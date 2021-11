Und wieder gibt’s Würstel!

„Am Heiligen Abend gibt’s bei uns Frankfurter!“: Mit diesem Bekenntnis beginnt Hermann Knapp die titelgebende Geschichte in „Kein Weihnachten ohne Würstel“.

Und es stellt sich rasch heraus, dass diese Gepflogenheit das Fest der Feste im Hause Knapp durchaus ein wenig kompliziert gestaltet. Denn eigentlich mag niemand in der Familie die Würstel so wirklich – nicht einmal die Katzen: Aber Tradition ist halt Tradition!

14 Geschichten um die „Schönste Zeit“

14 heitere, romantische, schräge und bissige Geschichten rund um die „angeblich schönste Zeit im Jahr“ präsentiert der Am-stettner NÖN-Redakteur und Autor in seinem neuesten Werk – und Knapp hat sich damit gleich selbst einen Weihnachtswunsch erfüllt. „Denn Texte rund um das Weihnachtsfest haben sich in meiner Schublade schon seit Jahren angesammelt. Dank des Verlags am Rande‘ ist daraus heuer endlich ein Buch geworden“, freut er sich.

Hermann Knapps Geschichten sind – auch wenn sie manchmal überspitzt und schräg daherkommen – doch immer aus dem Leben gegriffen und spiegeln die kleinen Probleme, aber auch die Abgründe unserer Wirklichkeit wider.

Das war aber auch in seinen früheren Büchern schon so, wenn er etwa einen biederen Bürger im überfüllten Supermarkt eine Irrfahrt erleben ließ, wie weiland Odysseus bei seiner Heimreise von Troja oder wenn er sich Gedanken über die Sorgen der Männer ab 50 machte – konkret über die „Liebe in Zeiten der Prostata“.

Fast ein wenig prophetisch mutet Knapps Roman „Der Tote, der nicht sterben konnte“ aus dem Jahr 2016 an. Denn darin ließ der Autor das sogenannte Ambrosia-Virus auf die Menschen los, das sich rasend schnell über die ganze Welt verbreitete. Allerdings hatte dieses die Eigenschaft todgeweihte Menschen gerade nicht sterben zu lassen – was aber auch für globales Chaos sorgte.

In Knapps Roman „Der Auserwählte“ ließ der studierte Theologe seinen Helden Konrad Sammer schließlich sogar durch Gott zum Propheten rekrutieren und wider Kriegstreiberei, Ausbeutung und Umweltzerstörung und für eine bessere Welt kämpfen. Am Ende war sie das dann wirklich, wofür es allerdings eines kleinen Wunders bedurfte.

Damit schließt sich der Kreis zu den Weihnachtsgeschichten. Denn wie lässt Knapp den alten Distelbauern im Seniorenheim so schön sagen: „Weihnachten ist eine besondere Zeit. Da können sogar Wunder geschehen.“

Wenn das Christkind alle Waffen tilgt

Und so ist im neuen Buch Weihnachten etwa dann, wenn das Christkind den Wunsch eines Kindes erfüllt und alle Waffen von der Erde tilgt.

Weihnachten ist, wenn der Christbaum, den Vater und Tochter nach Hause bringen, wieder einmal viel zu groß ist.

Weihnachten ist aber auch, wenn ein skrupelloser Manager gegen seinen Willen ein neues Herz erhält, Ochs und Esel über seltsamen Besuch im Stall staunen und das Christkind einer Flüchtlingsfamilie durch Heiligenscheine zum Asyl verhilft.

„Ich möchte mit meinen Geschichten den Leserinnen und Lesern amüsante und spannende Stunden bereiten, sie aber – gerade zu Weihnachten – auch zum Nachdenken darüber anregen, wie man diese Welt zumindest ein wenig besser machen könnte“, sagt Knapp.

Verlag am Rande

Hermann Knapp, Kein Weihnachten ohne Würstel, Verlag am Rande, 2021.

ISBN 978-3-903190-43-6.

Infos und Bestellung unter: www.hermann-knapp.at

Das Buch ist auch im Thalia Amstetten und in der Buchhandlung Stöckl erhältlich.