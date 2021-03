Mit Erfolg behauptet sich Welser Profile als weltweit führender Hersteller für Sonderprofile. Warum der Global Player auf Familientradition und die Standorte Gresten und Ybbsitz setzt, wie wichtig qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind und vieles mehr wollten wir von CEO Thomas Welser wissen.

Corona hat die Abhängigkeit der Weltmärkte – insbesondere gegenüber Fernost – deutlich gemacht. Wie positioniert sich Welser Profile auf diesem Spielfeld?

Thomas Welser: Grundsätzlich sind unsere Versorgungsketten – abgesehen von den Standorten in den USA – sehr europäisch. Im ersten Schwung waren wir daher von keinen Lieferengpässen betroffen. Momentan ist die Stahlverfügbarkeit ein größeres Problem geworden. Wir versuchen das aber durch flexible Beschaffung bestmöglich zu managen.

Insgesamt sehe ich es natürlich schon so, dass Europa eine gewisse Selbstständigkeit erhalten muss, die aber nicht ohne globales Miteinander funktioniert. Wenn wir mit Versorgungsketten vorsichtiger und nachhaltiger umgehen, können und müssen wir in Europa wieder eine stärkere Position einnehmen. Da verfügen wir über sehr großes Potenzial, das es zu entfalten gilt!

Was kommt dabei auf den der Faktor Arbeit zu?

Welser: Wenn wir künftig auf den internationalen Märkten eine Rolle spielen wollen, werden wir die nächste Generation dafür fit machen müssen. Das heißt, sie befähigen, Zukunft und Gesellschaft zu gestalten. Eine von vielen Initiativen ist „Talente für Morgen“. Damit wollen wir Naturwissenschaft, Technik und unternehmerisches Denken ganz bewusst an junge Menschen herantragen. Über Crowdfunding haben wir schon fast 100.000 Euro zusammengetragen. Damit realisieren wir Schulprojekte zur Stärkung der Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen.

Heißt, der Fokus liegt nicht nur auf der reinen Berufsausbildung?

Welser: Wenn wir mit jungen Menschen arbeiten wollen, werden wir neben dem Befähigen auch ihre Haltung stärken müssen. Das wird nicht die alleinige Aufgabe von Schulen und Regierungen sein, sondern die von jedem Einzelnen, der die Möglichkeit hat, gestalten zu können. Was uns betrifft, so verfolgen wir sehr stark regionale Konzepte wie „Beta Campus“, „Zukunftsakademie Mostviertel“, die „Eisenstraße“ und andere. Alle zusammen bewegen vor Ort sehr viel – mit Kindern, Schulen sowie großen und kleinen Betrieben. Wichtig ist die Vernetzung. Nur gemeinsam bringen wir etwas weiter!

So wie in Ihrem Fall mit der HTL in Waidhofen?

Welser: Das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, wo man sieht, was eine Schule leisten kann. Das gemeinsame Engagement, an neue Ideen heranzugehen ist das, was Zukunft hat. Daneben gibt es auch sehr gute Mittelschulen, mit denen wir seit langer Zeit zusammenarbeiten, ja sogar Volksschulen und Kindergärten. Es ist unglaublich, welches Potenzial und welche Begeisterung in 8 bis 10-Jährigen steckt, wenn man mit ihnen über die Region, Unternehmen, Produkte, Produktdesign, Versorgungsketten etc. spricht. Diese Begeisterung auf dem Weg zum Erwachsenwerden nicht zu verlieren, erachte ich als äußerst wichtig. Ich sage immer ganz gerne, Erfolg ist das Produkt aus wollen, können und dürfen. Wenn ich will, dann kann ich mich qualifizieren = „lernen“. Wenn ich will und kann, muss ich ein Systemumfeld haben, das mir etwas möglich macht = „dürfen“. Wir haben gesehen, dass Schüler wahnsinnig viel lernen können, wenn interessante Aufgabenstellungen oder Projekte an sie herangetragen werden. Sie wachsen mit den Herausforderungen!

Sie bilden ja sehr stark aus. Haben Sie Angst um zu wenig beruflichen Nachwuchs?

