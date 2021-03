Am 15. März wurde in der Wiener Mariahilfer Straße auf 4.000 m2 und zwei Geschoßen das Meisterstück der INTERSPORT-Winninger-Shopgeschichte aus der Taufe gehoben – nur fünf Monate nach der Eröffnung eines INTERSPORT Winninger-Top-Shops in Parndorf.

Anfang 2021 übersiedelte die Winninger-Firmenzentrale in den modernen Neubau an der Bundesstraße 1 bei St. Georgen/Ybbsfelde, Hermannsdorf.

Keine Frage – die Nr. 1 im Sporthandel in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und Burgenland setzt auf Expansion – der Coronakrise zum Trotz!

Expansionskurs - Corona zum Trotz

„Ja, es sind außergewöhnliche Zeiten, die wir im Moment durchleben“, erzählt Roman Winninger, seit 1988 Geschäftsführer und zusammen mit Ehegattin Karin sowie den Söhnen Rainer und Manuel treibende Kraft hinter der bald 50-jährigen Erfolgsgeschichte des Amstettener Familienunternehmens. „Auf der einen Seite zwei große Eröffnungen und die Übersiedelung in unsere neue Unternehmenszentrale, auf der anderen monatelange verordnete Geschäftsschließungen zur besten Verkaufszeit des Jahres – das ist schon hart!“

Umso mehr freut er sich jeden Tag, wenn er in sein neues Büro kommt. „Wir alle haben jetzt endlich genug Platz und müssen für unsere Geschäftsleitersitzungen nicht mehr auspendeln“, so Winninger.

Mit Erinnerungen gepflastert

Das Wohlfühlambiente im neuen Haus unterstreichen zwei Besonderheiten: Der Eingangsbereich, den viele wertvolle Erinnerungen an die Firmengeschichte zum kleinen feinen Museum machen, sowie das hauseigene Fitnessstudio, das über alle modernen Trainingsgeräte verfügt und dem gesamten Team rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Taghell ist es in den Büros der Geschäftsleitung und der knapp 20 Fachkräfte im Backoffice, denen unter anderem Buchhaltung, Einkauf und Marketing für die gesamte Winninger-Gruppe obliegen.

„Für den Vertrieb unserer Waren greifen wirauf das große INTERSPORT Logistikzentrum in Wels zurück“, erklärt Winninger. „Das hat sich bislang sehr gut bewährt, sitzen wir mit INTERSPORT doch bei der weltweiten Nr. 1 im Sporthandel im Boot.“

Rund 40 Prozent des Sortiments in den Winninger-Geschäften entstammt dem zentralen Produktportfolio von INTERSPORT. 60 Prozent werden vom Einkäufer-Team um Manuel Winninger direkt bei den Lieferanten geordert und je nach regionalem Bedarf auf die 15 Standorte aufgeteilt.

Stichwort Standorte: Vertriebsleiter Rainer Winninger passt jeden neuen Shop den individuellen sportlichen Schwerpunkten an und entwickelt sie in enger Zusammenarbeit mit den Ladenbau-Profis von INTERSPORT weiter.

„Skifahren“ in der Mariahilfer Strasse

So wurde in Parndorf der Neusiedler See im Shop nachgebaut, in Steyr eine eigene Indoor-Bergwelt und in Wien die Prater Hauptallee. Im Geschäft in der Wiener Mariahilfer Straße kann man mittels Simulator sogar Skifahren.

„Die Mariahilfer Straße ist überhaupt eine Klasse für sich. Wir haben dort den modernsten INTERSPORT-Erlebnis-Store Europas errichtet. Besser geht es nicht“, weiß Roman Winnninger.

„Skischuhe kauft man nicht wirklich gerne online. Sport muss man im Fachgeschäft erleben“, weiß der langjährige Ski- und Tennisspezialist aus eigener Erfahrung. „Es ist ganz wichtig, dass unsere Kunden vor Ort alles probieren, ihre individuellen Stärken und Schwächen mit modernster Technik analysieren können und bei allem oben drauf das fachliche Wissen von leidenschaftlichen Sportlern abfragen können!“

Ganz nach dem Winninger-Motto: „Von Sportlern für Sportler!“