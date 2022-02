Valentinstag in St. Valentin

Seit fast zwei Jahr tragen wir Masken und halten physischen Abstand zu anderen Menschen. Die Pandemie verändert unsere Gesellschaft, hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Gesundheit. Es scheint mehr denn je wichtig zu sein, zusammenzuhalten, zuzuhören und Freundlichkeit und Liebe zu verbreiten.

Produkt aus der Stadt

Es ist bereits Tradition, dass zum Valentinstag ein Produkt aus der Region als Geschenk vorgestellt wird. Folgende Produkte wurden in den letzten Jahren bereits auf den Markt gebracht: die scharfen Valentiner, die süßen Valentinerinnen, die Valentin Tracht, das Valentin Parfüm „Mitzi“, Birnen Mostfrizzante, Apfel Mostfrizzante, der Valentiner Stadthonig, die Valentiner-Herzerlarmbänder, eine Blumen-Modekollektion, Adam und Eva Kräutertee, Valentiner Stadtmost, Made with Love Valentinstoff 2019 und 2020, das Valentiner Liebesbier, der Valentiner Obstsaft-Apfel und die Sukkulente im Topf, die letztes Jahr die Herzen zahlreicher Menschen erfreute.

Dieses Jahr gibt es als Valentinstagsgeschenk das Sugo Amore und die Kräuter Amore. Diese Produkte sind von Julia Kammerhuber. Sie betreibt die Firma gold&melisse in Endholz 23 und pflanzt mit sehr viel Liebe, Geduld und Ausdauer Kräuter, Blumen und Gemüse an und produziert bio zertifizierte Kräutermischungen, Sugo und Tee. Bei gold&melisse gibt es auch hervorragenden Tee.

Das Sugo Amore ist ein veganes Sugo auf Basis von sonnengereiften, heimischen Tomaten und passt je nach Geschmack zu vielen verschiedenen Sachen. Die Kräuter Amore sind bio und eine gelungene Mischung aus Oregano, Petersilie, getrockneten Tomaten, Liebstöckel, Thymian, Olivenkraut, Kornblumen und Goldmelisse.

Zu kaufen gibt es das neue Valentinstagsprodukt bei Papier Buch Hajek, Floristik Gärtnerei Weber, Hoyer’s Apotheken, Glas Fuchshuber, La Rosa, im Tante Hanna Laden und beim Nahversorger und Bäckerei Schneller.

Valentinstagsmenü

Auch heuer werden zum und rund um den Valentinstag insgesamt sechs hervorragende Menüs in sechs Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten.

Das Menü kostet in allen Restaurants € 29,- und eine Valentinsüberraschung ist garantiert. Folgende Restaurants sind dabei: Gasthaus Pillgrab, Hotel zur Post-Restaurant Rogl, Restaurant Wallner zum grünen Baum, Restaurant Kerschbaumer, Restaurant am Teich und Landzeit „Holiday“. Man kann sich das Essen auch direkt abholen und um unnötigen Müll zu vermeiden, wird ersucht, Geschirr mitzubringen.

Herzerl in der Stadt

Gemeinsam mit Rosa Reisinger und Karin Hajek wurde ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Volksschule am Hauptplatz, der Volksschule in Langenhart und der Brückenschule in Langenhart entwickelt. Die Schüler und Schülerinnen jeder Klasse bemalen Herzen, die ab 1. Februar an Brückengeländern und öffentlichen Plätzen vom Bauhof in der Stadt angebracht werden.

Bereits 2018, 2019 und 2020 erfreuten die bemalten Herzen die Valentiner Bevölkerung. Pandemiebedingt musste das Projekt 2021 ausgesetzt werden. Dieses Jahr werden über 200 liebevoll bemalte Herzen in der Stadt zu finden sein.

Postkarte an die Welt

Eine eigens gestaltete Postkarte zum Valentinstag verschicken, klingt anfangs etwas banal. Aber in Sankt Valentin verschicken wir eine Karte an alle Botschaften und Honorarkonsulate der Welt und haben in fast jedem Land eine zufällige Adresse rausgesucht.

Diese Adressen reichen von einem Pralinenhersteller in Belgien, dem Bob-Marley-Museum in Jamaika bis zum Limbe Wildlife Center in Kamerun. Die Adressatinnen und Adressaten sind aufgefordert ein Foto mit der Karte an uns zurückzuschicken.

Spannend ist allemal, was an uns retour geschickt wird und schauen wir mal, was wir in den sozialen Medien an bunten Bildern im März zeigen können. Insgesamt wurden 450 Karten rund um den Globus verschickt.