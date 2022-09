Wandervielfalt in der Mühlviertler Hügelwelt

Allerorts rauschen muntere Bäche und thronen majestätische Findling-Steine. Wer sie erklimmt, wird mit einer traumhaften Aussicht über eine Landschaft, die sich in Wellen wiegt, belohnt. Am Stoakraftweg (rund 50 km), am Johannesweg (rund 80 km), am grenzüberschreitenden Nordwaldkammweg (rund 160 km), auf der Waldluftbade-Gesundheitstour (rund 170 km) sowie am grenzüberschreitenden Burgen- und Schlösserweg (rund 200 km) begegnet man eindrucksvollen Plätzen und besonderen Geschichten.

Nicht nur die unzähligen Naturschönheiten und Kleindenkmäler sind auffallende Merkmale, sondern auch ihre Gastgeber. Kleine, aber feine Gaststuben laden zum Einkehren ein und verwöhnen mit kulinarischen Köstlichkeiten der Region.

Foto: Region Mühlviertler Alm

Genießen Sie die belebende Luft der Mühlviertler Wälder und buchen Sie unser Waldluftbade-Package mit Übernachtung im Hotel Hubertus*** in der mittelalterlichen Braustadt Freistadt. Fordern Sie gerne weitere Informationen und Kartenmaterial zu den Wanderwegen sowie zu geführten Touren am Johannesweg, Stoakraftweg und auf der Waldluftbade-Gesundheitstour bei uns an.

Kontakt:

Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt

Lebensquellplatz 1, 4283 Bad Zell

Tel.: +43 (0) 5 07263 21

E-Mail: anfrage@muehlviertel.at

www.muehlviertel-urlaub.at