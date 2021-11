Vorwärts in die Zukunft

Fesch gekleidet, mit einem Lächeln im Gesicht und voll positiver Energie – so kommen Johanna Wimmer (18), Simon Unterberger (16) und Michael Leichtfried (18) zum Hallo Mostviertel-Talk in eine Amstettner Pizzeria. Was das junge Mostviertler Trio gemeinsam hat? Alle drei haben sich für eine Lehrlingsausbildung bei der Raiffeisenbank Region Amstetten entschieden. Und sie sind froh darüber.

„Der Würfel ist bei Schnuppertagen in der Neuen Mittelschule gefallen“, erzählt Johanna. Die freundliche Aschbacherin hat schon am Abend des Infotages in der örtlichen Raiffeisenbank ihr Bewerbungsschreiben aufgesetzt. Als erste „Bankerin“ in der Familie konnte sie heuer im Juli – nach drei Jahren Lehrzeit – ihre Ausbildung zur Bank- und Bürokauffrau mit Erfolg abschließen.

„Ich muss zugeben, meine Erwartungen sind bei Weitem übertroffen worden“, ist sie von ihrer täglichen Arbeit, dem Umfeld im Kollegenkreis und den nahezu grenzenlosen Ausbildungsmöglichkeiten bei Raiffeisen überzeugt. Letztere praktiziert Johanna Wimmer, die als Trompeterin bei der Musikkapelle, Jungscharleiterin und Landjugend-Funktionärin auch privat alle Hände voll zu tun hat, derzeit auf dem Weg zur Privatkundenbetreuerin.

Über die Schnuppertage im Polytechnischen Lehrgang ist Simon Unterberger bei Raiffeisen gelandet. Der Aschbacher Landwirtssohn – seine Eltern kennt man weit über die Gemeindegrenzen hinaus für deren Christbaumhof – ist vor einem Jahr „gekommen, um zu bleiben“, wie er versichert! „Ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und hab mir die Arbeit in einer Bank schon bei den Besuchen zum Weltspartag sehr interessant vorgestellt!“

Dass Simon heute in Anzug und Krawatte zur Arbeit gehen kann, schätzt er ebenso, wie die lehrreiche Zeit in den verschiedenen Abteilungen, durch die ihn während der gesamten Ausbildungszeit ein Raiffeisen-Pate begleitet. „Da lernt man auch viel fürs Leben“, so Unterberger, der in der Freizeit gerne mit Freunden unterwegs ist und schon eifrig auf ein eigenes Auto spart.

Über Umwege zum richtigen Beruf

Wie es ist, wenn das Schicksal Regie führt, zeigt der Weg zur Bankkaufmann-Lehre von Michael Leichtfried. Der Amstettner fand nach kurzen Abstechern zum Handwerk und in den Tourismusbereich bei einem WIFI-Kurs den richtigen Pfad: Der Verantwortliche, ein persönlicher Bekannter von Raiffeisenbank-Personalmanager Gerald Lehner, erkannte sein Talent und gab diesem den entscheidenden Tipp. Seither nähert sich Michael mit großem Schritt und viel Engagement seinem Berufsziel: „Ich erlebe jeden Tag etwas Neues und das macht meinen Beruf so abwechslungsreich!“

Dass er nach zwei Jahren durch seine persönliche Entwicklung schon einen Freund für eine Lehre bei Raiffeisen begeistern konnte und – mit seinem Paten – bereits einen Kunden betreuen darf, macht ihn ein wenig stolz. „Geld braucht man im Leben. Mein Ziel ist es, anderen bei Finanzfragen helfen zu können!“

Als Regionalbank mit Bankstellen von St. Valentin bis Ybbs/Donau ist im Haus des Geldes immer Platz für neue motivierte MitarbeiterInnen. Egal wohin die Zukunftsträume gehen, in der Raiffeisenbank kannst du sie verwirklichen.