsein zum bisherigen Mobilitäts-Verständnis, das mich durchaus intensiv geprägt hat.

Was läuft auf unserem Planeten schief?

Sterlike: Wenn diese Frage so einfach zu beantworten wäre, würden wir sämtliche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz schon längst gelöst haben. Meine Interpretation dreht sich um den langjährig angelernten Egoismus in den entwickelten Ländern und andererseits mangelndes Bewusstsein und Wissen in den Emerging Markets, wo vermutlich andere Herausforderungen höhere Priorität genießen.

Sterlike

Wie leben Sie Nachhaltigkeit?

Sterlike: Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist vielschichtig, aber zusammenhängend. Ernährung, Bewegung/Mobilität und Konsumverhalten sind die Hauptthemen, wobei ich mich nicht als „Weltverbesserer“ oder gar mustergültiges Vorbild sehe.

Was sollte wirklich jeder tun?

Sterlike: Zumindest seinen persönlichen Lebensstil bei Gelegenheit bewusst zu hinterfragen. Oft sind es alte Gewohnheiten oder angelernte Eigenschaften, die unseren Alltag unwillkürlich zur Routine verkommen lassen.

Wobei sind Sie noch etwas nachlässig?

Sterlike: Da gäbe es noch reichlich Nachholbedarf, aber ich arbeite an mir ;-)

Ihre ideale Zukunftsvision?

Sterlike: Wir dürfen den schönsten, lebens- und liebenswerten Planeten des uns bekannten Universums bewohnen. Es möge uns noch möglichst lange gelingen, diesen Planeten für uns und unsere Kinder zu bewahren.