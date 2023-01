Unser Wohntraum

Ein Pinterest-Bild stand für den schmucken Neubau von Familie Fischer aus Neustadtl Pate. In 14 Monaten haben der 27-jährige Bauleiter bei der Firma Pöchhacker und seine 24-jährige Ehefrau ihren Haustraum in ein Traumhaus verwandelt. In schmucker Hanglage am Ortsrand genießt die 4-köpfige Familie – Söhne Simon (3) und Julian (3 Monate) – seit Mai 2022 das gemeinsame Glück.

Stolze 6.500 Arbeitsstunden haben sie investiert, inklusive aller Gewerke, wie Matthias Fischer nachgerechnet hat. Dass bei ihm selbst 1.500 Stunden zu Buche stehen, unterstreicht den Fleiß des jungen Paares, das mitten während der Bauphase sogar kirchlich geheiratet hat. „Es war einen Tag nach den Innenputzarbeiten“, hat Jasmin Fischer noch die zerkratzten Hände ihres Ehegatten in Erinnerung.

Der Massivbau (50er-Ziegel mit Giebeldach) nutzt das Gelände perfekt und hat einen Gartenzugang im Untergeschoß. Lebensmittelpunkt sind die große Wohnküche und das Wohnzimmer, die eines gemeinsam haben: viel Tageslicht und einen Kachelofen.

Modernes Know-how steckt in der Haustechnik. Eine Erdwärmepumpe (zwei Tiefenbohrungen), der Kachelofen und eine einfache Betonkernkühlung aus der Decke sorgen für angenehme Temperaturen, im Sommer wie im Winter. Mit einer 10 kWp-Photovoltaikanlage inklusive Speicher bekommt das System heuer noch den Feinschliff.

Hinter den Kulissen arbeitet im Fischer-Haus ein Smart Home-System, das auf Knopfdruck viele nützliche Aufgaben steuert (Sonnenschutz aktivieren, Licht-Aus etc.)

Vertrauen auf die Hausbank

So ausgeklügelt wie sich das Haus präsentiert, so perfekt haben Jasmin und Matthias Fischer auch die Finanzierung ihres Wohntraums sicher gestellt. Trotz einiger Gegenangebote erhielt Raiffeisen den Zuschlag. Die örtliche Hausbank stellte mit Bankstellenleiterin Monika Berger und Wohnbauberater Matthias Kienberger zwei erfahrene Profis. „Familie Fischer hat sich neben einem klassischen Wohnbaudarlehen mit Fixzins auch für das NÖ-Fördergeld entschieden – goldrichtig, wie die aktuelle Entwicklung zeigt“, argumentiert Berger für den Landeskredit mit dem 1%-igen Zinssatz. Gestützt auf einen perfekten Einreichplan waren alle Darlehensanträge rasch erledigt.

Völlig unkompliziert funktionierten die Überweisungen der Teilbeträge auf das Darlehenskonto. „Da hat immer nur ein kurzer Anruf oder eine Mail genügt“, lobt die Baufamilie die professionelle Arbeit der Raiffeisen-Mitarbeiter.

Matthias Fischer: „Es ist schon sehr wichtig, für ein so großes Vorhaben einen verlässlichen Finanzpartner an seiner Seite zu wissen. Vertrauen ist da oberstes Gebot! Raiffeisen war für uns in jedem Fall die beste Wahl!“