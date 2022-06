Werden Sie Teil der Generali Mostviertel

Nach einem umfassenden Umbau präsentiert sich die Geschäftsstelle Amstetten mit einem topmodernen Büro auf technisch höchstem Niveau. Offene Begegnungszonen und geschlossene Bereiche für vertrauliche Kundengespräche und interne Besprechungen verteilen sich über eine Fläche von 560m². Diese neu gestaltete Arbeits-

atmosphäre schätzen die Kolleginnen und Kollegen sehr. Nun gilt die Aufmerksamkeit dem weiteren Ausbau der Mannschaft. Walter Rabel, Leiter Vertriebsgebiet Mostviertel: „Wir stehen vor einem Generationswechsel und suchen dringend noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kundenberatung im Außendienst.“

Persönliche Unterstützung

Die Generali bietet eine umfassende Aus- und Weiterbildung sowohl für Lehrlinge oder Sales Trainees als auch für Quereinsteiger_innen und Wiedereinsteiger_innen. Wer bei der Generali seine berufliche Karriere startet, ist von Anfang an in ein Team eingebunden. In Amstetten zum Beispiel gibt es drei Verkaufsgruppen, die von Martin Zauner, Peter Kornes und Jürgen Moosbrugger geleitet werden. Die persönliche Unterstützung ist damit gewährleistet, so Rabel. Was noch für den Job der Kundenbetreuung spricht? „Sicherlich die flexible Zeiteinteilung, selbständiges Arbeiten und ein attraktives, leistungsbezogenes Einkommen“, weiß Rabel aus Erfahrung.

Im Mostviertel ist die Generali mit vier Geschäftsstellen in Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Wieselburg und Melk sowie zwei Kfz-Zulassungsstellen in Haag und im Autohaus Senker in Amstetten-Neufurth vertreten.