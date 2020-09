In der Öffentlichkeit bekannt sind die Traditionsmarken „Bona“, „Kronenöl“, „Frivissa“ „Ceres“ und „Osolio“, dabei steht VFI für noch viel mehr! In Österreich ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer, es exportiert aber auch Spezialprodukte in viele Länder auf der ganzen Welt. VFI gilt als Technologieführer bei der schonenden Raffination von Pflanzenölen, wodurch Öle für besonders anspruchsvolle Fertigprodukte wie Säuglingsnahrung und viele weitere Anwendungsbereiche der Lebensmittelproduktion weltweit gefragt sind. Insbesondere Bio Öle und Futtermittel sind Erfolgsprodukte von VFI.

Betrieb punktet mit Flexibilität

VFI ist ein moderner, innovativer Lebensmittelbetrieb, der in den letzten Jahren kräftig investiert hat. Viele neue Produktionslinien in Wels und Ennsdorf wurden installiert und das Geschäft wächst stetig. Die unterschiedlichen Produktionslinien machen VFI Oils for Life zum flexibelsten Betrieb in der Speiseöl-Branche europaweit.

Als österreichisches Traditionsunternehmen ist VFI auf eine kontinuierliche Entwicklung ausgerichtet. Die Inhaberfamilie Rauch setzt auf organisches Wachstum durch Innovation, Kundenorientierung und eine auf Fairness und Partnerschaft aufgebaute Geschäftspolitik. Diese Werte haben das Unternehmen immer geprägt. Geschäftspartner und Mitarbeiter können sich bei VFI auf Handschlagqualität verlassen.

VFI beschäftigt 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Wels und am Standort in Ennsdorf. In Wels befinden sich Raffinerie und Abfüllung, Verwaltung, Einkauf und Vertrieb, Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung, Labor, Instandhaltung, Lager und Versand.

In Ennsdorf bei Enns steht das „Donaupresswerk“, das Kompetenzzentrum für die Ölpressung. Hier werden Ölsaaten übernommen und gelagert, das Öl gepresst, Proteinschrot für Futtermittel produziert, gelagert und versendet.

Viele Investitionen im Donaupresswerk

Am Standort Ennsdorf in Niederösterreich wird wegen der großen Nachfrage der Betrieb derzeit großzügig ausgebaut. Der Trend zu heimischen Lebensmitteln aus österreichscher Landwirtschaft und die zunehmende Nachfrage nach Bio Produkten wurde von VFI frühzeitig erkannt. Das Donaupresswerk Ennsdorf der VFI ist genau auf diese Produkte spezialisiert und erlebt seit der Eröffnung 2016 nun bereits die zweite Investition zur Erweiterung und eine weitere, zusätzliche Ölpresse ist schon in Planung.

Wertschätzung der Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird bei VFI eine langfristige Perspektive geboten. Die meisten sind schon seit Jahren dabei, die Inhaber arbeiten in der Geschäftsführung und neue Kollegen werden schnell integriert.

Bei VFI gibt es flache Hierarchien mit großer Selbstverantwortung für die Beschäftigten. Hohe Leistungsorientierung geht hier mit starker Mitarbeiterorientierung Hand in Hand. Das Bewusstsein für die gemeinsamen Erfolge erfüllt die Mitarbeiter mit Stolz und die Wertschätzung, die man dabei erlebt, motiviert zusätzlich.

Durch das stetige Wachstum schafft VFI laufend neue Arbeitsplätze. Die modernen Produktionslinien brauchen verantwortungsbewusstes Personal mit guter Kenntnis der Abläufe. Für Wartung und Instandhaltung sind Techniker verschiedener Fachrichtungen gefragt, die bei VFI vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben vorfinden. Für die Produktion in Ennsdorf werden derzeit auch Anlagenfahrer im Schichtdienst und Mitarbeiter in der Saatlogistik gesucht.

VFI bietet die Sicherheit eines etablierten Betriebs und die Unternehmenskultur eines Familienunternehmens, wo man sich kennt. In der werkseigenen Kantine in Wels wird täglich frisch gekocht, am kleineren Standort Ennsdorf gibt es Essensgutscheine und VFI bietet für viele Positionen flexible Arbeitszeitmodelle an. Weiterbildungsmöglichkeiten, Naturaldeputat und überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeit für leistungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein weiteres Plus der Arbeit bei VFI Oils for Life.