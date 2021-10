Weg zur Sicherheitsstrategie

Die Stadtgemeinde Amstetten erarbeitet derzeit unter der Begleitung des „Kuratoriums Sicheres Österreich“ (KSÖ) eine Sicherheitsstrategie unter dem Projektnamen „Urbane Sicherheit“.

Wichtig für Wohlbefinden „Das subjektive Sicherheitsgefühl ist oft ein anderes, als das tatsächliche Sicherheitsgefühl, da wollen wir ansetzen“, so die Initiatoren Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister und Ortsvorsteher Mag. Manuel Scherscher. „Das Sicherheitsempfinden ist wichtig für das Wohlbefinden der GemeindebürgerInnen und somit ein wichtiger Indikator für die Lebensqualität in einer Stadt“, so Scherscher.

Der Einladung zum ersten Workshop folgten mit großem Interesse die Vertreter aus Wirtschaft, Gastronomie, Sozialpartner, Blaulichtorganisationen, Gemeinderat, Verkehrsbetriebe, öffentliche Hand, u.v.m.. Generalsekretär Dr. Alexander Janda vom Kuratorium Sicheres Österreich stellte das Projekt „Urbane Sicherheit“ vor. Im Anschluss wurden unter fachlicher Begleitung von Team des KSÖ die Anliegen und Ideen für die Stadtgemeinde Amstetten gesammelt und in drei Themengruppen mit verschiedenen Schwerpunkten festgelegt:

1. Themen Technik, Umwelt und Infrastruktur

Klimawandel und zunehmend extreme Wetterereignisse

Steigende Bedeutung von Digitaler Sicherheit

Neue Gefahren durch High-Tech – Kriminalität

2. Soziales und Werte

Ansteigende Nahfeldkriminalität

Neue Dimension politisch motivierter Kriminalität

Wachsende Sicherheitserwartung

Anstieg von Hass- und Vorurteilsverbrechen

Zunehmende Ausdifferenzierung des Rechtsempfindens

3. Globalisierung und Demographie

Zunahme der Alterskriminalität

Transnationalisierung der Organisierten Kriminalität

Zunehmend Vielschichtigkeit von Terrorismus

Zunahme religiös, kulturell und ethnisch motivierter Kriminalität

Die Ergebnisse des ersten Workshops zeigten, dass mehr Informationen zu Sicherheitsthemen gefragt sind, wie z.B. Blackout oder Schutz vor Cyber-Kriminalität. Ein besonderes Anliegen ist zudem die Verkehrssicherheit. Der gelungene Start mit dem ersten Workshop freut nicht nur Ortsvorsteher Scherscher, sondern auch Bürgermeister Christian Haberhauer: „Die Workshop-TeilnehmerInnen haben viele Ideen und Anregungen zu den relevanten Themen eingebracht und wir wollen auch weiterhin ganz gezielt das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung erhöhen.“

Dass Amstetten sicher ist, betont auch Ortsvorsteher Manuel Scherscher: „Oft wird die subjektive Sicherheit von individuellen Empfindungen oder Wahrnehmungen der Außenwelt beeinflusst und da müssen wir ansetzen.“

In einem zweiten Schritt wird eine Umfrage zu den Workshopergebnissen durchgeführt. Am 10. November 2021 folgt der zweite Workshop. „Die Endergebnisse des Projekts werden in unsere Sicherheitsstrategie einfließen“, erklärt Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister.