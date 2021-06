Vorsichtig optimistisch können wir in die Zukunft blicken und uns auf’s Reisen freuen. Viele wundervolle Reiseziele warten darauf, entdeckt zu werden. Richard Mader vom Amstettner Reiseunternehmen „RB-Reisen“ war deshalb auch während des Lockdowns tätig und erkundete viele sehenswerte Ziele. Vom winterlichen Nordkap bis zur frühlingshaften ligurischen Küste – in Europa gibt es viel zu entdecken.

Menschenleeres Nordkap

Im Dezember führte die Reise in den hohen Norden. Wir staunten nicht schlecht, als es ab der Fähre von Lübeck nach Helsinki kein Corona mehr gab. Ein geruhsamer Tag auf See und ein Kurzbesuch in Helsinki, der Perle der Ostsee, erfreuten uns.

Durch die schier unendlichen Weiten Finnlands ging es immer weiter Richtung Norden, bis zur Jakobsgrenze – der norwegisch-russischen Grenze. Der arktische Winter hat etwas mystisches und beruhigendes und am nördlichsten Punkt Europas erlebten wir etwas unbeschreiblich Schönes. Am menschenleeren Nordkap schien es, als ob die Nordlichter nur für uns tanzen würden. Durch fast menschenleere Fjordlandschaften erreichten wir schließlich auch die Lofoten, wo wir im Dezember den normalerweise überfüllten Fischerort Nussfjord besuchten. Fast keine Menschen aber dafür eine Seeadlerfamilie trafen wir dort.

Schweiz, italien, Ligurisches Meer

Ab in den Süden – das war unsere Devise im Frühling! Nicht nur die Natur erwachte in der Schweiz und in Italien im April, sondern auch die Menschen. Geschäftiges Treiben in den Bars und Restaurants erfreuten unsere Lebensgeister ebenso wie das Azurblau des Ligurischen Meeres.

Romantisches Danzig im Mai

Wie gemacht für eine Busreise erscheint uns unser nächstes Ziel – die Ostseeküste Polens. Wir reisten durch Tschechien und erreichten bald die wunderschöne, ehemalige Hansestadt Danzig. Romantische Gassen, prunkvolle Plätze und reges Treiben in den Cafés und Restaurants luden uns zum Verweilen ein. Am alten Hafen der malerischen Stadt spürt man das maritime Flair und das Urlaubsgefühl packte uns restlos. Das hier der Handel mit dem wertvollen Bernstein rege ist, merkt man überall. Aber auch die endlosen Sandstrände der Ostsee erfreuten unsere Herzen und das Ostseebad Sopot verströmt Urlaubsflair vom Feinsten.

Von Hamburg an die Nordsee

Auch der Nordsee statteten wir einen Kurzbesuch ab – wobei bei unseren deutschen Nachbarn das touristische Leben noch nicht so ganz in die Gänge gekommen ist. Trotzdem sind die Strände wunderschön und auch so hat der Norden Deutschlands viel zu bieten. Die Hansestadt Hamburg ist immer einen Besuch wert und bietet für jeden etwas. Das gigantische Hafenareal mit den Ozeanriesen, die hier be- und entladen werden, ist ebenso Wahrzeichen wie die berühmte Reeperbahn.

Alles in allem konnten wir viele Reiseideen quer durch Europa sammeln und waren stets positiv überrascht, wie problemlos das Reisen funktionierte. Praktisch keine Grenzkontrollen, mit Ausnahme bei der Einreise nach Österreich, und großteils Normalität ließen diese dienstlichen Reisen zum Urlaub werden.