Unser Kaffee ist CULT

„Das hier ist so etwas wie ein Weltkulturerbe in Sachen Kaffeehaus“, meint ein Kunde an der Bar im CULT-Caffè in Neumarkt an der Ybbs. Und nach zwei Stunden hat man das Gefühl, er hat Recht.

Vor 20 Jahren haben Silvia Lasselsberger und Walter Schweifer ihre Liebe zur italienischen Kaffeekultur ins Mostviertel transformiert und daraus eine exklusive Rösterei mit einem ebensolchen Vertriebsmodell gemacht. „Warum schmeckt italienischer Kaffee so gut?“, haben sich beide anfangs immer wieder gefragt.

Die Antwort lieferten ihnen die Barbetreiber selbst: Frische Bohnen aus einer Rösterei in der Umgebung. Eine Zubereitung mit viel Liebe – gilt auch für die Pflege der Maschine. Und als Personal muss man einfach gut drauf sein! „All das können wir auch“, startete das Paar Anfang 2000 sein Kaffee-Abenteuer. „Wahre Röstkunst ist echtes Handwerk. Und dazu braucht es Zeit“, weiß Walter Schweifer. „Unsere Bohnen werden rund 20 Minuten bei ca. 225 Grad geröstet. Das macht den Kaffee aromatischer. Beim industriellen Kaffee sind das in der Regel nur fünf Minuten bei 650 Grad!“

Ebenso wichtig wie die Röstung ist die frische Verarbeitung. Oberstes Gebot bei CULT-Caffè: Die geröstete Menge einer Woche muss in spätestens drei bis vier Wochen beim Kunden sein!

Damit nicht genug. „Bei jeder Lieferung werfen wir einen Blick auf die Kaffeemaschine und die Mühle. Kaffee ist ein Halbfertigprodukt, das nur dann seine volle Qualität entfalten kann, wenn alles bis zur Zubereitung stimmt“, sieht Schweifer bei den Maschinen vor allem die Sauberkeit und den richtigen Druck als wichtige Eckpfeiler.

Welcher Maschinentyp verwendet wird, macht das CULT-Caffè-Duo von den Nutzungsgewohnheiten abhängig: „In der Gastronomie kommen überwiegend Siebträger zum Einsatz. Auch Vollautomaten können aus unseren Bohnen sehr guten Kaffee machen. Es gibt immer eine Lösung!“

Eine Lanze für Siebträgermaschinen bricht Schweifer dennoch – fürs Büro wie für zu Hause: „Die sind einfach in der Handhabung, leicht zu warten und liefern hervorragende Kaffees! Da können wir welche anbieten bzw. geben wir gerne Empfehlungen ab!“

„Was macht letztendlich guten Kaffee aus?“, will ich wissen. „Das ist natürlich sehr individuell und kommt auf das persönliche Geschmacksempfinden an“, weiß Silvia Lasselsberger. „Grundsätzlich muss er gut duften, eine schöne Creme haben und natürlich einen guten Geschmack. Hell geröstete Sorten munden eher fruchtig, dunkle schokoladig-herb. Frisch gemahlen schmeckt er immer am besten“, betont die Kaffee-Kennerin und erklärt weiter. „Per Gesetz hat Kaffee ab der Röstung ein Haltdatum von zwei Jahren. Wenn man aber weiß, dass Kaffee zwei Wochen nach der Röstung sein höchstes Aroma entfaltet, dann lässt sich leicht ausrechnen, was nach zwei Jahren noch übrig ist!“

Längerer Tag, kürzerer Kaffee

„Je länger der Tag, desto kürzer die Kaffees“, lautet das Motto von Silvia Lasselsberger. Und dabei lässt sie nicht gelten, dass Kaffee den Magen reizt. „Das ist eine Folge der Röstung. Bei extrem kurzen, meist industriellen Röstungen entstehen Säuren, die manche sehr wohl als unangenehm empfinden. Je länger man Bohnen röstet, umso weniger bilden sich diese Säuren aus!“

Dem Motto der Hausherrin vertrauen mittlerweile viele zufriedene CULT-Caffè-Kunden. „Direkt oder über einen Franchise-Handelspartner liefern wir heute bis nach Doha, Aserbaidschan, Dubai oder Hongkong“, ist Schweifer stolz. „Für den Kalif Khalifa in Doha bin ich sogar schon zum Bruder erkoren!“

Er macht aber keinen Hehl daraus, seine Produkte lieber in der engeren Umgebung zu sehen: „Das entspricht besser unserer Frische-Philosophie und ist nachhaltiger!“ So kommt der Caffè-Bar neben der Neumarkter Rösterei große Bedeutung zu. Gegen freiwillige Spenden (landen in einer echten Kaffeekasse) kann man jeden Montag und Freitag die hauseigenen Sorten probieren und dank Kundengesellschaft Pause vom Alltag machen. Ein netter Besucher für ein nettes Tratscherl findet sich fast immer.

Wer es dennoch gerne lieber „digital“ haben möchte, dem bietet sich die gesamte CULT-Caffè-Vielfalt im neuen Online-Shop.

www.cultcaffe.at