Gedanken zur Bildung

„Das Leben stellt die schwierigsten, komplexesten Aufgaben: also lernen wir im, am und durch das Leben!“

„Lehre ist Lernen im realen Wirtschaftsleben, also wirklich spannnend.“

„Wenn der „Meister“ gefragter ist als der „Master“, dann muss man die Gehälter anpassen!“

Die Ausbildung der Lehrkräfte ist aufgebläht und zu theoretisch! Die xte Bildungstheorie des Studiums gehört in die Fortbildung, die Praxis an der Schule in die Grundausbildung.

„Die Einstiegshürden für erfolgreiche Berufspraktiker in die berufliche Bildung müssen abgebaut werden. Wir müssen die ,Zukunft‘ zum Unterrichtsinhalt machen!´“

„Das Naturtalent der Lehrkraft ist die wirklich harte Währung in der Pädagogik!“

„Unser Bildungssystem wird ungerechtfertigt krank gejammert! Die Erwachsenen brauchen sich nur zurückerinnern!“

„Das Leben ist oft wie ein reißender Gebirgsbach, wir müssen erkennen, ab welchem Alter wir in der Schule „das lauwarme Planschbecken“ etwas abkühlen.“

„Das Leben stellt die schwierigsten, komplexesten Aufgaben: also lernen wir im, am und durch das Leben!“

„Lehre ist Lernen im realen Wirtschaftsleben, also wirklich spannnend.“

„Wenn der „Meister“ gefragter ist als der „Master“, dann muss man die Gehälter anpassen!“

Die Ausbildung der Lehrkräfte ist aufgebläht und zu theoretisch! Die xte Bildungstheorie des Studiums gehört in die Fortbildung, die Praxis an der Schule in die Grundausbildung.

„Die Einstiegshürden für erfolgreiche Berufspraktiker in die berufliche Bildung müssen abgebaut werden. Wir müssen die ,Zukunft‘ zum Unterrichtsinhalt machen!´“

„Das Naturtalent der Lehrkraft ist die wirklich harte Währung in der Pädagogik!“

„Unser Bildungssystem wird ungerechtfertigt krank gejammert! Die Erwachsenen brauchen sich nur zurückerinnern!“

„Das Leben ist oft wie ein reißender Gebirgsbach, wir müssen erkennen, ab welchem Alter wir in der Schule „das lauwarme Planschbecken“ etwas abkühlen.“