Bereits seit den 1950er Jahren gibt es in der Stadt Amstetten ein umfangreiches Kultur- und Volksbildungsprogramm. Auf Initiative des damaligen Kulturreferenten und späteren Bürgermeisters Josef Freihammer wurden Überlegungen angestellt, eine Volkshochschule zu gründen. Am Programm an sich sollte sich nichts ändern.

Der Plan war, sich dem Verband der österreichischen Volkshochschulen anzuschließen und durch eine mögliche Unterstützung die Eintrittsgebühren herabzusetzen sowie mehr Menschen für die Kulturarbeit zu gewinnen. Nach einem längeren Diskussionsprozess wurde schließlich am 27. Juni 1955 im Gemeinderat das Statut der Volkshochschule Amstetten beschlossen. Mit diesem Akt wurde der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. Das bestehende Kultur- und Volksbildungsprogramm wurde sofort erweitert. So kamen zu den vielen Vorträgen, Gruppenabenden und Exkursionen zu Beginn vor allem verschiedene Sprach- und Kreativkurse hinzu. Im Laufe der Folgejahre wurde das Angebot immer wieder vergrößert sowie an die Zeit und ihre gesellschaftlichen Anforderungen angepasst.

War anfangs im Statut verankert, dass in erster Linie Erwachsene am Kursgeschehen teilnehmen dürfen und nur fallweise auch Jugendliche sowie Schüler Zutritt haben, so beträgt aktuell der Anteil der Kinder und Jugendlichen an den Teilnehmern zirka 14 Prozent.

zVg VHS Amstetten

Wurden im ersten Kursjahr 13 Kurse mit insgesamt 256 Teilnehmern von 10 Kursleitern abgehalten, so wurden im Kursjahr 2017/2018 417 Kurse mit rund 5.900 Teilnehmern von 83 Kursleitern durchgeführt.

Verschiedene Arbeitskreise, Sprachkurse und Kreativkurse – wie etwa Modellieren und Nähen – wurden bereits im Jahre 1956 und 1957 angeboten und sind nach wie vor ein fixer Bestandteil im Programm der Amstettner Volkshochschule. Hingegen schafften es Kurse wie „Rechtschreiben für Erwachsene“, „Zierschriften für den täglichen Gebrauch“ sowie „Stenografie und Maschinschreiben“ nicht bis in die Gegenwart. Heute liegt der Schwerpunkt auf Gesundheits- und Bewegungskursen (172), gefolgt von Kreativkursen (104) und Sprachkursen (74). Naturwissenschaften und Technik, Berufliche Bildung und Politik und Gesellschaft (je zwischen 20 und 30 Kurse) sind zwar besonders wichtige Bereiche, aber noch ausbaufähig. „Besonders gefragt sind neben allen Bewegungskursen auch noch immer Modellier- und Töpferkurse sowie neuerdings alle Backkurse“, erklärt Elke Strauß, die als Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Amstetten in der Verwaltung für die Volkshochschule verantwortlich zeichnet.

Neue Räumlichkeiten

Räumlich war die VHS Amstetten stets auf verschiedene Standorte aufgeteilt. Neben den Turnsälen der verschiedensten Schulen, die auch heute noch genutzt werden, wurden anfangs das Schloss Edla und vor allem die Hauptschule in der Kirchenstraße genutzt, später dann die Polytechnische Schule in der Siedlungsstraße, die Hauptschule in der Pestalozzistraße und zuletzt die NMS in der Stefan-Fadinger-Straße.

„Obwohl wir dort auch ganz neue Räumlichkeiten nutzen konnten und die Zusammenarbeit mit der Schule unter der Leitung von Direktor Gottfried Schulze ausgezeichnet war, haben wir uns natürlich ganz besonders gefreut, als sich die Gelegenheit ergeben hat, eigene Räumlichkeiten zu bekommen“, so Elke Strauß. Der neue Standort befindet sich in der Anzen-gruberstraße 3 im 2. Stock. Auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern befinden sich sechs Seminar-Räume mit Beamer und Whiteboard, ein Töpferraum und separater Brennraum mit acht Töpferscheiben und zwei Brennöfen, ein Modellierraum und separater Brennraum mit zwei Brennöfen, weiters ein Bewegungsraum mit Garderobe und Duschen sowie eine Küche mit höhenverstellbarer Kochinsel. „Barrierefreiheit war uns natürlich besonders wichtig“, berichtete Elke Strauß. „Daher sind alle Räume fürs Erste zumindest für gehbehinderte Mitmenschen barrierefrei erreichbar und auch nutzbar.“

Die VHS Amstetten ist mit ihrem vielfältigen Angebot und der Anzahl ihrer Teilnehmer eine der größten Volkshochschulen Niederösterreichs. „Wir arbeiten daran, unser Kursprogramm stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Für diesbezügliche Anregungen und Ideen sind wir offen und freuen uns über Vorschläge. Das neue Kursprogramm 2019/ 2020 liegt bereits auf und kann auch im Internet auf der Homepage der Stadt Amstetten abgerufen werden.“