Wussten Sie, dass...

... in jedem Gebäude mit Wohnräumen mindestens ein tragbarer Feuerlöscher bereit stehen muss?

So können Sie sehr einfach Entstehungsbrände löschen und größere Brandschäden verhindern.

Die Feuerwehr empfiehlt Nass- oder Schaumlöscher für Wohnungen. Für Garagen oder Heizräumen können auch Pulverlöscher eingesetzt werden!

... ein tragbarer Feuerlöscher spätestens alle zwei Jahre überprüft werden muss?

Nur so können Sie sicher sein, dass Ihr Feuerlöscher im Brandfall auch funktioniert! Ein Sachverständiger prüft den Zustand des Löschmittels, des Treibmittels und tauscht Verschleißteile am Löscher aus.

Die Feuerwehr empfiehlt, regelmäßig an den Feuerlöscher-Überprüfungen ihrer Feuerwehr teilzunehmen.

... die meisten Brandopfer aufgrund der Rauchgase ums Leben kommen? Rauchgase werden im Schlaf nicht wahrgenommen und führen schon nach wenigen Atemzügen zu Bewusstlosigkeit und Tod.

Die Feuerwehr empfiehlt: Rauchmelder für jedes Haus! Diese kosten nur ca. 25 Euro.

... Löschen mit Wasser bei Fettbränden (Fritteuse oder Ähnliches) zu einer gefährlichen Stichflamme führt? Schlagartig verdampfendes Wasser schleudert brennende Öl-Tröpfchen hoch und es kommt zu einer sogenannten „Fettexplosion“. Die Feuerwehr empfiehlt, bei Bränden von Fetten und Ölen einfach den Topfdeckel aufzusetzen oder mit einer Löschdecke den Brand zu ersticken!

... dass ein Notruf von jedem Telefon kostenlos ist?

Sie erreichen die Leitstelle der Feuerwehr mit 122, der Polizei mit 133, der Rettung mit 144 bzw. die Bergrettung über die 140. Der Euro-Notruf 112 funktioniert auch. Dafür ist keine Vorwahl nötig, bei Mobiltelefonen funktioniert ein Notruf auch bei fehlender SIM Karte und auch ohne PIN-Eingabe!

Die Feuerwehr empfiehlt, die Notrufnummern auf ihrem Telefon abzuspeichern, bzw. in der Nähe des Telefons deutlich sichtbar anzubringen, damit Sie auch in Stresssituationen schnell und sicher alarmieren können.

... in Neubauten die Installation von Heimrauchmeldern für alle Wohn- und Aufenthaltsräume verpflichtend ist?

... dass auch Metalle brennen können? Leichtmetalle wie Magnesium und Aluminium verbrennen mit Temperaturen um die 3.000 Grad und können mit Wasser nicht gelöscht werden. Aber auch fein verteilte Eisenspäne aus der Metallbearbeitung (Schleifspäne, Drehabfälle) können ebenfalls brennen.

Die Feuerwehr empfiehlt, brennendes Metall mit trockenem Sand oder Zement abzudecken.

...eine normale Kerzenflamme Temperaturen bis über 1.000 Grad erreichen kann? Kommt diese Flamme zu nahe an ihre Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände, können sie sich entzünden!

Die Feuerwehr empfiehlt einen ausreichenden Abstand von Kerzen zu allen brennbaren Materialien sowie eine unbrennbare Unterlage für alle Kerzen zu verwenden!

... Elektrizität eine der häufigsten Zündquellen in österreichischen Haushalten ist?

Schlechte Klemmstellen, beschädigte oder überlastete Kabeln überhitzen und führen zu Bränden.

Die Feuerwehr empfiehlt, beschädigte Kabeln und braun verfärbte Steckdosen sofort auszutauschen und die Elektro-Installation regelmäßig vom Fachmann überprüfen zu lassen.

... bei einem Schwelbrand (schlechte Verbrennung unter Sauerstoffmangel) giftiges Kohlenmonoxid entsteht? Kohlenmonoxid blockiert den Sauerstofftransport der roten Blutkörperchen und führt schon in geringsten Konzentrationen zum Erstickungstod. Einfache Klima- und Lüftungsanlagen können einen Unterdruck erzeugen und Ihrer Heizung die Verbrennungsluft entziehen oder gefährliches Rauchgas aus dem Kamin ansaugen!

