Wenn eine eine Reise tut ...

Blogs und Blogger gibt’s wie Sand am Meer. Solche, die sich als „erfolgreich“ bezeichnen dürfen, schon viel weniger. Eine erfolgreiche Bloggerin ist im Ybbstal, genauer gesagt in Opponitz zu Hause: Alina Schweiger. Mit ihrem Reiseblog „world of lina“ erreicht sie monatlich tausende User. Wie sie das macht, und worum es bei ihrem Blog geht, hat sie Thomas Wagner (FALKEmedia) im Interview erzählt.

Du führst einen sehr erfolgreichen Blog „World of Lina“ – um welche Themen geht es?

Alina Schweiger: Auf meinem Blog teile ich hauptsächlich persönliche Reiseberichte und hilfreiche Destination Guides, um den Lesern bei der Reiseplanung zu helfen. Weiters liegt der Fokus auch auf Reisen als Veganer/in und nachhaltiges Reisen.

Wie kam es dazu, dass du einen eigenen Blog gestartet hast?

Schweiger: Im Flugzeug zu sitzen und ein neues Land zu erkunden, faszinierte mich schon als kleines Kind.

In den letzten paar Jahren – während meiner Zeit in der Schule und im Studium – habe ich jede Gelegenheit genutzt, um so viele Reisen wie möglich zu unternehmen. So kam es, dass ich in manchen Jahren mehr als 10 Länder bereist habe und dabei viele einmalige Erfahrungen und natürlich genügend Fotos gemacht habe. Ich fing an, diese auf Instagram zu teilen und merkte nach einiger Zeit, dass immer mehr Leuten meine Fotos gefielen.

Instagram war sozusagen der Start meiner Tätigkeit als Bloggerin, doch ich wollte mehr als nur Fotos teilen. Ich wollte die Leute mit meinen Reiseberichten & Tipps dazu motivieren und inspirieren, selbst um die Welt zu reisen und einzigartige Eindrücke zu sammeln. Daher habe ich mich entschieden, einen eigenen Reiseblog zu starten.

Wann hast du mit dem Bloggen begonnen?

Schweiger: Mein Reiseblog wurde offiziell Anfang Jänner 2019 gelauncht.

Damit ein Blog erfolgreich ist, braucht er viele Leser. Kannst du uns ein paar Zahlen über deinen Blog verraten?

Schweiger: 7.000 Insta-Follower; 5.000 Pinterest-Follower; knapp eine Million monatliche Views auf Pinterest; ca. 550 Newsletter-Abonnenten; rund 30.000 Websitebesucher pro Monat. Obwohl es als Blogger durchaus ein Vorteil ist, viele Social Media Follower zu haben, kommen meine Besucher hauptsächlich über Suchmaschinen und Pinterest auf meinen Blog. Instagram zählt daher eher zu den Plattformen, die mir wenig für meinen Blog bringen.

Viele belächeln den Beruf Bloggerin und können die Arbeit dahinter nicht sehen. Was ist das Härteste an deinem Job?

Schweiger: Das Schwierigste am Bloggen ist definitiv Leser/innen zu akquirieren und somit Geld zu verdienen. Viele Leute glauben, dass Bloggen nur aus ein bisschen Artikel schreiben besteht und das wars. Tatsächlich steckt aber so viel mehr dahinter, wessen ich mir anfangs auch nicht bewusst war. Website erstellen, Fotos schießen und bearbeiten, Infos sammeln und niederschreiben, Suchmaschinenoptimierung, auf diversen Social Media Kanälen aktiv sein, und und und. All die ganzen anderen Arbeiten dauern in Summe meist sogar länger als das Schreiben selbst.

Und was magst du am meisten daran?

Schweiger: Es ist ein unbeschreibliches Gefühl zu wissen, dass mein Reiseblog anderen als Inspirationsquelle oder sogar Hilfsmittel zur Reiseplanung dient. Ich habe ihn aber nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst erstellt. Er ist für mich wie ein Tagebuch, das all die schönen Reisemomente beinhaltet, die ich mir immer wieder gerne durchlese. Auch während dem Schreiben eines neuen Blog Posts kann ich mir all die tollen Erinnerungen prima ins Gedächtnis rufen.

Wie verdienst du mit deinem Blog Geld und welche Kooperationen suchst du?

Schweiger: Wie die meisten Websites/Blogs verdiene auch ich das meiste Geld durch Display-Advertising – also Werbeanzeigen. Zusätzlich noch durch Kooperationen & Affiliate Links. Bezüglich Kooperationen lege ich meinen Fokus hauptsächlich auf Hotels & Tourismusdestinationen. Nachhaltigkeit und das Angebot für vegane Personen liegen dabei hauptsächlich im Fokus. Weiters arbeite ich auch gerne mit Unternehmen zusammen, die physische oder digitale Produkte zum Thema Veganismus, nachhaltiges Reisen, etc. anbieten.

Welche Tipps hast du für Leute, die mit dem Bloggen beginnen möchten?

Schweiger:

1. Auf ein Thema festlegen (z.b. Reisen, Kochen, Bücher, …)

2. Geduld haben. Einen Blog erstellen und Leser/innen zu bekommen kann eine Weile dauern.

3. Kontinuierlich Posts veröffentlichen. Ob 2 pro Woche oder Monat ist dabei jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass man Regelmäßigkeit zeigt und die Website mit neuen, interessanten Inhalten füllt.

4. USP (Alleinstellungsmerkmal) finden. Was hebt meinen Blog von anderen ab? Welchen Nutzen hat meine Website für die Leser/innen? Weitere tolle Tipps gibt es auf der Website www.lykeup.de/hub/erfolgreich-bloggen

Wie hat sich dein Job/dein Blog durch Corona verändert?

Schweiger: In den ersten Corona-Monaten habe ich sehr deutlich die Auswirkungen der Pandemie auf die Reisebranche gespürt und meine Besucherzahlen sind um mehr als die Hälfte gesunken. Danach sind die Zahlen zum Glück wieder gestiegen, doch ob sie nun so hoch sind, wie wenn Corona nicht gewesen wäre … das weiß keiner.

Dein Lebensmotto?

Schweiger: „Fill your life with adventures, not things. Have stories to tell, not stuff to show.“

