Unter einem guten Stern

Stilecht in schmucker Berufskleidung aus dem eigenen Haus sitzt Thiemo Götzl mit seinem Vater Dieter am „Ötscher“-Besprechungstisch. Ohne großen Prunk erzählen die Betriebsräume des Amstettner Berufskleidungsspezialisten von den mittlerweile 75 Jahren, auf die der Betrieb heuer zurückblickt!

„Es hat sich viel getan seit der Gründung unserer Firma durch meinen Groß- und Urgroßvater“, beginnt Thiemo Götzl. „Bei den Produkten, wie bei den Herstellungsprozessen, vor allem im Hinblick auf soziale, Qualitäts- und Umweltstandards!“

Berufskleidung ist heute wesentlich modischer und funktioneller als in den Anfangsjahren des Familienunternehmens, das 1947 in einer kleinen Holzbaracke als Handelsfirma gegründet wurde, sich seit 1954 ausschließlich mit Berufskleidung beschäftigt und 1958 den heutigen Namen erhielt.

„Unser Bestreben ist es, die Corporate Identity von Firmen in der Kleidung umzusetzen, unabhängig davon, wie groß die Firma ist“, fasst Thiemo Götzl die eigene Firmenphilosophie zusammen. „Wir produzieren fast ausschließlich in Europa, knapp 10 Prozent der Gesamtmenge sogar in Amstetten!“ Warum nicht 100 Prozent, erklärt Götzl sehr einfach: „Europa hat längst nicht mehr die Kapazitäten, um die geforderten Mengen herstellen zu können! 200.000 Hosen bekomme ich einfach nicht!“

„Kabelbäume sind unser Konkurrent“

Wie sich die Märkte verlagern, erklärt der Ötscher-Geschäftsführer an einem Beispiel: „Der größte Konkurrent für die Bekleidungsindustrie in Europa sind derzeit Kabelbäume! Die großen Automobilproduzenten locken Arbeitskräfte aus den Südostregionen mit deutlich besseren Löhnen zu sich und verursachen so einen Mangel für unsere Industriesparte!“

Das große Plus von Ötscher: Das Amstettner Unternehmen arbeitet seit Jahrzehnten mit exklusiven Partnerbetrieben zusammen und hat damit aufs richtige Pferd gesetzt, wie auch Corona gezeigt hat. „Unsere Lieferanten sind am Autoweg erreichbar und nur wenige Hundert Kilometer von Amstetten entfernt. Das schafft Sicherheit!“

Höchster Qualität verpflichtet

Was die „Berufskleidung mit dem Stern“ seit Jahrzehnten auszeichnet, ist ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit. Produkte durchlaufen regelmäßig die anspruchsvollsten Prüfungen – Stichwort ISO 9001, ISO 14001, amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), STANDARD 100 by ÖKOTEX® und ILF (Industrial Laundry Friendly).

Gekennzeichnete Ötscher Produkte mit besonderer Eignung für Industriewäsche. Bei der Entwicklung, dem Design und der Verarbeitung wird besonderes Augenmerk auf die Anforderung moderner Wäschereien gelegt. Insbesondere die verwendeten Materialien, wie Stoffe, Zipper, Knöpfe und Accessoires, aber auch die Drucke, Embleme und Transfers erfüllen höchste Ansprüche bei Gewährleistung der Funktionalität.

Keine Kompromisse dulden die Amstettner Berufskleidungsprofis beim Herstellungsprozess – sprich: Verarbeitungsqualität, Materialauswahl, Schnittführung etc.

Dafür ist Ötscher seit Jahrzehnten strenger als der Markt. Wenn die EU erst jetzt über Richtlinien gegen „Fast-Fashion“ verhandelt, so hat sich Ötscher das schon vor vielen Jahren zur Prämisse gemacht. „Nachhaltigkeit ist schon lange unser Thema“, weiß Götzl. „Wir machen uns Gedanken, wie langlebig Berufskleidung sein kann, wie sich Mischgewebe am Ende einer Nutzungsdauer entsorgen lassen. Und wir garantieren jetzt schon, dass wir nachhaltig produzieren. Das können nicht alle in der Branche von sich behaupten!“

Thiemo Götzl: „Immer mehr Firmen sehen sich der Nachhaltigkeit, dem Umweltschutz, den sozialen Vorgaben, wie keine Kinderarbeit, begrenzte Arbeitszeiten, gerechtere Löhne sowie gewerkschaftlichen Organisationen verpflichtet. Unternehmen wie die Volkswagen Gruppe oder auch Mazda-Europe stellen hier hohe Standards an Ihre Lieferanten. Ötscher zählt beide, als Beispiel zu seinen langjährigen Kunden für die Werkstattbekleidung europa- und auch weltweit!“

Ähnlich verhält es sich bei Schutzkleidung (Flammschutz, Chemikalien oder Störlichtbögen). Neben dem Aspekt der langen Funktionalität (z.B. High-Visibility) liegt hier der Fokus ebenso stark auf der Sicherheit. Dazu muss man wissen: Allein die Entwicklung einer GORE TEX High Visibility Jacke, wie sie zum Beispiel die Deutsche Bahn verwendet, kostet das Amstettner Unternehmen über 20.000 Euro. Das Prüfsiegel gilt dann fünf Jahre, wobei jährlich unangemeldet Stichproben aus dem Sortiment gezogen werden. Des Weiteren schlägt sich eine einzige Jacke bei Ötscher mit bis zu 240 Minuten Nähzeit zu Buche.

Grosses Lager für große Wünsche

Eine besondere Stärke von Ötscher ist die Individualität. „Wir haben ca. 3.400 aktive Kunden angelegt, bieten rund 5.000 verschiedene Artikel an, führen in unserem Lager 280.000 Teile und liefern in 30 Länder der Welt“, so Götzl.

„Custom made“ heißt der Überbegriff, unter dem das große Angebot aufgegliedert ist. Dieses beginnt bei klassischen Teilen (Hosen, Jacken, Shirts, Polos, Hemden etc.), die in bis zu 25 Größen und auch Kleinstserien mit Logos bzw. farblich an Kundenwünsche angepasst werden. Das Ende der Fahnenstange sind völlig eigenständig produzierten Kollektionen, die es bei Nachbestellungen sogar schon ab einem Stück gibt. „Die Stärke, individuell auf Kunden eingehen zu können, macht uns einzigartig in der Branche“, ist Thiemo Götzl überzeugt.

Ötscher bietet auch Standardlinien über einen Onlineshop an. Dazu stehen Polos, T-Shirts, Hemden und Sweater in großer Auswahl ab Lager zu geringen Preisen zur Verfügung.

Stolz ist Götzl nicht zuletzt auf seine Mitarbeiter. „Wir sind ein starkes und gut eingespieltes Team mit vielen langjährig verdienten Damen und Herren!“

Und stolz ist der Ötscher-Geschäftsführer auch auf seinen Vater: „Es ist ein großes Glück, dass ich ihn habe und seinen reichen Erfahrungsschatz auch im wohlverdienten Ruhestand noch nutzen kann!“

Einen gemeinsamen Wunsch haben Vater und Sohn Götzl: „Wäre schön, wenn die verantwortlichen Einkäufer im öffentlichen und privaten Sektor auch die regionale Herkunft mehr gewichten würden. Die Wertschöpfung nationaler Hersteller sichert unser aller Wohlstand und den einkaufenden Firmen bessere Produkte. Dafür stehen wir seit 75 Jahren und dafür schlägt unser Herz auch in Zukunft – als verlässlicher Partner für Industrie, Gewerbe und öffentliche Hand!“

www.oetscher.com