Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres starteten Anfang September österreichweit rund 300 Jugendliche beim Stahl- und Technologiekonzern voestalpine ins Berufsleben, 23 davon bei voestalpine Precision Strip am Standort Böhlerwerk.



Traditionellerweise wurden die neuen Lehrlinge gemeinsam mit ihren Eltern von der Geschäftsführung zum Empfang ins Böhlerzentrum mit anschließender Werksführung am Standort Kematen eingeladen. Auf die Jugendlichen warten eine Top-Ausbildung und vielfältige Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Konzern. Mehr als 90.000 Euro fließen in die Ausbildung jedes voestalpine-Lehrlings.

voestalpine Precision Strip GmbH

Mit rund 70 Lehrlingen ist voestalpine Precision Strip, Hersteller von höchstqualitativen kaltgewalzten Bandstahlprodukten, nicht nur einer der größten, sondern auch einer der erfolgreichsten Ausbildungsbetriebe im Ybbstal: In den vergangenen Jahren haben die dortigen Nachwuchsfachkräfte ihre Lehrabschlussprüfung immerhin zu über 80% mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.

Auch im kommenden Jahr plant das Unternehmen die Aufnahme von bis zu 25 Lehrlingen am Standort Böhlerwerk. Diese können aus acht Lehrberufen mit den Schwerpunkten Metalltechnik, Elektrotechnik und Mechatronik wählen. Anmeldungen zum Schnuppern sind bei Richard Berndl unter 07442/600530 möglich. Nähere Informationen zur Lehrausbildung unter www.jugendsteel.at.