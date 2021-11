Von der Therapie zum Hobby

Seit vielen Jahren wird bei der Stillen Weihnacht im Schloss Ulmerfeld – als „Ulmerfelder Schlossweihnacht“ unter neuem Namen und in neuem Glanz - der Fokus auf regionales und überregionales Kunsthandwerk gelegt. Einer dieser Hobbykünstler und Kunsthandwerker, die seit Anbeginn dabei sind, und gleichzeitig einer der Vielseitigsten, ist der 82-jährige Gustav Trenker, der sich beim Schauflechten auch über die Schulter schauen lässt.

„Ich brauche immer etwas zu arbeiten“, erzählt der in Wien geborene und nun in Amstetten wohnhafte ehemalige Fernmeldemonteur. Begonnen hat seine Liebe zum Kunsthandwerk 2003 während eines Reha-Aufenthaltes im Buchenbergheim in Waidhofen/Ybbs, wo er in der dortigen Werkstätte mit dem Korbflechten in Berührung kam und Gefallen daran fand. „Was für mich als Therapie begann, wurde schließlich zum Hobby“, begeisterte sich Trenker immer mehr am Kunsthandwerk.

Auf Advent- und Ostermärkten

Neben dem Korbflechten in unterschiedlichen Größen und Formen – aus Platzgründen nicht mit Weiden, sondern mit Peddigrohr – entdeckte er mit dem Bemalen von Seidenschals ein weiteres künstlerisches Talent.

Aber nicht genug damit, gehören auch Engel und Heiligenfiguren aus Alabasta-Gips zum künstlerischen Repertoire ebenso wie weihnachtliche und österliche Gegenstände von kleinen Weihnachtsbäumen bis zu Osterhasen und vieles mehr. Dargeboten werden diese kunstvollen Kleinode zum Selbstkostenpreis auf Adventmärkten im Schloss Ulmerfeld, Zeillern, Leiben und Stift Seitenstetten sowie auf Ostermärkten in Leiben und Seitenstetten. Mittlerweile hat sich der begeisterte Kunsthandwerker auch viele Stammkunden aufgebaut.

„Ich schaue, dass ich gut durchs Leben komme. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit“, sieht Gustav Trenker, der nach dem Tod seiner Gattin vor knapp zwei Jahren allein lebt, durchaus positiv in die Zukunft. Und auch abseits des Kunsthandwerks wird es nicht langweilig. Neben Tätigkeiten im Haushalt wie Putzen oder Bügeln zählt Kochen zu einer weiteren Leidenschaft: „Ich lade mir gerne Gäste ein und freue mich, wenn ich jemandem eine Freude machen kann.“