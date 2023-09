Vielfalt ist Trumpf!

Weit spannt sich der musikalische Bogen der Herbsttage Blindenmarkt 2023: von der Ära der „Goldenen Operette“ mit Johann Strauss´ Meisterwerk „Eine Nacht in Venedig“ über swingende Salonmusik der Goldenen Zwanziger-Jahre bis zu einer Hommage an die „Welt der Blumen“ – einer Matinee mit Musik rund um Rosen & Co — und zur neuen Auflage der „Mini-Herbsttage“ für die ganz Kleinen.

„Damit sprechen die Herbsttage 2023 heuer ein Publikum zwischen 1 und 99 Jahren an“, freut sich Intendant und Herbsttage-Gründer Michael Garschall. „Der Fokus unseres Festivals liegt nach wie vor auf der jährlichen Operetten-Eigenproduktion. Mit „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss bringen wir eines der großen Meisterwerke des Genres auf die Bühne, und das wie immer mit einem exzellenten Team. Es geht um große Gefühle, Verwirrungen und Verwechslungen, Erotik und Sinnliches und all das inmitten des bunten Maskentreibens in der prunkvollen Karnevalstadt. Natürlich kann sich das Publikum auf wunderbare Walzermelodien freuen und eine sensationelle Ausstattung von Anna-Sophie Lienbacher und Marcus Ganser!“

Was für eine Nacht, diese Nacht in Venedig!

Blindenmarkt-Urgestein Kurt Dlouhy steht alternierend mit Thomas Böttcher am Dirigentenpult, Monica I. Rusu-Radman führt Regie, Andreas Sauerzapf ist für die Fassung verantwortlich. Premiere ist am 6. Oktober, Aufführungen sind bis 29. Oktober angesetzt.

Die Kinderfassung der Operette – „Pizza, Pasta, Walzerdesaster“ wird von Bühnenmulti Andi Hallwaxx moderiert, ist für den 15. Oktober geplant (14 -15 Uhr) und richtet sich an Kinder ab 5.

Zauberhafte Mitmachkonzerte für kleine Besucher

Für die noch Kleineren gibt es nach dem großen Erfolg im Vorjahr eine weitere Auflage der Mini-Herbsttage, und zwar am 8. und 21. Oktober. Beim Mitmachkonzert wird mit der Hexe Fanny fröhliches Pfützen-Hüpfen geübt und sicher noch viel mehr musikalischer Schabernack betrieben. Ein Riesenspaß für Kinder von 1 bis 4! Anfragen unter: mini@herbsttage.at

Kultur für alle beim „Konzert für Alle IV“

„Seit vielen Jahren bemühen wir uns auch, Menschen zu Kulturereignissen zu bringen, die Schwellenängste vor „Hochkultur“ haben oder es sich schlicht nicht leisten können. Dafür haben wir das „Konzerte für Alle“ erfunden – Gratiskonzerte auf höchstem Niveau und in einem völlig unkomplizierten Ambiente“, betont Intendant Michael Garschall.

Heuer geht das „Konzert für Alle“ bereits zum 4. Mal über die Bühne – mit feinster Salonmusik aus den 1920er- und 1930er-Jahren. „Im Frauenparadies“ werden die großen Diven der Roaring Twenties vor den Vorhang geholt, Dirigent Vinzenz Praxmarer lässt mit seinem Orchester Divertimento Viennese den Klang dieser Zeit wieder auferstehen. Die Wiener Sängerin Ethel Merhaut schlüpft in die Rolle der Diven, und durch den beeindruckenden Vormittag führt Stefano Bernardin als Impresario. Termin: 26. Oktober, 11 bis 12.30 Uhr.

„Für dich soll´s rote Rosen regnen …“ Als Hommage an die Welt der Blumen und Blüten ist die Blumen-Matinee am 22. Oktober konzipiert. Zwei Sängerstars – nämlich Reinet und Clemens Kerschbaumer – singen Arien, Schlager und auch ganz moderne Songs, in denen Blumen und Pflanzen eine wichtige Rolle spielen; dazwischen moderiert der bekannteste Gärtner der Nation, Karl Ploberger, und packt aus seinem reichen Erfahrungsschatz Tipps, Tricks und Interessantes aus. Das Programm feiert Premiere in Blindenmarkt!