18 Lehrlinge starten ihre Karriere in der Senker-Gruppe

Herr Heiss, 18 neue Lehrlinge haben heuer in der Senker-Gruppe ihre Berufslaufbahn gestartet. War es schwierig, diese zu finden?

Harald Heiss: Durch das Netzwerk unserer 370 MitarbeiterInnen in den sieben Betrieben und die „Faszination Auto“ gelingt es uns, junge Menschen für das Erlernen eines zukunftsträchtigen Handwerkes zu begeistern. Apropos Techniker, die Profis in unseren Fachwerkstätten entwickeln sich jedes Jahr ein Stück mehr zum Mechatroniker.

Das Bild des Mechanikers hat sich in den vergangenen Jahren ja stark gewandelt. Wohin geht die Reise?

Harald Heiss: Unsere Branche durchlebt derzeit einen sehr großen Wandel. Autonomes Fahren, Elektromobilität, vernetzte digitale Fahrzeugkonzepte und vieles mehr machen das Auto zu einem Teil der digitalen Zukunft. Volkswagen ist der führende Anbieter von nachhaltiger Mobilität. Wir als regionaler Mobilitätsversorger sind offen für verschiedenste Mobilitätskonzepte und versuchen stets, die individuellen Mobilitätsbedürfnisse unserer KundInnen bestens zu erfüllen. Gerade in der Zeit der raschen Veränderungen schätzen unsere KundInnen die persönliche Begleitung. Der Mensch wird auch künftig im Mittelpunkt stehen. Unser kompetentes und motiviertes Team betreut jährlich 33.000 Werkstattkunden. An dieser Stelle ein herzliches Danke unseren treuen KundInnen und unserem Team!

Sie haben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Was können sie als Senker-Gruppe für die Umwelt tun?

Heiss: Wir befinden uns auf dem Weg zum energieautarken Autohaus. Die Betriebe Ybbs und Melk sind bereits mit einem intelligenten Energiesystem ausgestattet. Aktuell befindet sich der Haager Betrieb in der Umsetzungsphase. Ziel unserer Bemühungen ist es, zukünftig möglichst energieautark zu sein.

Eine Frage zur Lieferbarkeit. Heuer hat es in der Branche da ja einige Schwierigkeiten gegeben. Wie sieht es aktuell aus?

Heiss: Wir sind derzeit sehr gut aufgestellt und haben ständig rund 750 Fahrzeuge prompt verfügbar. Wer aktuell ein Auto sucht, wird das bei uns finden! Das gilt für Neuwagen genauso, wie für Gebrauchte. Übrigens: Wir haben für den Herbst Neuigkeiten: Jetzt kann man beim Autokauf zusätzlich bis zu 1.000 Euro sparen. Unser Verkaufsteam berät gerne!

Überall wird vom baldigen Ende der Verbrennungsmotoren gesprochen und geschrieben. Wie stehen Sie diesen Diskussionen gegenüber?

Heiss: Volkswagen steht für nachhaltige Mobilität. Die rasanten weltwirtschaftlichen Entwicklungen lassen keine eindeutige Entscheidung zu einer Antriebsform zu. Man kann eher von einer „Technologie-Offenheit“ ausgehen. Möglicherweise könnten zu der E-Mobilität die Konzepte Plug-In-Hybrid, E-Fuel und Wasserstoff eine sinnvolle Ergänzung sein.