200.000 Kilometer auf dem Rennrad

Wenn am 29. April im Wieselburger Stadtquartier „PEDALHERO inspired by weichberger“ eröffnet, dann bekommt das Mostviertel ein topmodernes Fachgeschäft für den Radrennradsport mit einem echten Profi an der Spitze. Julian Gruber aus Oberndorf wird die Shopleitung übernehmen.

Mit seinen jungen 24 Jahren ist Gruber ein „alter Hase“ in der Szene. Seit seinem 10. Lebensjahr hat er sich dem Rennradsport verschrieben. Als Profi war er auch einige Jahre im Team Sport.Land Niederösterreich europaweit am Start.

Aufgrund von Corona ist der nächste Karriere-Step von Julian Gruber leider gescheitert. Zu wenig Rennen, zu wenig Teams und folglich zu wenig Sponsoren. Dabei war es für den Melktaler immer der große Traum, einmal in einem großen Team ein Prestigerennen wie die Tour de France bestreiten zu können.

Motiviert vom großen Bruder

„Die Begeisterung hab ich von meinem Bruder Patrick übernommen“, so Gruber, der in seinen Spitzenzeiten zwischen 18.000 und 25.000 Kilometer pro Jahr auf dem Rad gesessen ist. Abgesehen von drei bis vier Wochen Urlaub war das ganze Jahr auf Training bzw. Rennen aufgebaut. „Fortgehen, Alkohol, das gab es während dieser Zeit nicht“, plaudert Julian Gruber aus dem Nähkästchen. „Der Rennradsport ist eine der anstrengendsten Sportarten im Profi-Business. Du musst deinen Körper in- und auswendig kennen; dich so einteilen können, dass du nach vier oder fünf Stunden Rennen noch immer genug Energie zur Verfügung hast!“

Das Mittel zum Zweck heißt Grundlagen- und Intervalltraining. Stolze 300 Kilometer betrug die längste Trainingseinheit, die Gruber bislang gefahren ist. Knapp 12 Stunden Gesamtzeit. „Das ist aber die Ausnahme“, wie er verrät. Vielmehr geht es darum, durch einen gut abgestimmten Mix die nötige Ausdauer und die spritzige Schnelligkeit in den Beinen zu haben.

„Damit allein kannst du im Profi-Rennradsport aber noch immer nicht gewinnen“, erklärt Gruber. „Dafür braucht es ein Team, von dem am Ende des Tages im Idealfall einer ganz oben stehen soll! Wer das ist, wird oft erst während des Rennes entschieden“, verweist er auf unterschiedliche Tagesverfassungen. Konkurrenz innerhalb des Teams negiert er total. „So etwas gibt es nicht!“

Matthias war von der Idee begeistert

Weil Julian Gruber das Teamgefühl auch nach seinem unfreiwilligen Abschied aus dem Profi-Rennradsport erleben wollte, machte er aus der Not eine Tugend. „Ich habe mit meinem Bruder Patrick kurzerhand Ende 2020 das „Cycling Team Weichberger-KTM“ gegründet, in das mein Chef, Matthias Leichtfried, sofort als Hauptsponsor eingestiegen ist. Dank seines Engagements und der Tatsache, dass wir mittlerweile rund 30 Unterstützer an Bord haben, können wir heute als äußerst ambitioniertes Amateur-Team auftreten, das absolut professionell betrieben wird.“

Foto: zVg

Tatsache ist: Die sieben Fahrer dürfen sich wie Profis fühlen. Einziger Unterschied: sie üben ihren Sport allesamt nebenberuflich aus mit Amateur-Lizenzen, die ihnen Starts bei allen Amateur- und Marathonbewerben erlauben, aber auch Elite Bundesliga-Rennen.

„Wir fahren Top-Räder von KTM, bekommen jedes Jahr die neuesten Modelle, verfügen über einheitliche Teamdressen, haben einen eigenen Bus sowie einen sportlichen Leiter, der uns zu den Rennen begleitet“, ist Gruber froh über diese Lösung, für die er seinem, ebenfalls sportbegeisterten Arbeitgeber sehr dankbar ist.

Radrennsport und Laufsport

Die Übernahme der Shopleitung im neuen Fachgeschäft für Rennrad- und Laufsport passt dem sympathischen Mostviertler gut dazu. Hier kann er sein Hobby mit einem Ganztagsjob verbinden und sein Wissen an sportbegeisterte Radfahrer weitergeben. „Wir sind die erste Adresse für Bike und Run. Bei uns im Shop gibt es unter anderem Rennräder, Gravelbikes und Zeitfahrmaschinen der Topmarken KTM, Orbea, Simplon und Wilier, aber auch die neueste Bikefitting-Technik“, verrät Gruber. Begeistert ist er von der digitalen Sitzknochenvermessung, nach der man jeden Sattel perfekt anpassen kann.

Ausgesuchte Qualität findet man als Kunde auch beim Zubehör. So wird es unter anderem spezielle Dressen geben – Marken-Qualität von BioRacer bzw. GESU Bikewear, mit dem „PEDALHERO“-Markenlogo.

Detail am Rande: Das klassische Sortiment für Kinder, Jugendliche und E-Biker findet man weiterhin im Weichberger Radsportshop in der Wienerstraße.

„Alles in allem“, so Gruber, „wollen wir ein Bindeglied für die Sport-Community in der Region sein. Dazu gibt es jeden Donnerstag gemeinsame Ausfahrten für Radsportler aller Leistungsklassen, und jeden Dienstag Lauftreffs – geleitet unter anderem von Michael Stulik. Julian Gruber: „Besucht uns ab 29. April! Wir freuen uns auf euch!