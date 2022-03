Wellnessoase mit Infrarot

Ein harmonischer Mix aus hellem Granit-Grau, Weiß und warmen Holztönen empfängt Familie Kastenhofer aus Stephanshart, wenn sie ihr neues Bad von Kletecka betritt. Exakt eine Woche hat es gebraucht, um den „Altbestand“ aus 1997 in eine moderne, barrierefreie Wellnessoase zu verwandeln.

„Die große Herausforderung waren die räumlichen Vorgaben“, spricht die Baufamilie auf das Dachgeschoß mit vielen Schrägen und einer Gaupe an. Dass die alte Badewanne einer modernen Dusche weichen sollte, war von Anfang an klar. Die gewünschte Duschtasse mit leicht erhöhten Rändern und vor allem der gewünschte große Abfluss waren aber schon eine Herausforderung. „Erst bei der Firma Kletecka konnte man uns diesen Wunsch erfüllen“, so Günther Kastenhofer.

Die umfangreiche Beratung im Schauraum in Rosenau war überhaupt ein wichtiger Moment für die Baufamilie. Da wurde ein maßgenauer Plan für den Umbau erstellt, der spontan noch eine Physiotherm-In-fraroteinheit dazu bekam.

Überzeugend war für Familie Kastenhofer auch die exakte Kostenaufstellung, die am Ende auch bis auf den letzen Cent gehalten hat.

Was neben der hohen Kompetenz bei der Beratung und den Produkten sowie dem innovativen Konzept der fugenlosen Verkleidungen ein Hauptargument für Kletecka lieferte, war das Angebot für den Komplettumbau in nur einer Woche. Da waren sämtliche Arbeiten inbegriffen. Ein komplett neuer Boden, neue Wände, alle sanitären Unterbauten und natürlich die komplette Bad- und Möbelmontage.

„Wir sind sehr zufrieden und würden es wieder so machen“, freut sich die Stephansharter Familie über ihr neues Bad, das sich übrigens auch die Eltern heuer gönnen werden – mit Kletecka!