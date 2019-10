DIE REMISE - DIE EVENTLOCATION IN AMSTETTEN

Der gewaltige Lok-Schuppen mit 22 Einfahrtsgleisen in die Werkstatthalle war einst das Herzstück der Eisenbahnerstadt Amstetten.

Seit 2016 bietet diese außergewöhnliche Location mit ihrer einzigartigen Struktur Platz für Kult-Event und Businessveranstaltungen jeder Art.

Mittels Projektionen und Lichtspielen wird der eigenwillige Charme und Charakter der Remise perfekt in Szene gesetzt.

Alle Infos bezüglich Anmietung und Events auf www.dieremise.at

Die kommenden Veranstaltungen:

25.10.2019 — ROCK’N’ROLL NIGHT

Freunde des Sound & Style der 50er Jahre kommen hier voll auf ihre Kosten mit Ron Glaser & The Ridin Dudes

26.10.2019 – ZOMBIE ATTACK

Die wohl gruseligste Party im Mostviertel mit DJ Daniel Merano, Mozhart, Tim Tailor, uvm.

08.11.2019 – GOODBYE SEXY PEOPLE

Abschiedskonzert von „The Madfred Music Club“ in Top-Besetzung

15.11.2019 – EDMUND LIVE

Guter alter Austropop mit der nötigen Prise Freshness

16.11.2019 – STEEL ROCKS

Echt handgemachte Rockmusik von der Amstettner Rockcover-Band

23.11.2019 – JUST THE BEST VOL. 9

Die legendäre 80er und 90er Party mit den Dance Classic Hits