Die Feuerwehr empfiehlt, alle Heizungsanlagen regelmäßig zu warten und für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu allen Heizgeräten zu sorgen.

... Asche auch nach 24 Stunden noch Glut enthalten kann?

Die Feuerwehr empfiehlt, Asche sorgfältig mit Wasser abzulöschen oder mindestens drei Tage in einem Metallbehälter zu lagern, bevor sie entsorgt wird.

... die Feuerwehren Niederösterreichs letztes Jahr zu 6.000 Bränden alarmiert wurden?

Davon musste alleine die Feuerwehren der Stadtgemeinde Amstetten ca. 70 Mal zu Brandbekämpfung ausrücken!

... die Einsatzstatistik 2020 eine starke Zunahme um plus 180 Prozent bei Bränden in der Landwirtschaft verzeichnet hat? Brände in der Landwirtschaft sind oftmals mit hohen Schadenssummen verbunden; nicht selten steht gar die Existenz eines Hofes auf dem Spiel. Defekte Elektroinstallationen und die Selbstentzündung von Heu und Stroh sind oft Gefahrenquellen.

Die Feuerwehr empfiehlt, Heu und Stroh stets trocken zu lagern und regelmäßig zu kontrollieren, um eine Selbstzündung zu verhindern.

... die größten Schäden durch Brandrauch verursacht werden? Die giftigen Rauchgase breiten sich sehr schnell aus und setzen sich in Möbeln, Wandbelägen und Isolierungen fest. Manchmal werden dadurch auch die Fluchtwege für Mitbewohner unpassierbar!

Die Feuerwehr empfiehlt, die Tür zum Brandraum zu schließen, bevor Sie sich und ihre Mitbewohner in Sicherheit bringen.

... das Verbrennen von biogenen Materialien generell verboten ist?

Dazu zählen pflanzliche Abfälle, Holzreste oder Strohfelder. Es gibt nur wenige Ausnahmen wie Brauchtumsfeuer oder Lagerfeuer und das Verbrennen von pflanzlichen Resten bei Schädlingsbefall.

... mehr als die Hälfte der 30 Brandtoten pro Jahr in Österreich über 65 Jahre alt sind?

Die Ursachen sind vielfältig: Zum einen nehmen Mobilität und Sinneswahrnehmung mit zunehmendem Alter ab, zum anderen leben viele Senioren alleine.

Die Feuerwehr empfiehlt, dass Sie geeignete Rauchwarnmelder installieren, ihre Fluchtwege auf Stolperfallen kontrollieren, ihre elektrischen Anlagen überprüfen lassen und sich über das richtige Verhalten im Brandfall informieren.

...die Lagerung von Flüssiggasen (Grillgas, Campinggas, usw.) in Gebäuden ab 3 kg Gesamtmenge bereits kennzeichnungspflichtig ist?

Ab 3 kg bis 15 kg Lagermenge ist ein Hinweisschild an der Eingangstür zur Wohnung bzw. zum Lagerraum anzubringen, ab 15 kg muss ein Hinweisschild bereits straßenseitig beim Eingangstor auf die Lagerung von Flüssiggasen hinweisen.

... durch Brände alleine letztes Jahr weltweit 305.700 Quadratkilometer Waldfläche vernichtet wurden? Das entspricht ungefähr der Fläche von Norwegen! Häufigste Brandursache ist Brandstiftung oder unachtsamer Umgang mit offenem Feuer! Alleine in Österreich wurde dadurch im Jahr 2020 bei 233 Brandereignissen eine Waldfläche von 670.000 m² (67 ha) zerstört. Das ist ungefähr dreimal so viel wie in den Jahren davor!

Die Feuerwehr empfiehlt daher, niemals Zigaretten achtlos wegzuwerfen und niemals Feuer im Wald oder Waldnähe zu entzünden. Achten Sie auch auf die Waldbrandverordnung der Bezirkshauptmannschaft.

... die Lagerung von Flüssiggas an folgenden Orten verboten ist: KFZ Stellplätze, Heizräume, Aufenthalts- und Wohnräume, Stiegenhäuser, Fluchtwege, Keller oder in der Nähe von Schächten, Kanaleinläufen, Abgängen usw.?

Die Feuerwehr empfiehlt: Lagen Sie Ihre Flüssiggasflaschen im Freien, an gut belüfteten und schattigen Stellen mit einem Mindestabstand von 3 Metern zu Schächten, Einläufen und Abgängen.