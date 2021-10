Hightech-Lehre mit Jugendsteel

Die voestalpine Precision Strip ist einer der größten und erfolgreichsten Ausbildungsbetriebe im Ybbstal. Mit den Schwerpunkten Metall und Elektro stehen verschiedene gewerbliche Ausbildungsberufe zur Auswahl.

Fünf hauptberufliche Ausbilder sorgen im Ausbildungszentrum in Böhlerwerk nicht nur für die fachliche Entwicklung, sondern haben auch ein offenes Ohr für das was die Jugendlichen täglich bewegt. Über 80% aller Abschlüsse – egal ob in der Berufsschule oder bei der Lehrabschlussprüfung werden mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.

Möglichkeit für Schnuppern bzw. Besuch des Ausbildungszentrums

Bewerbungen für die Ausbildung ab September 2022 werden jederzeit entgegengenommen.

Schnuppern im Ausbildungszentrum ist die beste Möglichkeit, sich über die Lehre und die verschiedenen Berufe zu informieren. Darüber hinaus könnt Ihr jederzeit nach Voranmeldung das Ausbildungszentrum zusammen mit den Eltern besuchen kommen.

Nutzt Eure Chance und vereinbart einen Termin zum Schnuppern auf unserer Webseite www.jugendsteel.at oder direkt bei dem Ausbildungsleiter Herrn Berndl unter T. 664/883 24 182 (auch WhatsApp).

Ausbildungsberufe

Metalltechnik – Maschinenbautechnik

Metalltechnik – Werkzeugbautechnik

Werkstofftechnik – Werkstoffprüfung und Wärmebehandlungstechnik

Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik

Mechatronik – Automatisierungstechnik

Prozesstechnik

Konstrukteur/in – Schwerpunkt Maschinenbau

Labortechnik – Chemie

voestalpine Precision Strip GmbH

Das Unternehmen voestalpine Precision Strip GmbH ist Hersteller von kaltgewalzten Bandstahlprodukten für höchste Qualitätsanforderungen. Mit Produktions- und Vertriebsgesellschaften in Österreich, Schweden und den USA, sowie Vertriebstöchtern in China, Spanien und Mexiko erwirtschaftet das Unternehmen mit 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich über 300 Millionen Euro und exportiert in mehr als 80 Länder weltweit. Seit 2007 ist das Unternehmen 100%ige Tochter der voestalpine AG.

Metal Forming Division

Die Metal Forming Division des voestalpine-Konzerns erreichte 2020/21 einen Umsatz von 2,6 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 274 Mio. Euro. Die Division beschäftigt rund 11.500 Mitarbeiter und ist für fast alle europäischen Automobilhersteller tätig. Sie ist das Kompetenzzentrum des voestalpine-Konzerns für hochentwickelte Profil-, Rohr- und Präzisionsbandstahlprodukte sowie einbaufertige Systemkomponenten aus Press-, Stanz- und rollprofilierten Teilen.

Mit der branchenweit einzigartigen Verbindung von Werkstoffexpertise und Verarbeitungskompetenz sowie einer weltweiten Präsenz ist die Division der Partner erster Wahl für innovations- und qualitätsorientierte Kunden.

Der voestalpine-Konzern

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse.

Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und verfolgt mit greentec steel einen klaren Plan zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 11,3 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,1 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 48.700 Mitarbeiter.