Ein Paradies für Kinder

Als herrliches Natur- und Erholungsparadies mit guter Verkehrsanbindung an die Bezirkshauptstadt Scheibbs gilt die Naturparkgemeinde St. Anton an der Jeßnitz als attraktive Wohngemeinde. Aus diesem Grund haben wir in die örtliche Infrastruktur investiert und mit dem neuen Kindergarten ein Prestige-Objekt in der Region aus der Taufe gehoben. Dank der ELER-Förderungsmittel aus Brüssel konnten wir einen zukunftsweisenden und nachhaltigen Bau realisieren, auf den ich besonders stolz bin und der unserer Gemeinde als Zuzugsgemeinde für Jungfamilien mehr als gerecht wird.

Ich bedanke mich bei allen Professionisten und im Besonderen beim gesamten Planungsteam, den Behördenvertreter des Landes, bei den Vertretern und Mitarbeiterinnen der Gemeinde für die perfekte Zusammenarbeit.