Welser: Wir sind noch in der glücklichen Lage, dass wir jene Lehrlinge bekommen, die wir uns wünschen. Natürlich engagieren wir uns dafür seit Jahren sehr stark. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Unterstützungen für Initiativen wie „Mein Lehrbetrieb“, das „Karriereclubbing“ oder die „Bildungsmeile“ und viele Eigeninitiativen fallen hier hinein.

Womit wir leider zusehends auch kämpfen, ist der Fachkräftemangel. Dem versuchen wir durch Systeme gegenzusteuern, die zum Beispiel Nebenerwerbsbauern oder Quereinsteigern verstärkt Einstiegs-Chancen bieten. Wenn jemand über handwerkliches Geschick, ein wenig Hausverstand und Engagement verfügt, dann bringt man schon eine wichtige Grundvoraussetzung mit. Wir haben auch Zuckerbäcker, die Profile walzen!

In welchen Lebensbereichen begegnen wir Ihren Produkten?

Welser: Nehmen wir dazu ein Beispiel: Sie gehen abends aus dem Büro. Im Sessel und im Tisch sind Profile drinnen, ebenso im Lift, bei der Schiebetüre am Ausgang. Nicht anders ist es im Auto, wo links, rechts, hinter und vor Ihnen Profile verbaut sind. Dann kommen Sie bei Leitplanken, Überkopfwegweisern oder einer Photovoltaik-Freifeldanlage vorbei, da sind überall Profile drinnen. Zu Hause geht das Gartentor auf - da sind Profile drinnen, ebenso beim Garagentor sowie beim Elektro-Schaltschrank. Das setzt sich endlos fort - in der Küche, im Schlafzimmer, im Bad und, und und. Das ist nur eine Geschichte von vielen. Tatsache ist: Wenn es um Spezialprofile und Universallösungen geht, sind wir der führende Hersteller auf der Welt – mit aktuell zirka 23.500 Querschnitten, zu denen täglich ein bis zwei neue dazu kommen. Auch wir wachsen mit den Herausforderungen.

Der Name Welser ist getragen von einer langen Tradition. Welche Rolle spielt das Thema Familie heute?

Welser: Eine sehr große! Unser Unternehmen ist 1664 in Ybbsitz gegründet worden und hat noch immer seinen Firmensitz dort. Vor drei Jahren haben wir begonnen, eine Generationen-Landkarte zu zeichnen. Das heißt, wir blicken drei Generationen zurück – sprich, wo kommen wir her, was haben wir von unseren Vorfahren gelernt – schauen auf die Gegenwart – was sind die aktuellen Herausforderungen – und werfen einen Blick in die Zukunft – wo wollen wir in drei Generationen hin? Diese Mindsets geben uns extrem viel Orientierung für die Firmenorganisation.

Gemeinsam mit meinem Bruder Andreas und unseren Kollegen Christian Hansl und Nicolas Longin steuern wir in in die nächste Generation. Dazu kommt, dass seit letztem Jahr alle nahen Familienmitglieder der nächsten Generation ongeboardet werden. Heißt, jeder macht Schnuppertage und eine Erlebnisreise durch die Firma. Einer der 12. Generation wird im Herbst mit einer Lehre beginnen. Das ist uns sehr wichtig.

Die Lehre ist nämlich mehr denn je ein wertvoller Baustein. Das müssen wir in der Gesellschaft verankern. Wenn wir uns anschauen, was Österreich stark macht, dann sind es unsere Fachkräfte und das Handwerk. Wir werden es schaffen müssen, beides zu stärken und mit der Digitalisierung anzureichern.

Abschließend eine persönliche Frage: Wie darf man sich Ihren Arbeitstag vorstellen?

Welser: Ich unterscheide nicht zwischen Privatleben und Beruf. Es gibt in beiden Umfeldern Momente, die total inspirieren und somit viel Balance schaffen. Was bei mir vielleicht unüblich ist – ich fange sehr früh am Morgen an. Stehe um halb fünf auf und bin im Homeoffice oder zeitig im Büro, um dafür am Abend Zeit mit der Familie verbringen zu können. Wenn man sich einem Berufsleben und einem Familienleben verschreibt, müssen beide Welten bedient werden. Ich glaube nicht, dass man auf Dauer genug Energie hat, wenn eine der beiden Sphären nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass uns vier Stunden Stress jeden Tag umbringen können, 12 Stunden sinnerfüllende Arbeit hingegen motivieren.