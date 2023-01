Von Allhartsberg die Welt erobern

Wussten Sie, dass man insgesamt 7 Kilogramm Äpfel benötigt, um 1 Kilogramm frisches Apfelsaftkonzentrat herzustellen? So werden bei AUSTRIA JUICE GmbH in Kröllendorf (Allhartsberg) zu Kampagnenzeiten tagtäglich bis zu 900 Tonnen an frischen Äpfeln zu qualitativ hochwertigen Säften und Getränken weiterverarbeitet!

Dabei hat sich das Mostviertler Traditionsunternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1936 mittlerweile zu einem der wichtigsten Player in der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Heute produziert das Unternehmen an 14 Produktionsstandorten weltweit. Die hergestellten Getränke sowie Food & Beverage Ingredients werden anschließend quer über den ganzen Globus verkauft. Mit knapp 250 MitarbeiterInnen in der Unternehmenszentrale in Kröllendorf zählt AUSTRIA JUICE zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region Mostviertel.

Naturverbunden und stets am Puls der Zeit

Neben Äpfeln werden in den Werken auch zahlreiche weitere Obstsorten, so etwa diverse Beerenarten, Kirschen, Birnen und Holunder angeliefert. Die Früchte werden dann zu verschiedensten Produkten wie Saftkonzentraten, Getränkegrundstoffen, Aromen oder Fruchtweinen weiterverarbeitet und veredelt. Mit Pioniergeist agiert AUSTRIA JUICE dabei naturverbunden und stets am Puls der Zeit. Die Produktionsprozesse sind nachhaltig sowie umwelt- und ressourcenschonend gestaltet. Zudem werden aktuelle Trends zu Ernährung und Gesundheit, wie zum Beispiel kalorienarme oder zuckerreduzierte Lebensmittel, bei der Entwicklung innovativer Produkte berücksichtigt. Auf Kundenwünsche kann das Unternehmen mit maßgeschneiderten Getränkekonzepten somit äußerst individuell eingehen.

Mitarbeiterbindung als Erfolgsrezept

Die Diversität im Produktportfolio und der starke Innovationsgeist sorgen bei MitarbeiterInnen für Freude und Abwechslung im Arbeitsalltag. Man spürt: Die Leute kommen gerne zur Arbeit und sind mit voller Leidenschaft bei der Sache. Laut einer aktuellen Umfrage des Market Institut zählt AUSTRIA JUICE im Jahr 2022 in Niederösterreich zu den Top 3 Unternehmen in den Bereichen Mitarbeitertreue und -bindung. Eine Auszeichnung, welche die Organisation motiviert, den bisher beschrittenen Weg konsequent weiter fortzusetzen.

Und so erleben die MitarbeiterInnen ihren Job und das Unternehmen im Alltag:

Julia, 37 Jahre, Produktentwicklerin

Wie wurdest du Produktentwicklerin bei AUSTRIA JUICE?

Julia: Mich hat der Bereich schon früh fasziniert und so habe ich in jungen Jahren entschlossen Lebensmitteltechnik zu studieren. Ich habe danach in der Getränkeindustrie Fuß gefasst und gemerkt: das ist meine Berufung. Somit war der Weg zu AUSTRIA JUICE schon vorgezeichnet: Hier kann ich meiner Passion voll nachgehen und für unsere Kunden kreative Getränkekonzepte entwickeln.

Wie entwickelst du den besten Geschmack?

Julia: Geschmack ist immer etwas Subjektives! Meine Aufgabe ist es, den Geschmack des Kunden genau zu treffen! Ich bin Expertin darin, Kundenanforderungen zu verstehen und in eine Getränkerezeptur zu übersetzen. Dafür braucht es meinerseits lebensmittel-technologisches und -rechtliches Fachwissen, aber auch das gewisse Gespür.

Was ist das Beste an deinem Job, Julia?

Julia: Am besten gefällt mir die Abwechslung! Langeweile kennen wir in der Produktentwicklung nicht! Immer wieder gibt es neue, spannende Produktideen, deren Umsetzung herausfordernd ist. Außerdem erfüllt mich meine Arbeit mit Stolz: Wer wäre denn nicht glücklich, „sein“ entwickeltes Produkt im Supermarktregal stehen zu sehen?

Matthias, 26 Jahre, Produktionsmitarbeiter

Was kannst du über deinen Werdegang bei AUSTRIA JUICE erzählen?

Matthias: Ich bin nach meiner Ausbildung als Hotel- und Gastronomiefachmann mit 19 Jahren in der Produktion bei AUSTRIA JUICE eingestiegen. Die Firma unterstützte mich von Beginn an in meiner weiteren beruflichen Ausbildung zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik sowie zum Industriemeister in der Fachrichtung Fruchtsaft und Getränke. Sowohl was die Finanzierung als auch die zeitliche Flexibilität betrifft, wurde mir ein toller Rahmen geschaffen. Jetzt freut es mich etwas ans Unternehmen zurückzugeben, indem ich mein erworbenes Wissen effizient und sinnstiftend im Produktions- und Technikbereich einsetzen kann.

Was ist das Beste an deinem Job, Matthias?

Matthias: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind wirklich top. Aber auch das Arbeitsklima und der kollegiale Zusammenhalt sind einmalig und motivieren mich ungemein. Mir macht das Zusammenarbeiten im Team riesigen Spaß – vor allem auch der internationale Austausch mit KollegInnen aus der Produktion in Polen und Ungarn.