Die Lehrlingsinitiative „Mein Lehrbetrieb“ besteht seit 2015. Warum erfolgte heuer der Schritt mit dem „karriere clubbing“ nach Amstetten?

Markus Felber: Die Kooperation mit der Stadt Amstetten ist für alle Beteiligten ein Vorteil. Unsere Mitgliedsbetriebe im Amstettner Raum können sich direkt vor Ort präsentieren und die Schulen haben eine weitere Möglichkeit zur Berufsinformation. Diesen dezentralen Ansatz mit mehreren „karriere clubbing“-Standorten hatte unser Verein immer schon vor Augen, als er 2015 von meinem Vorgänger Willi Hilbinger gegründet worden ist.

Was ist das Besondere am „karriere clubbing“?

Felber: Die Veranstaltung wird von den Betrieben selbst über unseren Verein „Mein Lehrbetrieb“ organisiert, das verleiht ihr eine persönliche Note. An den Ständen stehen die Firmenchefs, Ausbildungsleiter und vor allem die Lehrlinge und geben einen Einblick in das Berufsbild und in die Firmen. Was mich freut, ist, dass dieses Konzept von der Am-stettner Wirtschaft sofort sehr positiv aufgenommen worden ist. Die Wirkstatt Hausmening, die auch öffentlich sehr gut erreichbar ist, passt ideal. Wir sind damit noch näher an den Betrieben dran.

Welche Grundsätze sind dem Verein wichtig?

Felber: Bei „Mein Lehrbetrieb“ zählt jeder Mitgliedsbetrieb gleich viel, egal wie groß er ist und wie viel Umsatz er macht. Beim „karriere clubbing“ hat jeder gleich viel Platz für seinen Auftritt. Aus diesem solidarischen Prinzip schöpfen wir unsere Kraft und Energie. Wir haben auch immer den ganz klaren Fokus auf das Thema Lehre gelegt. Mit der Qualität der Lehrlingsausbildung unserer Mitgliedsbetriebe wollen wir punkten. Denn der Facharbeitermangel stellt uns aktuell alle vor große Herausforderungen.

Welche aktuellen Projekte gibt es neben dem „karriere clubbing“?

Felber: Das „karriere clubbing“ ist und bleibt unser Aushängeschild und es wird vom 20. bis 22. September auch wieder in Waidhofen an der Ybbs stattfinden. Daneben arbeiten wir gemeinsam mit den Wirtschaftskammern Amstetten und Scheibbs sowie der Lehrlingsinitiative des Vereins „westwinkel“ daran, die Aktivitäten im Bereich der Lehre in der Region noch besser ineinander zu verweben. Die Kinder und Jugendlichen sollen beim „karriere clubbing“ erste Infos erhalten und diese dann bei Firmenbesuchen und im Rahmen der „Bildungsmeile“ vertiefen. Hier haben wir auch den Zuschlag für ein Förderprojekt der Wirtschaftskammer Niederösterreich erhalten, worüber wir sehr dankbar sind.

Welche Botschaft möchten Sie hinaustragen?

Felber: Wir möchten zeigen, dass wir in der Region großartige Betriebe haben und dass die Lehre ein ausgezeichneter Karriereweg ist, der alle Chancen bietet. Gerade die Eltern wollen wir erreichen und daher mein Aufruf: Machen Sie sich beim karriere clubbing am Freitagnachmittag selbst ein Bild und besuchen Sie uns mit Ihrem Kind in der Wirkstatt Hausmening! Diese persönlichen Gespräche mit den Firmen sind durch nichts zu ersetzen.