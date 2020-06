Jeder kennt ihn, viele lieben ihn. Er hat nicht nur einer ganzen Fahrzeugklasse seinen Namen gegeben, sondern auch gleich einer Generation. Die Rede ist natürlich vom Golf, der seit 1974 unglaubliche 35 Millionen Mal gebaut und verkauft wurde. In seiner achten Generation verwandelt sich die Kompaktlimousine zum „Digital Native“, ohne auf seine Kernkompetenzen zu verzichten.

Einsteigen und losfahren

JÜRGEN ADELMANN, 2020



Eine dieser Kernkompetenzen war bis dato dieses unvergleichliche Gefühl beim Einsteigen und Losfahren. Wer einmal im Leben in einem Golf gesessen hat, konnte ihn danach praktisch blind bedienen. Jeder Schalter saß exakt dort, wo man ihn vermutete und rastete mit einem hör- und spürbarem Klicken ein. In der achten Generation hat der neue Golf - außer am Lenkrad - keine physischen Schalter mehr.

Touch-Display statt Schalter

JÜRGEN ADELMANN, 2020



Geregelt, geschaltet und verwaltet wird über Touch-Bedienelemente. Das Armaturenbrett besteht aus zwei frei konfigurierbaren Displays, wobei der Bildschirm in der Mitte berührungssensitiv ist und neben der Klima-, Navi- und Radiobedienung alle Fahrzeugeinstellungen beinhaltet.

Die Lautstärkeregelung erfolgt beispielsweise über einen darunterliegenden Touch-Slider, oder über das Lenkrad. Dreh- und Drückknöpfe fehlen vollständig.

Und trotzdem: Man steigt ein, justiert den Sitz und die Spiegel, schnallt sich an, startet und rollt mühelos weg. Da ist es wieder, dieses Gefühl vom „Heimkommen“. Der mollige Zweiliter-Commonrail-Diesel mit vier Zylindern und 115 PS wurde akustisch etwas weiter weg gedimmt.

Ab 1.500 Touren setzt das Triebwerk jeden Wunsch nach Geschwindigkeitsänderung dienstbeflissen um, und die manuelle Sechsgangschaltung liegt feinfühlig in der rechten Hand. Optional schaltet der Golf auch per Doppelkupplungsgetriebe.

„Alles auf mein Komando!“

JÜRGEN ADELMANN, 2020

Schnell kippt man mit dem Achter-Golf in eine Art Flow-Zustand. Schwer zu sagen, ob das an den zahllosen Assistenzsystemen liegt, von denen viele schon serienmäßig verbaut sind. Denn egal, ob Spurhalteassistent oder Verkehrszeichenerkennung, Totwinkel-Warner oder Tempomat mit Stop- and Go-Funktion, alles funktioniert, nichts drängt sich auf, und vieles setzt der Golf auf Zuruf um.

Die neue Sprachbedienung versteht sogar ganze Sätze: „Mir ist kalt“, und schon erhöht die Drei-Zonen-Klimaautomatik auf meinem Sitzplatz die Temperatur und schließt das Seitenfenster.

Der neue Golf versteht sich aber auch mit anderen Autos prächtig: mit der neuen Car-2-X-Funktion können Fahrzeuge mit dem gleichen System über 800 Meter drahtlos kommunizieren, und warnen ihre Fahrer zum Beispiel über Unfälle oder plötzliches Glatteis.

Viele dieser Komfort- und Sicherheitsassistenten können auf Kundenwunsch freigeschalten werden, und der Golf 8 ist auch im laufenden Betrieb updatefähig.

Mit den Ausstattungslinien „Golf“, „Life“ und „Style“ und einigen Zusatzpaketen kann der neue Golf individuell konfiguriert werden, zum Start stehen zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren zur Verfügung, eine Erdgasvariante und verschiedene Hybridantriebe (Mild Hybrid und Plug-In-Hybrid) folgen noch.

Auch der GTI und der Kombi kommen in Bälde; Modellderivate wie den Dreitürer, den Sportsvan oder das Golf Cabrio wird es beim Achter jedoch nicht mehr geben. Den E-Golf ersetzt ab September der völlig neue und mit Spannung erwartete VW ID.3.

Bereit für eine Probefahrt

JÜRGEN ADELMANN, 2020



Unter dem Strich: Der Golf 8 führt die Tradition des kompakten, klassenlosen Volkswagen konsequent fort und steht bereits in den Schauräumen der Senker-Niederlassungen für eine Probefahrt bereit.