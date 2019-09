Nach 33 Jahren begibt sich Johann Kropfreiter Ende des Jahres in den Ruhestand. Die Programmplanung für die Spielsaison 2019/20 trägt demnach zum letzten Mal die Handschrift des langjährigen Geschäftsführers der Amstettner Veranstaltungsbetriebe. „Bei der Erstellung des Programms war natürlich das Abschiednehmen ein Thema“, berichtet Johann Kropfreiter. „Es sind mir noch viele Sachen eingefallen, die aus den verschiedensten Gründen in den vergangenen drei Jahrzehnten auf der Strecke geblieben sind. Einiges davon wollte ich unbedingt noch realisieren. So etwa im Bereich der Liederabende, wo wir noch nie aktiv waren. So freut es mich umso mehr, dass wir am 12. Oktober Angelika Kirchschlager und Robert Lehrbaumer zu Gast haben werden. Gelungen ist es mir weiters auch die Wiener Tschuschenkapelle, die heuer ihr 30-jähriges Bestandsjubiläum feiert, doch noch engagieren zu können. Sie stand seit Jahren auf meinem Plan und umso schöner ist es, dass es nun doch noch zustande gekommen ist.“

MANFRED HALWAX Im neuen Programm der AVB: Weinzettl & Rudle, Folksmilch, Philipp Hochmair - Amerika, Konstantin Wecker, Josef Hader, Soluna und Elvis in Las Vegas.

Auch im Kabarettbereich stellen sich zu Kropfreiters letztem Programm Größen wie Viktor Gernot, Josef Hader, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Willy Astor sowie Alfred Dorfer, Weinzettl & Rudle, Walter Kammerhofer, Herbert Steinböck und Lukas Resetarits ein.

„Ein besonderes Anliegen war es mir auch, zur neuen Saison das Sprechtheater vor den Vorhang zu holen. Der kontinuierliche Besucherrückgang in diesem Genre bereitet mir für die Zukunft ein wenig Kopfzerbrechen. Ich finde es wichtig, jungen Leuten den Zugang zum Sprechtheater zu ermöglichen und sehe dies durchaus auch als Auftrag der ABV. Das Live-Erlebnis eines Theaterabends ist ein besonderes Erlebnis. Hautnah dabei zu sein und sich bewusst darauf einzulassen, erzeugt ein anderes Feeling, als vor dem Bildschirm.“ Eröffnet wird die Saison daher mit Orwells Meisterwerk „1984“. Es folgen Dürrenmatts „Physiker“ und Shooting-Star Philipp Hochmair mit seiner Version von Kafkas „Amerika“. Aber auch Stücke von Nestroy und Glattauer sowie eine Krimikomödie stehen auf dem Spielplan.

„Wichtig ist mir auch diesmal wieder gewesen, ein umfangreiches Konzertprogramm anzubieten, wo quasi für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Wir werden daher neben Albert Hammond & Band, Matthias Bartolomey & Clemens Zeilinger mit Kammermusik, auch Die Seer, Konstantin Wecker, Christian Muthspiel & Orjazztra Vienna sowie die Mojo Blues Band, Attwenger, Willi Resetartis & Neue Wiener Konzertschrammeln und Monti Beton & Johann K., Rebekka Bakken und das Selini Quartett im Amstetten begrüßen dürfen. Ich denke, mit dem gesamten Programm 2019/20 ist es uns gelungen, für jeden Kulturinteressierten und jede Generation genau das Richtige zu finden. Im Angebot finden sich von Theaterstücken für Kinder, Rock-Musicals und Ballettmärchen, Weihnachtskonzerten und Operetten bis hin zu Kabarettabenden, kritische Theaterstücke für Erwachsene und Kammerkonzerte.“